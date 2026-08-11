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आज का कन्या राशिफल 11 अगस्त 2026:चंद्रमा लाभ के क्षेत्र में, आय, अवसर और सराहना मिलेगी

By Anita Baranwal
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Aaj ka kanya rashifal: लोगों से जुड़ने, मीटिंग, समूह चर्चा, ऑनलाइन काम या भविष्य की योजना बनाने के लिए दिन अनुकूल है। बस हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा ज्यादा न बांटें। 

Kanya Rashifal, आज का कन्या राशिफल 11 अगस्त 2026
आज का कन्या राशिफल 11 अगस्त 2026

Virgo Horoscope today: इच्छाओं के पूरे होने, लोगों से सहयोग मिलने और अपनी मेहनत का असर दिखने वाला दिन है। आपकी योजना, व्यवहार और समय की समझ आज फायदा दे सकती है। मित्रों, बड़े भाई बहन, नेटवर्क या संपर्कों से मदद मिल सकती है। कोई लंबे समय से अटका काम थोड़ा आगे बढ़े तो मन हल्का होगा। चंद्रमा लाभ के क्षेत्र में है और सूर्य, बुध, गुरु भी सहयोगी माहौल बना रहे हैं। इससे आय, अवसर, सराहना और सामाजिक जुड़ाव के संकेत मजबूत होते हैं। आप खुद भी ज्यादा आकर्षक और व्यवस्थित नजर आएंगे, क्योंकि शुक्र आपकी राशि में होने से व्यक्तित्व में सहज चमक आती है। दिन व्यस्त रह सकता है, पर व्यस्तता परेशान करने वाली नहीं बल्कि उपयोगी होगी। जिन बातों की लंबे समय से इच्छा थी, उनमें छोटा संतोषजनक परिणाम मिल सकता है।

कन्या लव राशिफल

रिश्तों में गर्मजोशी और मिठास रहेगी। जीवनसाथी के साथ समय अच्छा बीत सकता है। कोई सामान्य सी बातचीत भी रोमांटिक और यादगार लग सकती है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ज्यादा ध्यान से सुन पाएंगे। प्रेम संबंधों में आगे की योजना, मिलना, भविष्य की बात या रिश्ते को थोड़ा और स्पष्ट करने पर चर्चा हो सकती है। बड़े भाई बहन या परिवार के किसी समझदार सदस्य से रिश्तों पर मददगार सलाह मिल सकती है। अगर कोई दूरी थी, तो उसे कम करने का मौका है। आपकी ओर से छोटा सा स्नेहपूर्ण कदम असरदार रहेगा।

कन्या करियर राशिफल

करियर में नेटवर्क, टीम और संचार के जरिये फायदा मिल सकता है। ऑफिस में आपकी बात को महत्व दिया जा सकता है और किसी काम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। मंगल करियर क्षेत्र में सक्रियता दे रहा है, इसलिए पहल करना लाभकारी रहेगा। जो लोग इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट डीलिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या नेतृत्व भूमिका में हैं, वे अच्छा कर सकते हैं। छात्रों के लिए समूह अध्ययन, चर्चा और मार्गदर्शन लेना फायदेमंद रहेगा। किसी पुराने लक्ष्य की दिशा में प्रगति दिख सकती है। जो काम आप काफी समय से करना चाह रहे थे, उसके लिए सही संपर्क या जानकारी मिल सकती है। अपनी उपलब्धियों को शांत ढंग से पेश करें। दिखावा कम, तैयारी ज्यादा रखें।

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कन्या धन राशिफल

आर्थिक रूप से दिन अच्छा कहा जा सकता है। आय में सुधार, अतिरिक्त भुगतान, बोनस जैसा छोटा लाभ या रुकी रकम की खबर मिल सकती है। बचत की तरफ झुकाव रहेगा और यह फैसला सही होगा। निश्चित जमा, व्यवस्थित निवेश या लंबे समय के वित्तीय अनुशासन पर विचार कर सकते हैं, पर कागज पढ़कर ही कदम बढ़ाएं। किसी इच्छा पूरी होने पर खुशी में ज्यादा खर्च न करें। समझदारी यही है कि एक हिस्सा बचाएं और एक हिस्सा जरूरत पर लगाएं।

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कन्या हेल्थ राशिफल

ऊर्जा और आत्मविश्वास दोनों ठीक रहेंगे। फिर भी लगातार व्यस्तता के कारण शरीर को आराम की जरूरत होगी। भोजन समय पर लें और मीठा या तला हुआ संतुलन में रखें। हल्की वॉक, सुबह की स्ट्रेचिंग या शाम की खुली हवा आपको अच्छा महसूस कराएगी। मन प्रसन्न रहेगा, इसलिए छोटे तनाव जल्दी निकल जाएंगे। नींद नियमित रखें ताकि अगले दिन भी लय बनी रहे।

आज की सलाह: अच्छे मौके मिलें तो उत्साह रखें, लेकिन बचत और समय दोनों का हिसाब न छोड़ें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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