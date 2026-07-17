आज का कन्या राशिफल 17 जुलाई: शनि धैर्य मांग रहा, शुक्र-केतु के कारण फालतू खर्च, मन भारी
Aaj ka kanya Rashi ka Rashifal: दिन का सबसे अच्छा उपयोग यही होगा कि आप कामों को प्राथमिकता दें, खर्च पर नजर रखें और झगड़े से बचें।
Virgo Horoscope 17 july: लव यह दिन थोड़ा भीतर की तरफ ले जाने वाला है। चंद्रमा बारहवें भाव के असर में होने से मन कभी शांत जगह, अकेले समय या सीमित बातचीत चाहता दिखेगा। काम पूरे होंगे, पर हर चीज में आपकी सामान्य तेज रफ्तार नहीं रह सकती। ऊपर से खर्च, समय, रिश्तों और जिम्मेदारियों का दबाव भी महसूस हो सकता है। ऐसे में खुद को दोष देने के बजाय दिन को व्यावहारिक ढंग से संभालना बेहतर होगा। सूर्य और गुरु लाभ के क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए पूरी तस्वीर नकारात्मक नहीं है। सही लोगों से बात करें तो मदद, सलाह या अवसर मिल सकते हैं। मगर शुक्र और केतु के कारण अनावश्यक खर्च, मन की उलझन या बिना वजह भावनात्मक दूरी भी बन सकती है। इसलिए लोगों की बातों को तुरंत दिल पर न लें। अगर कोई योजना धीमी हो रही है, तो उसका मतलब असफलता नहीं है। पर्दे के पीछे तैयारी, समीक्षा और सुधार का समय भी उतना ही जरूरी होता है।
कन्या लव राशिफल
रिश्तों में संवेदनशीलता और दूरी दोनों साथ चल सकती हैं। आप बहुत कुछ महसूस करेंगे, पर सब कह नहीं पाएंगे। यही बात साथी को गलत संदेश दे सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए यह जरूरी है कि छोटी बात को बहस में न बदलें। शनि का असर साझेदारी में धैर्य मांग रहा है, इसलिए हर बात का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं है। प्रेम संबंध में भी उम्मीदें स्पष्ट करें। अगर सामने वाला व्यस्त है, तो उसे बेरुखी न मानें। परिवार में भी चुप्पी और तंज से बचें। एक सरल, सीधी और शांत बातचीत घर का माहौल बेहतर कर सकती है। अगर मन भारी हो, तो पहले खुद को स्थिर करें, फिर बात करें।
कन्या राशिफल करियर
कामकाज में सावधानी और समीक्षा की जरूरत रहेगी। बुध आपके करियर क्षेत्र में वक्री होने से पुराने काम, फाइल, मेल, डाटा, प्रेजेंटेशन या बातचीत दोबारा देखने का समय है। नई शुरुआत हो सकती है, पर तैयारी मजबूत रखनी होगी। ऑफिस में कही गई बात को लिखित रूप में रखना अच्छा रहेगा। जो लोग विश्लेषण, लेखन, अकाउंट, तकनीकी काम, संपादन, रिसर्च या प्रबंधन से जुड़े हैं, उन्हें बारीकियों पर ध्यान देना होगा। विद्यार्थी एकांत में बेहतर पढ़ सकेंगे, लेकिन टालमटोल बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए पढ़ाई को समय खंड में बांटें। प्रतियोगी माहौल में आपकी मेहनत काम आएगी, क्योंकि राहु छठे भाव के असर से संघर्ष की क्षमता दे रहा है। बस ध्यान रहे कि दूसरों की बातों में फंसकर अपनी दिशा न खोएं।
कन्या धन राशिफल
खर्च आय से अधिक महसूस हो सकते हैं, इसलिए आज अनुशासन सबसे जरूरी शब्द है। कई छोटे खर्च मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं। ऑनलाइन खरीद, दिखावे, यात्रा, उपहार या मन बदलने के लिए की गई खरीदारी टालना बेहतर रहेगा। निवेश के मामले में सतर्क रहें। अधूरी जानकारी पर पैसा न लगाएं। किसी साझे खर्च, बिल या बकाया भुगतान को नजरअंदाज न करें। अगर आप लिखित बजट बनाकर चलेंगे, तो दबाव काफी कम हो जाएगा। बचत की सुरक्षा अभी प्राथमिकता होनी चाहिए।
कन्या हेल्थ राशिफल
ऊर्जा थोड़ी नीचे नीचे रह सकती है। नींद, मानसिक थकान और लगातार सोचते रहने की आदत आपको सुस्त बना सकती है। शरीर को ज्यादा न धकेलें। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और समय पर आराम जरूरी है। देर रात तक जागना या काम को बिस्तर तक ले जाना ठीक नहीं रहेगा। थोड़ी वॉक, शांत संगीत या स्क्रीन से दूरी मन को हल्का कर सकती है। अपने आप पर नरमी रखें।
आज की सलाह: खर्च, शब्द और गुस्सा तीनों पर नियंत्रण रखेंगे तो दिन संभल जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र