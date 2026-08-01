आज का कन्या राशिफल 1 अगस्त2026: चंद्रमा के कारण जो लोग व्यवस्थित हैं, उन्हें आज लाभ
aaj ka kanya rashifal :किसी लंबी योजना या बाहर जाने की सोच बन सकती है, खासकर व्यापार से जुड़े लोगों के लिए। तैयारी और समय का ध्यान रखेंगे तो दिन उत्पादक रहेगा।
virgo horoscope today kanya rashifal: दिन व्यस्त रहेगा, लेकिन यह व्यस्तता आपको अच्छा महसूस करा सकती है। चंद्रमा काम, अनुशासन और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को आगे ला रहा है। इसलिए जो लोग व्यवस्थित ढंग से चलते हैं, उन्हें आज खास फायदा होगा। काम का बोझ भले अधिक लगे, पर एक एक काम पूरा करने पर संतोष भी मिलेगा। मन में उत्साह रहेगा और लोगों से मिलने जुलने की इच्छा भी बन सकती है। परिवार या समाज से जुड़ा कोई कार्यक्रम, निमंत्रण या छोटी सभा सामने आ सकती है। अगर आप खेल, प्रदर्शन या किसी कौशल आधारित क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके प्रयास की सराहना मिल सकती है। सूर्य और गुरु लाभ के रास्ते को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए मित्रों, टीम या समूह से भी सहयोग मिलेगा। हालांकि निजी आराम थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए काम के बीच बीच में खुद को भी समय दें।
कन्या राशिफल लव
रिश्तों में बहुत नाटकीयता नहीं रहेगी, पर स्थिरता महसूस होगी। आप अपने तरीके से देखभाल दिखाएंगे। किसी प्रिय व्यक्ति के लिए छोटा सा काम कर देना, समय निकालना या उनकी बात ध्यान से सुनना आज ज्यादा असर करेगा। जो लोग शादीशुदा हैं, वे काम की व्यस्तता के बावजूद साथी के लिए समय रखें। नहीं तो सामने वाले को उपेक्षा महसूस हो सकती है। अविवाहित लोगों के लिए मित्र मंडली या किसी सामाजिक कार्यक्रम में दिलचस्प बातचीत का मौका बन सकता है। पुराने रिश्ते में सुधार चाहिए तो शिकायत कम और सहयोग ज्यादा रखें।
कन्या राशिफल करियर
शिक्षा में सफलता के संकेत अच्छे हैं। छात्रों का फोकस मजबूत रहेगा और जो विषय पहले भारी लग रहे थे, उनमें भी प्रगति दिख सकती है। लिखित काम, रिवीजन, परीक्षा की तैयारी और कौशल आधारित अभ्यास में लाभ होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए आत्मविश्वास बहुत उपयोगी रहेगा। आप अपना काम ठीक ढंग से पूरा करेंगे और सीनियर भी आपकी विश्वसनीयता को नोटिस कर सकते हैं। बुध कर्म क्षेत्र को ताकत दे रहा है, इसलिए संचार, विश्लेषण, रिपोर्ट, डेटा, लेखन और मीटिंग से जुड़े काम अच्छे रहेंगे। बिजनेस वालों को विस्तार की सोच आएगी। किसी लंबी यात्रा, नए बाजार या नए संपर्क पर चर्चा हो सकती है। तुरंत बड़ा कदम न लें, लेकिन जानकारी जुटाना शुरू करें। खिलाड़ियों या प्रदर्शन आधारित क्षेत्र के लोगों को सकारात्मक प्रतिक्रिया या सराहना मिल सकती है।
कन्या राशिफल धन
आर्थिक स्थिति संभली हुई रह सकती है। आय का प्रवाह ठीक रहेगा और काम के कारण कुछ अतिरिक्त लाभ की उम्मीद भी बन सकती है। फिर भी खर्च पूरी तरह कम नहीं होंगे। सामाजिक कार्यक्रम, यात्रा, टीम गतिविधि या घर परिवार की जरूरतों पर पैसा जा सकता है। किसी प्लान या सब्सक्रिप्शन जैसी चीज की समीक्षा करें। अनावश्यक कटौती करने का यह अच्छा समय है। निवेश में सुरक्षित विकल्प देखें और बिना जांच के कोई फैसला न लें।
कन्या राशिफल हेल्थ
सेहत अच्छी रह सकती है और मन में ताजगी रहेगी। फिर भी जरूरत से ज्यादा काम लेने पर थकान छिपी रह सकती है। समय पर भोजन, पानी और थोड़ी चाल जरूरी रखें। शरीर ठीक है तो भी आराम की जरूरत खत्म नहीं होती। अगर लगातार स्क्रीन पर काम है, तो आंखों और मन को छोटा विराम दें। शाम को हल्की स्ट्रेचिंग या थोड़ी सैर आपको और बेहतर महसूस कराएगी।
आज की सलाह: व्यस्त दिन में भी विराम लें, तभी आपकी मेहनत का असर लंबे समय तक रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र