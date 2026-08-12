Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज का कन्या राशिफल 12 अगस्त 2026: शनि साझेदारी में एक्टिव रिश्तों,कामकाजी तालमेल में धैर्य रखें

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Kanya Rashifal in hindi: कुल मिलाकर दिन आपको यह सिखा सकता है कि सही लोगों के साथ बने रहना, सही समय पर अकेले भागने से ज्यादा लाभ देता है। 

kanya_rashifal_12_August, कन्या राशिफल 12 अगस्त
कन्या राशिफल 12 अगस्त

Virgo Horoscope :मिलेजुले लेकिन उपयोगी परिणाम देने वाला दिन है। चंद्रमा लाभ, नेटवर्क, मित्रों और भविष्य की योजनाओं वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए लोगों से जुड़कर काम करने पर फायदा मिल सकता है। आमदनी बहुत बड़ी नहीं दिखती, पर खर्च संभालने लायक संतुलन बना रह सकता है। जो काम अटका था, वह किसी परिचित, सहकर्मी या समूह की मदद से आगे बढ़ सकता है। आपकी राशि में शुक्र होने से व्यक्तित्व में नरमी और आकर्षण बना रहेगा। इससे बातचीत आसान होगी और लोग आपकी बात सुनेंगे भी। हालांकि शनि साझेदारी के क्षेत्र में होने से रिश्तों और कामकाजी तालमेल में धैर्य रखना जरूरी रहेगा। सब आपकी गति से नहीं चलेंगे। किसी लंबी यात्रा, बड़ी योजना या दूर के कार्यक्रम में बदलाव या टलने की स्थिति बन सकती है। इसे नुकसान न मानें। कई बार रुका हुआ कदम बेहतर तैयारी का मौका देता है।

कन्या लव राशिफल

प्रेम जीवन के लिए संकेत अच्छे हैं। जो लोग संबंध में हैं, उन्हें साथी से सहयोग, समझ या भावनात्मक सुकून मिल सकता है। बहुत बड़े वादों की जरूरत नहीं है। छोटा लेकिन सच्चा व्यवहार अधिक असर करेगा। अविवाहित लोगों को मित्र मंडली, सहपाठी या परिचितों के माध्यम से कोई सहज बातचीत पसंद आ सकती है। अगर किसी रिश्ते में पिछले दिनों दूरी आई थी, तो आज संवाद सुधर सकता है। बस अपेक्षाएं तुरंत बहुत ऊंची न रखें। साझेदारी वाले रिश्तों में थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि सामने वाला अपने तनाव में हो सकता है। सुनना यहां भी महत्वपूर्ण रहेगा।

कन्या करियर राशिफल

करियर में काम स्थिर रह सकता है। बहुत तेज उछाल नहीं, पर निरंतर प्रगति की स्थिति रहेगी। मंगल करियर क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए काम पूरा करने की इच्छा मजबूत होगी और आप टालने के मूड में नहीं रहेंगे। टीम वर्क, नेटवर्किंग, रेफरल, क्लाइंट संपर्क और ऑनलाइन समन्वय से लाभ मिल सकता है। कारोबार वालों के लिए नियमित काम चलता रहेगा। छात्रों के लिए दिन अच्छा है, खासकर जब किसी सहपाठी, दोस्त या समूह अध्ययन से मदद मिले। कोई मुश्किल विषय समझने में साथी का सहयोग काम आ सकता है। अगर घर, संपत्ति या बड़ा शैक्षिक खर्च सोच रहे हैं, तो फिलहाल पूरी जांच के बिना फैसला न करें। लंबी यात्रा टलने से समय बच सकता है, जिसे आप तैयारी में लगा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 12 अगस्त: मेष राशि आज पैसों के मामले में सतर्क रहें

कन्या धन राशिफल

आर्थिक रूप से दिन औसत से थोड़ा संतुलित कहा जा सकता है। आय आती रहेगी और वही खर्च संभालने में मदद करेगी। बहुत बड़ा लाभ नहीं, पर स्थिरता राहत देगी। समूह, नेटवर्क या पुराने संपर्क से कमाई का छोटा अवसर बन सकता है। घर या संपत्ति से जुड़ा बड़ा निर्णय अभी टालना ठीक रहेगा। अग्रिम भुगतान, बुकिंग या बड़ी राशि लगाने से पहले दोबारा सोचें। खर्चों को लिखकर चलेंगे तो नियंत्रण बना रहेगा। छोटी बचत भी आज महत्व रखेगी।

ये भी पढ़ें:पूर्ण सूर्य ग्रहण हरियाली अमावस्या के दिन, पितरों का तर्पण और अमावस्या स्नान दान

कन्या हेल्थ राशिफल

शरीर सामान्य साथ देगा, फिर भी ओवरलोड न लें। काम और लोगों के बीच रहकर मानसिक थकान हो सकती है। अपने लिए थोड़ी शांत जगह बनाएं। भोजन नियमित रखें और पानी कम न करें। अगर यात्रा टल जाए तो उसे निराशा न मानें, बल्कि आराम का मौका समझें। त्वचा, पाचन या हल्की थकान जैसी छोटी असुविधाओं में रूटीन सुधार अधिक मदद करेगा।

आज की सलाह: सही लोगों से जुड़ें, पर बड़े खर्च या बड़े फैसले में थोड़ा इंतजार रखें।

ये भी पढ़ें:आज का तुला राशिफल 12 अगस्त: सूर्य, बुध, गुरु, चंद्रमा काम में एक्टिव
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Kanya Rashi Virgo Horoscope Rashifal In Hindi
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने