Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope today aaj ka kanya Rashifal 28 january 2026 daily future predictions
कन्या राशिफल 28 जनवरी 2026: इस जगह ना लगाएं अंधाधुंध पैसा, खर्चों को कंट्रोल करें, जानें कैसा रहेगा कन्या वालों का दिन

संक्षेप:

Virgo Horoscope today aaj ka kanya Rashifal 2026: 12 राशियों के राशिचक्र में छठे नंबर पर कन्या है। इस राशि का ग्रह स्वामी बुध है।इस जगह ना लगाएं अंधाधुंध पैसा, खर्चों को कंट्रोल करें, जानें कैसा रहेगा कन्या वालों का दिन 

Jan 28, 2026 06:47 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Virgo Horoscope Today 28 January 2026 : आपकी लाइफ में आज लवलाइफ में बहुत हलचल रहेगी। आपको इस समय हर मौका लेना है, कि आप एक्सेल में काम करें आपको अपने वेल्थ को स्मार्ट तरीके से संभालना है और आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी। आपको ऑफिस में अनुशासन में रहने के कारण सीनियर्स की तारीफ मिलेगी। आर्थिक लाइफस्टाइल अच्छी है, इसलिए आप अच्छा लाइफस्टाइल जी पाएंगे। आपको हेल्थ से जुड़ी कोईदिक्कत आज नहीं है।

कन्या लव राशिफल

आज आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव रहेगा। आपको लवअफेयर के सभी इश्यूज को अच्छे से संभालना है। आप दोनों वेकेशन प्लान कर सकते हैं। आपको रिलेशनशिप में अधिक समय देना होगा, खासकर अगर आप नए हैं, तो। आपका एटीट्टूड आज बहुत खास रहेगा। आपको आज किसी तीसरे इंसान से लव अफेयर में दिक्कत हो सकती है, उसके दखल से आपकी लाइफ की चीजें खराब होंगी, इसलिए कोशिश करें कि इसे तुरतं सोल्व करें, जिससे चीजें बिगड़ ना पाएं। आज रात आप एक रोमांटिक डिनर प्लान कर सकते हैं और अपने पार्टनर को परिवार वालों से मिला सकते हैं। आपको अपनी बातों को पार्टनर पर थोपना नहीं चाहिए। कोशिश करें कि उसे पर्सनल स्पेस लाइफ में जरूर दें। इसको लेकर सावधान रहें।

कन्या करियर राशिफल

आज जॉब में आप अच्छे हैं। आज आपके पास मल्टीपल चीजें है, जहां आप प्रोफेशनल काबिलियत साबित कर पाएंगे। आपको आज इंटरव्यू क्लियर करके ऑफर लेटर मिल सकता है और अच्छा पैकेज भी आप पाएंगे। आज बड़े फैसले लेनी सोच रहे हैं, तो दोपहर बाद ना लें, यह समय आपके लिए शुभ नहीं है। आपको विदेश जाने के भी जॉब के कारण मौके मिल सकते हैं। अगर करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस बारे में जरूर सोचें। इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवा और वास्तुकला से जुड़े क्षेत्रों में साझेदारी करने के अच्छे अवसर मिलेंगे

कन्या मनी राशिफल

मजबूत आर्थिक स्थिति के बाद भी आप अपने खर्चों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। आपको देखना है कि आप कहीं गलत जगह पैसा तो नहीं लगा रहे हैं। इस समय आपको सट्टेबाजी वाले कारोबारों में अंधाधुंध पैसा लगाने से बचना है, कोशिश करें कि इससे दूर ही रहें। आप घर के रेनोवेशन या वाहन की मरम्मत पर खर्च कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को पिता से संपत्ति का एक हिस्सा विरासत में मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स को विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन फीस भरने के लिए पैसों की जरूरत होगी। बिजनेसमैन को बकाया चुकाने के साथ-साथ पार्टनरशिप में भी फाइनेंशियल डील करने होंगे।

कन्या हेल्थ राशिफल

आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखना चाहिए, ऑफिस की बातों को बेकार में घर पर ना करें, इससे माहौल टेंस हो सकता है। नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से दूर रहें और इसके बजाय आप अपना दिमाग क्रिएटिव कामों में लगा सकते हैं। आपको इस समय अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से सही करना है। कार्यों में समय व्यतीत करें। आपके लिए अधिक सब्जियां खाना महत्वपूर्ण है। महिलाओं को ओरल हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। खराब डाइजेशन के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग बना रहे लोगों को मेडिकल किट भी साथ रखनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

