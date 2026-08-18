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आज का कन्या राशिफल 18 अगस्त: काम से जुड़ी हलचल रहेगी, बिना तैयारी रिस्क ना लें

By Anita Baranwal
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Aaj ka kanya rashifal: यही सोच आपको व्यवस्थित भी रखेगी। बस एक बात याद रखें। हर बात में परफेक्शन खोजेंगे तो टेंशन बढ़ेगी। जहां सरल रास्ता हो, वही चुनें। 

Kanya Rashifal 18 August , कन्या राशिफल 18 अगस्त
कन्या राशिफल 18 अगस्त

ध्यान आज पैसों, परिवार, बोलचाल और अपनी प्राथमिकताओं पर रहेगा। दिन बहुत तेज नहीं, पर उपयोगी हो सकता है अगर आप हर काम को क्रम से करें। चंद्रमा दूसरे क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए बोलने का तरीका, खर्च का हिसाब और घर के लोगों के साथ तालमेल अहम रहेगा। आपकी राशि में शुक्र होने से व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा और लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन शनि रिश्तों के क्षेत्र में होने से किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ धैर्य रखना जरूरी होगा। कुछ लोग आज अचानक थोड़ा साहसी या अलग ढंग से कुछ करने का मन बना सकते हैं। छोटा सफर, जरूरी दौड़धूप या काम से जुड़ी हलचल हो सकती है। फिर भी बिना तैयारी के कोई जोखिम लेना सही नहीं रहेगा। भीतर से आप चीजों को बेहतर करना चाहेंगे।

कन्या लव राशिफल

रिश्तों में शब्द बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। साथी के साथ किसी छोटी बात पर तर्क बढ़ सकता है, खासकर जब दोनों अपनी बात सही मान रहे हों। ऐसे में बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है संबंध को सहज रखना। अगर आप पहले सुनेंगे तो आधी समस्या वहीं खत्म हो सकती है। सिंगल लोगों को किसी से बातचीत में आकर्षण महसूस हो सकता है, लेकिन सामने वाले का मूड भी समझें। परिवार के साथ भोजन, बैठकी या घरेलू चर्चा हो सकती है। आपका सौम्य व्यवहार बहुत फर्क डालेगा। नाराजगी हो तो उसे जमा करने के बजाय सही समय पर शांत ढंग से कहें।

कन्या करियर राशिफल

करियर में सक्रियता बनी रहेगी। मंगल काम के क्षेत्र में आपको तेज बनाता है, इसलिए काम निपटाने की रफ्तार अच्छी रह सकती है। मीटिंग, डेडलाइन, जवाबदेही और निर्णय वाले काम आगे बढ़ेंगे। बस हड़बड़ी से की गई गलती बाद में दोबारा समय ले सकती है। छात्रों के लिए दिन मिश्रित है। ध्यान लगाने पर काम अच्छा होगा, लेकिन मन बार बार दूसरी बातों में जा सकता है। इसलिए छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ें। टीमवर्क और नेटवर्क से लाभ का योग है। मित्र, सहकर्मी या परिचित से उपयोगी जानकारी मिल सकती है। छोटे सफर या फील्डवर्क की संभावना हो तो समय प्रबंधन पहले कर लें। वाहन या बड़े सामान की खरीद आज टालना बेहतर रहेगा।

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कन्या धन राशिफल

आर्थिक रूप से दिन मध्यम रह सकता है। आय बनी रहेगी, पर खर्च भी साथ साथ निकलते दिखेंगे। परिवार, आवागमन, छोटी खरीद या सुविधा पर पैसा जा सकता है। बजट लिखकर चलेंगे तो नियंत्रण बना रहेगा। किसी वस्तु को केवल पसंद देखकर न खरीदें। जरूरत और उपयोगिता पहले देखें। उधार या साझा खर्च में हिसाब साफ रखें। लाभ के अवसर मिल सकते हैं, पर बहुत तेज मुनाफे वाले प्रस्ताव पर तुरंत भरोसा न करें।

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कन्या हेल्थ राशिफल

सेहत पर थोड़ा अतिरिक्त ध्यान चाहिए। भागदौड़, कम पानी, अनियमित भोजन या मानसिक टेंशन से शरीर बोझिल लग सकता है। बहुत भारी दिनचर्या न बनाएं। हल्का भोजन, समय पर आराम और थोड़ी चाल जरूरी रहेगी। अगर छोटा सफर हो तो थकान को नजरअंदाज न करें। देर रात तक जागना और बहस में उलझना दोनों ऊर्जा गिरा सकते हैं।

आज की सलाह: बोलने से पहले स्वर नरम करें और खर्च से पहले उसकी असली जरूरत जरूर जांचें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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