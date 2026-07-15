आज का कन्या राशिफल 15 जुलाई: चंद्रमा लाभ को और सूर्य,बुध कामकाजी क्षेत्र को एक्टिव कर रहा
कन्या राशिफल 15 जुलाई:कभी-कभी समय लेकर चलना ही सही दिशा देता है। जो लोग नेटवर्किंग, सेवा, शिक्षा या संगठित काम में हैं, उन्हें सहयोग का लाभ मिलेगा।
Kanya Rashifal, Virgo Horoscope, 15 july: मिलने-जुलने, सहयोग लेने और अपने काम का फायदा समझने का दिन है। चंद्रमा लाभ के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए लोगों से जुड़ने पर अच्छे संकेत मिल सकते हैं। कोई मित्र, सहकर्मी या परिचित काम की जानकारी दे सकता है। आय और खर्च के बीच संतुलन बना रह सकता है, इसलिए बहुत दबाव वाली स्थिति नहीं दिखती। करियर में आपकी छवि पर ध्यान रहेगा, क्योंकि सूर्य और बुध का असर कामकाजी क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है। इससे पुरानी फाइलें, अधूरे जवाब, रुकी बातचीत या पुराने संपर्क फिर सामने आ सकते हैं। दिन औसत से अच्छा रह सकता है, यदि आप हर काम अकेले करने की जिद न रखें। कुछ योजनाएं, खासकर दूर की यात्रा या बड़ा घरेलू फैसला, फिलहाल टल सकते हैं। इसे रुकावट न मानें।
कन्या लव राशिफल
प्रेम जीवन में नरमी और सुधार की संभावना है। जो दूरी या ठंडापन था, वह बातचीत से कम हो सकता है। साथी आपकी बात समझने की कोशिश करेगा, बशर्ते आप आलोचना कम करें और भावना साफ रखें। अविवाहित लोगों के लिए किसी मित्र मंडली, ग्रुप या परिचित के माध्यम से बात आगे बढ़ सकती है। जो लोग लंबे समय से रिश्ते को लेकर असमंजस में हैं, उन्हें जल्दबाजी से बचना चाहिए। परिवार के साथ समय बिताने से भी मन हल्का होगा। भरोसा धीरे-धीरे बढ़ेगा, दबाव से नहीं।
कन्या करियर राशिफल
कामकाज में प्रगति का रास्ता सहयोग से खुलेगा। अकेले मेहनत करना जरूरी है, लेकिन सही लोगों से जुड़ना उससे भी ज्यादा मदद करेगा। ऑफिस में कोई पुराना काम दोबारा देखना पड़ सकता है। बुध की वक्री चाल बताती है कि छोटे विवरण, मेल, दस्तावेज और समय सीमा पर खास ध्यान रखें। छात्रों के लिए यह अच्छा दिन है। किसी सहपाठी, शिक्षक या अध्ययन समूह से मदद मिल सकती है। यदि किसी परीक्षा, प्रोजेक्ट या आवेदन को लेकर टेंशन है, तो प्लान बनाकर चलें। लंबी यात्रा या बाहर जाकर पढ़ाई से जुड़ी योजना में देरी संभव है, इसलिए बैकअप तैयार रखें।
कन्या धन राशिफल
आर्थिक पक्ष संतुलित रह सकता है। आय बहुत तेज न सही, पर नियमित रूप से सहारा देती दिखेगी। खर्च भी नियंत्रण में रह सकते हैं, अगर आप बिना जरूरत की खरीदारी से बचें। घर, संपत्ति या बड़ा सामान लेने की सोच हो तो अभी केवल जानकारी जुटाना ठीक रहेगा। तुरंत कदम बढ़ाने के बजाय कागज, शर्तें और बजट जांचें। मित्र या परिचित से कोई वित्तीय सुझाव मिले तो उसे परखकर ही मानें।
कन्या हेल्थ राशिफल
ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन अधिक सामाजिक व्यस्तता से थकान हो सकती है। नींद और आराम का समय न काटें। देर तक जागने या अनियमित खाने से शरीर भारी लग सकता है। थोड़ी पैदल चाल, हल्का स्ट्रेच और साधारण भोजन बेहतर रहेगा। मन में चल रही सूचियों को लिख लें। इससे मानसिक दबाव कम होगा और ध्यान भटकेगा नहीं।
आज की सलाह: सही लोगों से जुड़ें, पर बड़े फैसले लेने से पहले पूरी जांच करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र