कन्या राशिफल 29 जनवरी 2026: धन के मामले में आज कन्या राशि वाले लकी रहेंगे, लवर आज होगा गलतफहमी का शिकार

संक्षेप:

Virgo Horoscope today aaj ka kanya Rashifal 2026: 12 राशियों के राशिचक्र में छठे नंबर पर कन्या है। इस राशि का ग्रह स्वामी बुध है। धन के मामले में आज कन्या राशि वाले लकी रहेंगे, लवर आज होगा गलतफहमी का शिकार

Jan 29, 2026 07:51 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Virgo Horoscope Today 29 January 2026 : आज कन्या राशि वालों को तनाव को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करना चाहिए। आपको लवर को अपनी लाइफ में एक खास जगह देनी चाहिए, उसकी वैल्यू करें और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखें। आपको अच्छे रिजल्ट पाने के लिए प्रोफेशनल इश्यूज को अच्छे से सुलझाना होगा। आपकी हेल्थ और वेल्थ आज ठीक हैं। आपके बिजी शेड्यूल के बाद भी आप अपने सभी असाइनमेंट पूरे कर लेंगे। रोमांटिक इश्यूज को पॉजिटिव तरीके से संभालें। आर्थिक तौर पर आ अच्छे हैं।

कन्या लव राशिफल

आज कन्या राशि वालों को अपने एक्सप्रेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहना होगा, क्योंकि आपकी किसी एक्सप्रेशन का आपका पार्टनर गलत मतलब निकाल सकता है, जिससे आपको गलतफहमी होगी। आपको अपनी पसंद के साथ समझौता करने के लिए भी आज तैयार रहना होग, आपका लवर क्योंकि आज जिद्दी हो सकती है। इससे आपका लव अफेयर सेफ रहेगी। सिंगल लोगों को आज किसी खास से मिलना होगा। आपको रिलेशनशिप में आज दोपहर बाद सरप्राइज मिल सकते हैं। आपको लवर को पर्सनल स्पेस जरूर देना चाहिए, उस पर अपनी थिंकिंग ना थोपें।

कन्या करियर राशिफल

आपको ऑफिस पर्फोर्मेंस को अच्छे से देखना है। इस समय ऑफिस पॉलिटिक्स के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है।आज कोईसीनियर आपके काम में दखल दे सकता है, इसके लिए वो अनचाहे रोड़े आपके काम में अटका सकता है। आपको इन चीजों को खुलकर नहीं डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। सेल्स और मार्केटिंग के लोग आज बिजी रहेगें, शेड्यूल टाइट रहेगा। वकीलों को आज ऐसे केस मिल सकते हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खीचें। कुछ बिजनेसमैन आज अपना बिजनेस आइडिया लॉन्च कर सकते हैं, वहीं कुछ व्यापारियों को आज लाइसेंस से जुड़ी दिक्कत हो सकती है।

कन्या मनी राशिफल

धन के मामले में आज कन्या राशि वाले लकी रहेंगे। आपके सभी पिछले निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। आज किसी दोस्त के साथ पैसों से जुड़े इश्यूज को सोल्व करने का अच्छा दिन है। बिजनेसमैन और उद्यमियों को नए पार्टनरशिप मिलेंगे,जो पैसा लगाकर उनकी मदद करेंगे और बिजनेस को और आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आप चाहें तो शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में भी पैसा लगाकर लक आजमा सकते हैं। आप किसी सामाजिक कार्य के लिए पैसा दान भी कर सकते हैं।

कन्या हेल्थ राशिफल

कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको आज परेशान नहीं करेगी, लेकिन बच्चों को छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों को घुटनों में दर्द या ओरल हेल्थ इश्यूज की शिकायत हो सकती है। हिल स्टेशन में घूमने जा रहे हैं, तो सावधान रहें। हिल स्टेशन में अंधेरा होने के बाद साइकिल न चलाएं। दिन के पहले भाग में आपको ओरल हेल्थ समस्याएं भी हो सकती हैं। वायरल बुखार और पाचन संबंधी समस्याओं के कारण आप कार्यालय नहीं जा पाएंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और एस्ट्रोलॉजी और एजुकेशन सेक्शन को लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 10 साल से काम कर रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म में राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, हस्तरेखा, रत्न, व्रत-त्योहार पूजा-विधि और वैदिक ज्योतिष पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं, खासकर पुराणों उपनिषदों को पढ़कर जुड़ी सही जानकारी पाठकों तक पहुंचाती रहीं हैं। इसके साथ ही करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रहती है। आज तक में करियर सेक्शन में तीन साल काम किया है और आज समाज अखबार और नवभारत टाइम्स अखबार में भी करियर से जुड़े आर्टिकल छपे हैं। करियर में एसएससी, लोक सेवा आयोग, स्कूल बोर्ड रिजल्ट, भर्तियों, सरकारी नौकरियों, प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी खबरों पर भी लाइव हिन्दुस्तान में लिख रही हैं। खाली समय में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और पढ़ें
