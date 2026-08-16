आज का कन्या राशिफल 17 अगस्त: कन्या राशि के लिए नाग पंचमी का दिन कैसा, पढ़ें राशिफल
Kanya Rashifal: दिन के पहले हिस्से में खुद की जरूरत, आराम और प्राथमिकताओं पर ध्यान रहेगा। बाद के हिस्से में फोकस धन, परिवार और व्यवहारिक मामलों पर चला जाएगा।
सुबह से ही आप केंद्र में रह सकते हैं। लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी मौजूदगी नोटिस करेंगे। चंद्रमा का पहला असर आपको संवेदनशील भी बनाएगा और सजग भी। इसलिए मूड जल्दी बदल सकता है, पर शुक्र आपकी राशि में होने से व्यक्तित्व में आकर्षण और संतुलन रहेगा। परिवार, दोस्तों या किसी सामाजिक दायरे में आपकी बात का असर अच्छा पड़ेगा। घर पर रहने का मन भी कर सकता है, खासकर यदि बाहर जाने की योजना बहुत थकाऊ लगे। तब आप खर्च, खरीदारी, घरेलू वस्तुओं और रिश्तों की भाषा को ज्यादा गंभीरता से देखेंगे। सूर्य, बुध और गुरु लाभ के क्षेत्र में होने से लोगों का सहयोग मिल सकता है। कुल मिलाकर दिन संतोष देने वाला है, बस भावनाओं और खर्च दोनों में संतुलन रखें।
कन्या लव राशिफल
रिश्तों में आपका लहजा आज सबसे बड़ी ताकत रहेगा। आप मीठे और समझदार शब्दों से लोगों का दिल जीत सकते हैं। विवाहित लोगों को साथी का सहयोग पारिवारिक मामलों में खास तौर पर मिलेगा। यदि घर में कोई व्यवस्था, कार्यक्रम या मिलना जुलना है, तो दोनों मिलकर उसे अच्छे से संभाल सकते हैं। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत में हैं, उन्हें अपने व्यवहार में ईमानदारी और सरलता रखनी चाहिए। बाद के हिस्से में परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से मन मजबूत होगा। छोटी नाराजगी को लंबा न खींचें।
कन्या करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए यह दिन सहायक है। सुबह एकाग्रता अच्छी रह सकती है और आप विषय को व्यवस्थित ढंग से समझ पाएंगे। लेखन, विश्लेषण, भाषा, डिजाइन, प्रोजेक्ट या तैयारी वाले काम में बढ़त मिल सकती है। करियर के स्तर पर नेटवर्क, संपर्क और टीम के साथ काम करने में सहयोग मिलेगा। मंगल करियर क्षेत्र में सक्रियता दे रहा है, इसलिए जिम्मेदारी से पीछे हटने का मन नहीं करेगा। हालांकि दोपहर के बाद पैसों, संसाधनों या काम के परिणाम पर ध्यान बढ़ेगा। ऑफिस में आपकी बात को महत्व मिल सकता है, बशर्ते आप अनावश्यक आलोचना से बचें। खरीदारी या किसी सुविधा पर खर्च टालने का फैसला भी व्यावहारिक साबित हो सकता है।
कन्या धन राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन संतोष देने वाला है। अलग अलग स्रोतों से छोटे लाभ, बकाया राशि, सहायता या आय का संकेत मिल सकता है। बाद के हिस्से में धन का हिसाब ज्यादा साफ होगा और आप परिवार के खर्च पर बेहतर नियंत्रण रख पाएंगे। खरीदारी का मन बने, फिर भी जरूरत और समय देखकर निर्णय लें। बचत का विचार मजबूत रहेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम या घर के काम पर कुछ खर्च हो सकता है, पर संभालना आसान रहेगा।
कन्या हेल्थ राशिफल
शरीर सामान्य रूप से साथ देगा, लेकिन सुबह संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी। नींद पूरी न होने पर आंखों में थकान या हल्की जलन जैसी परेशानी महसूस हो सकती है। थोड़ा आराम और स्क्रीन से बीच बीच में दूरी रखें। दिन बढ़ने पर स्थिति बेहतर होगी। हल्का भोजन, पानी और समय पर ब्रेक लेना फायदेमंद रहेगा। घर का शांत माहौल आपको जल्दी रीचार्ज करेगा।
आज की सलाह: बोलने से पहले स्वर पर ध्यान दें, वही आपके लिए कई दरवाजे आसानी से खोलेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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