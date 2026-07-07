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आज का कन्या राशिफल 7 जुलाई: बुध लाभ वाले क्षेत्र में है, लेकिन वक्री होने से संचार उलझ सकता

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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kanya Rashifal 7 july 2026: कुछ लोगों के लिए पुराने संपर्क फिर से उपयोगी बन सकते हैं। शाम का समय रिश्तों में नरमी लाने के लिए अच्छा रहेगा।

आज का कन्या राशिफल 7 जुलाई: बुध लाभ वाले क्षेत्र में है, लेकिन वक्री होने से संचार उलझ सकता

संबंध, सहयोग और बातचीत आज के केंद्र में रहेंगे। लोग आपके पास सलाह, जवाब या समन्वय के लिए आ सकते हैं। अकेले आगे बढ़ने से ज्यादा फायदा मिलकर काम करने में है। चंद्रमा साझेदारी वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए सामने वाला क्या सोच रहा है, यह समझना जरूरी होगा। कई बार आप हर बात का विश्लेषण करके भावनात्मक पक्ष भूल जाते हैं। आज वही जगह है जहां थोड़ा दिल से भी सुनना होगा। काम के मौके, नई पेशकश, साझेदारी या संयुक्त प्रयास के संकेत अच्छे हैं। सार्वजनिक छवि और करियर से जुड़े मामलों में भी प्रगति का भाव रहेगा। सूर्य कामकाज की दिशा मजबूत कर रहा है, इसलिए आपकी मेहनत नोटिस की जा सकती है। फिर भी बहुत ज्यादा उम्मीद एक ही दिन में न बांधें। दिन का लाभ उन्हीं को ज्यादा मिलेगा जो शांत तरीके से संवाद करें और सामने वाले को सम्मान दें।

कन्या लव राशिफल

जीवनसाथी या पार्टनर से अच्छा सहयोग मिल सकता है। रिश्ता गर्मजोशी और समझ से भरा महसूस होगा, बशर्ते आप छोटी गलतियों पर बहुत कठोर न हों। जो लोग प्रतिबद्ध संबंध में हैं, वे आगे की योजना, जिम्मेदारियां या साथ के समय को लेकर अच्छी बातचीत कर सकते हैं। अविवाहित लोग किसी समझदार और सहज व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। शनि संबंधों में गंभीरता ला रहा है, इसलिए शब्दों के साथ इरादा भी साफ रखें। घर परिवार में महिलाओं की भावनाओं का सम्मान करना विशेष रूप से जरूरी रहेगा। किसी की बात काटना या मजाक में चोट पहुंचाना बाद में खल सकता है। संवेदनशीलता आपकी ताकत बनेगी।

कन्या करियर राशिफल

यह हिस्सा मजबूत है। छात्रों के लिए पढ़ाई का समय अच्छा है। समझ, याददाश्त और विषय में रुचि बढ़ सकती है, खासकर जब आप नियमित समय पर बैठें। प्रतियोगी तैयारी करने वालों को योजना बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा। करियर में नए संपर्क, साझेदारी, क्लाइंट मीटिंग या सहयोगी प्रस्ताव आगे बढ़ सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए संयुक्त काम, नई डील की बात या पुराने ग्राहक से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। बुध लाभ वाले क्षेत्र में है, लेकिन वक्री होने से संचार में थोड़ा उलझाव आ सकता है। इसलिए शर्तें, समयसीमा और भुगतान की बातें लिखित रूप में साफ रखें। नौकरीपेशा लोग टीमवर्क से फायदा पाएंगे। कोई सीनियर आपकी व्यावहारिक सोच की सराहना कर सकता है।

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कन्या धन राशिफल

आर्थिक स्थिति संभलती हुई दिखती है। बचत करने का मौका बन सकता है, अगर आप अनावश्यक ऑनलाइन या भावनात्मक खरीद से बचें। नियमित आय से संतोष मिलेगा और कोई लंबित भुगतान भी धीरे धीरे व्यवस्थित हो सकता है। निवेश करना ही हो तो सुरक्षित और समझे हुए विकल्पों तक सीमित रहें। जोखिम भरे क्षेत्रों, ऊंचे वादों या जल्द लाभ की बातों से दूरी अच्छी रहेगी। साझेदारी वाले पैसों में स्पष्टता रखें। हिसाब लिखकर चलना लाभ देगा। पंडित जी से करें बात

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कन्या हेल्थ राशिफल

सेहत पूरी तरह खराब नहीं, पर थोड़ी ढील महसूस हो सकती है। अनियमित भोजन, कम पानी या आराम की कमी इसका कारण बन सकते हैं। पेट और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने के लिए हल्का, समय पर खाना जरूरी है। थोड़ी वॉक, नियमित स्ट्रेचिंग और पर्याप्त नींद बहुत फर्क डालेगी। अगर मन थका लगे, तो लोगों से मिलना भी ऊर्जा दे सकता है। खुद को पूरी तरह बंद न करें।

आज की सलाह: काम की सूची छोटी रखें और एक समय में एक जिम्मेदारी पर ध्यान दें। हर राशि का राशिफल यहां पढ़ें

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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