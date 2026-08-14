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आज का कन्या राशिफल 14 अगस्त:शनि पार्टनरशिप में एक्टिव, रिश्ते जिम्मेदार मांगते दिखेंगे

By Anita Baranwal
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Aaj ka kanya Rashifal: कम बोलें, साफ सोचें, जरूरी काम पहले करें और बाकी को धीरे धीरे संभालें। यही रवैया आपको तनाव से बाहर रखेगा। 

Kanya Rashifal 14 August , कन्या राशिफल 14 अगस्त
कन्या राशिफल 14 अगस्त

दिन थोड़ा बिखरा हुआ महसूस हो सकता है, इसलिए आपको खुद ही अपने समय और ऊर्जा को संभालना होगा। खर्च, थकान, अधूरे काम या मन की उलझन एक साथ ध्यान खींच सकते हैं। चंद्रमा का प्रभाव आपको भीतर की तरफ ले जा रहा है, इसलिए हर बात का जवाब बाहर नहीं मिलेगा। कुछ बातें केवल रुककर समझनी होंगी। शुक्र आपकी राशि में है, इससे व्यक्तित्व में सौम्यता और आकर्षण तो रहेगा, पर आसपास की स्थितियों को संतुलित रखने की जिम्मेदारी भी आप पर आ सकती है। आय के मौके बने रहेंगे, लेकिन अगर खर्च अनियंत्रित हुआ तो राहत कम महसूस होगी। छोटे भाई बहन, सहयोगी या आसपास के किसी व्यक्ति के कारण झुंझलाहट हो सकती है। ऐसे में हर मुद्दे को उसी समय निपटाना जरूरी नहीं। जो बात कल भी सुलझ सकती है, उसे आज बहस में बदलना ठीक नहीं। दिन को बचाने का तरीका है सादगी।

कन्या लव राशिफल

संबंधों में धैर्य सबसे बड़ा सहारा रहेगा। साथी के साथ मामूली बात भी तकरार बन सकती है, खासकर जब दोनों में से कोई थका हुआ हो या मन में पहले से दबाव हो। शनि साझेदारी के क्षेत्र में होने से रिश्ते जिम्मेदारी मांगते दिखेंगे। इसलिए केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से बात करें। अविवाहित लोग किसी नए संवाद में जल्द निष्कर्ष न निकालें। परिवार में छोटे सदस्य या भाई बहन से जुड़ी बात आपको परेशान कर सकती है, लेकिन सख्ती से अधिक शांति असर करेगी।

कन्या करियर राशिफल

कामकाज में दबाव रह सकता है, फिर भी सही योजना बनाकर आप दिन निकाल लेंगे। मंगल करियर क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं या आपसे तेज काम की अपेक्षा की जा सकती है। ऑफिस में बहस से बचकर केवल काम की बात करें। टीम में मतभेद हो तो उसे निजी न लें। छात्रों को ध्यान भटकने की समस्या हो सकती है, इसलिए पढ़ाई छोटे हिस्सों में बांटें। देर रात पढ़ने के बजाय नियमित समय बनाना ज्यादा मदद करेगा। निवेश, नए प्रोजेक्ट या जल्दबाजी वाले करियर निर्णय आज गहराई से जांचकर ही लें। जो भी करें, तथ्य और समय दोनों देखें।

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कन्या धन राशिफल

खर्च आय से आगे निकलने की संभावना है, इसलिए बजट पर तुरंत ध्यान देना जरूरी रहेगा। सुविधा, ऑनलाइन खरीदारी, यात्रा, उपहार या बिखरे छोटे खर्च मिलकर दबाव बना सकते हैं। आय के स्रोत बने हुए हैं, पर ढीलापन नुकसान करेगा। किसी निवेश या जोखिम भरे कदम को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा। उधार, किस्त या साझा भुगतान में तारीख और शर्तें साफ रखें। पैसे की चिंता कम करनी है तो पहले अनावश्यक खर्च पहचानना होगा।

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कन्या हेल्थ राशिफल

शरीर से ज्यादा मन की थकान असर दिखा सकती है। नींद, आराम और मानसिक शांति की कमी आपको चिड़चिड़ा बना सकती है। भारी भोजन, देर रात तक जागना और बिना ब्रेक काम करना ठीक नहीं रहेगा। हल्का भोजन, समय पर पानी और थोड़ी धीमी चाल वाली सैर लाभ देगी। अगर मन बहुत भरा लगे, तो कुछ देर चुप रहना भी उपचार जैसा काम करेगा।

आज की सलाह: बहस से दूरी रखें, खर्च लिखें और जरूरी कामों को शांत मन से एक एक करके करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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