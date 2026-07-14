आज का कन्या राशिफल 14 जुलाई :गुरु का सहारा लाभ पक्ष को, शुक्र 12वें भाव में होने से अकेलापन
आज का कन्या राशिफल 14 जुलाई 2026: दिन बढ़ने पर माहौल हल्का होगा और सहयोग, लाभ, नेटवर्क और टीमवर्क से मदद मिलेगी। मित्र, सहकर्मी या संपर्कों से उपयोगी जानकारी मिल सकती है।
Virgo horoscope today, kanya rashifal 14 july: यह दिन आपकी छवि, कामकाज और उपलब्धि की तरफ लोगों का ध्यान खींच सकता है। पहले हिस्से में जिम्मेदारियां बढ़ी हुई लगेंगी, पर उसी के साथ सराहना और भरोसा मिलने की संभावना भी मजबूत है। ऑफिस, कारोबार, सामाजिक दायरे या वरिष्ठों के सामने आपकी बात वजन रखेगी। कोई काम जिसे आप कुछ समय से संभाल रहे थे, उसमें प्रगति दिख सकती है। फिर भी भीतर थोड़ा भ्रम बना रह सकता है कि किस दिशा को पहले पकड़ा जाए। इसका कारण यह है कि काम की रफ्तार तेज है, पर दिमाग एक साथ कई विकल्प देख रहा है। गुरु का सहारा लाभ पक्ष को मजबूत कर रहा है, इसलिए सामूहिक कामों से फायदा बन सकता है। शुक्र बारहवें भाव में होने से मन कभी कभी अकेले आराम चाहता है, इसलिए पूरे दिन खुद पर परफेक्ट होने का दबाव न रखें। सम्मान मिलेगा, पर शांत रहकर उसे संभालना ज्यादा जरूरी है।
कन्या लव राशिफल
रिश्तों में आज समय और प्राथमिकता का सवाल महत्वपूर्ण रहेगा। पहले हिस्से में कामकाज इतना केंद्र में रह सकता है कि साथी को लगे आप भावनात्मक रूप से दूर हैं। एक छोटा संदेश, हालचाल पूछना या शाम का समय पहले से बताना इस दूरी को कम करेगा। विवाहित लोगों को साझेदारी में धैर्य रखना होगा, क्योंकि सामने वाला आपकी व्यस्तता को अपने खिलाफ समझ सकता है। दिन के बाद वाले हिस्से में दोस्ताना लहजा लौटेगा और साथ में भविष्य की छोटी योजना बन सकती है। अविवाहित लोगों के लिए मित्र मंडली या पेशेवर संपर्क के माध्यम से दिलचस्प बातचीत हो सकती है, पर अभी धीरे चलना ही बेहतर रहेगा।
कन्या करियर राशिफल
करियर के लिहाज से यह दिन मजबूत है। सूर्य और बुध आपके काम वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए मीटिंग, प्रस्तुति, रणनीति, इंटरव्यू, ऑर्डर, टारगेट या वरिष्ठों से चर्चा जैसे काम आगे बढ़ सकते हैं। बुध वक्री होने से बहुत आत्मविश्वास में छोटी गलती न हो, इसका ध्यान रखें। जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें अलग अलग जगह से काम या पूछताछ मिल सकती है। छात्रों के लिए भी यह समय परिणाम देने वाला है, खासकर अगर पहले से नियमित मेहनत की है। दोपहर के बाद टीम से समर्थन बढ़ेगा। किसी सीनियर, मित्र या समूह से मदद मिल सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय केवल नाम या चमक न देखें। तथ्य, समय और अपनी तैयारी के आधार पर फैसला लें।
कन्या धन राशिफल
लाभ की संभावना बनी हुई है, लेकिन हर मौके को तुरंत फायदे में बदलकर देखना ठीक नहीं होगा। आय के रास्ते खुलते दिख सकते हैं या नया ऑर्डर मिलने से भरोसा बढ़ेगा। फिर भी जोखिम भरे निवेश, खासकर केवल सुनी सुनाई बात पर, अभी सावधानी मांगते हैं। खर्च भी चुपचाप बढ़ सकते हैं, खासकर सुविधा, आराम या पर्दे के पीछे चल रहे कामों पर। बजट बनाकर चलेंगे तो दिन संतुलित रहेगा। पुराने बकाया या छोटी रकम का हिसाब साफ करना अच्छा रहेगा।
कन्या हेल्थ राशिफल
शरीर साथ देगा, पर मानसिक दबाव से थकान आ सकती है। पहले हिस्से में लगातार काम के कारण ब्रेक लेना भूल सकते हैं। आंखों और दिमाग को आराम देना जरूरी है। दोपहर के बाद मूड हल्का होगा, फिर भी देर तक जागना या अनियमित भोजन न करें। थोड़ी वॉक, पानी और शांत संगीत जैसे छोटे उपाय दिन की थकान कम करेंगे। नींद की गुणवत्ता पर ध्यान दें।
आज की सलाह: तारीफ मिले तो विनम्र रहें और हर बड़े फैसले से पहले तथ्य दोबारा जांच लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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