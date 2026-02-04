Hindustan Hindi News
कन्या राशिफल 4 फरवरी 2026 : कन्या वालों को छोटे बदलाव रिवार्ड दिलाएंगे, बड़े फैसले जल्दी में ना लें, जानें कैसा है दिन

संक्षेप:

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या वालों को छोटे बदलाव रिवार्ड दिलाएंगे, बड़े फैसले जल्दी में ना लें, जानें कैसा है दिन

Feb 04, 2026 05:58 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Virgo Horoscope for Today 4 February 2026: आज शांत प्लानिंग आपके लिए प्रैक्टिकल फायदे लाएगी। आज आप केयरफुल प्लानिंग क्लियर टास्क के कारण चमकेंगे। आज घर और ऑफिस में किए गए छोटे बदलाव आपको रिवार्ड दिलाएंगे। आज शांत फोकस आपको खास जॉब देगा। आपका प्रैक्टिकल माइंड आपकी मदद करेगा। आपको शार्ट लिस्ट बनानी है और क्लियर स्टेप्स को फॉलो करना है। छोटे एक्शन से आपको शाम तक एक के बाद एक लगातार रिजल्ट मिलेंगे। किसी सेंसिबल दोस्त से सलाह जरूर लें और जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें।

कन्या लव राशिफल

आज कन्या राशि वाले प्यार में ईमानदारी से केयर करके पार्टनर का दिल जीत लेंगे। लगातार और छोटे-छोटे काम जो सोच समझकर करते है, आप दोनों में विश्वास को बढ़ाते हैं और कभी ना टूटने वाला बॉन्ड बनेगा है, समय के साथ यह रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। लवलाइफ में आज धैर्य रखें, आज पार्टनर से प्यार से बात करें, शार्प वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। अपने पार्टनर की घर के कामों में मदद करें और उनको कोई कॉन्पिलीमेंट देने से उन्हें पता चल जाएगा कि आप उन्हें नोटिस कर रहे हैं। अगर सिंगल हैं, तो आप क्लास या ग्रुप जॉइन कर सकते हैं।

कन्या करियर राशिफल

अपने साथ काम करने वालों की मदद करें, फिर चाहे वो मदद उनके काम के किसी छोटे से हिस्से में ही क्यों ना हो, इससे आपस में सद्भावना बढ़ती है। अपने रूटीन को आर्गनाइज रखें और किसी एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक क्लियर चेकलिस्ट का इस्तेमाल करें। आपके केयरफुल स्टेप्स आपके टाइम को बाद में सेव करेंगे। अपने एक -एक डॉक्यूमेंट को सावधानी से रिव्यू करें और हर छोटी गलती को सही करें। अपने डेस्क को और फाइल को आर्गनाइज करें, जिससे काम आसान हो सके। आपके सावधानीपूर्ण कदम आगे चलकर समय बचाएंगे और दूसरों को आपकी विश्वसनीयता दिखाएंगे, जिससे जल्द ही आपको कोई छोटी और खास जिम्मेदारी तो सीनियर्स से मिलेगी ही, साथ ही सीनियर्स का विश्वास भी मिलेगा।

कन्या मनी राशिफल

अपने सभी बिल्स को रिव्यू करें, जिससे गलती पकड़ में आए। कोई बड़ा चॉइस करना चाहते हैं, तो आपको किसी परिवार के मैंबर या दोस्त से सलाह जरूरी लेनी चाहिए। आज सावधानी से किए गए चेक आपके फालतू खर्च को रोकेंगे और आपके बजट को एक क्लियर बजट बनाएंगे, इससे आप थोड़ा सेव कर पाएंगे। आज आप जब छोटे खर्चों और प्लान को ट्रैक करते हैं, तो मनी आपको स्टेबल दिखती है। एक बार खरीददारी करते हैं, तो खरीदने से पहले प्राइज की तुलना करें। अपने जरूरी कामों की एक लिस्ट बना लें। एकस्ट्रा खर्च ना करें। सेविंग के लिए एक रकम अलग रखें।

कन्या हेल्थ राशिफल

नियमित, सिंपल आदतों से हेल्थ में सुधार होता है। ताजी सब्जियों, फलों और पके हुए अनाज को रोज खाएं और हल्का भोजन करें। पाचन में मदद के लिए भोजन के बाद थोड़ी देर टहलें। रोजाना कोशिश करें कि समय पर सोएं, समय पर सोना हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। देर रात स्क्रीन देखने से बचें। मांसपेशियों को आराम देने के लिए हर सुबह हल्का खिंचाव करें। जब आप तनाव महसूस करते हैं, तो सिंपल ब्रीदिंग लेने की प्रैक्टिस करें। अगर कोई चिंता या दर्द लंबे समय तक बना रहता है, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। छोटी-छोटी आदतें हर दिन आपकी हेल्थ को अच्छा करेंगी और बेहतर हेल्थ की ओर ले जाती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं।वे यहां एस्ट्रोलॉजी सेक्शन और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में 10 साल से काम कर रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम, सीसीएसयू से पीजी और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म में राशिफल, ग्रह-गोचर, अंकज्योतिष, व्रत-त्योहार पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में भी करियर एजुकेशन की खबरें भी लिख रही हैं। आज तक वेबसाइट में करियर -एजुकेशन में भी तीन साल काम किया है। खाली समय में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और पढ़ें
