कन्या राशिफल 23 मई 2026: कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Kanya Rashifal Horoscope 23 May 2026, Virgo Horoscope Today: कन्या राशि चक्र की छठी राशि है। इस राशि का स्वामी बुध है। ज्योतिष नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज आपके लिए क्या है सलाह और

Virgo Horoscope today 23 May 2026, Aaj ka Rashifal: यदि कन्या राशि के जातकों का पूरे दिन का ओवरऑल हाल देखा जाए, तो आज आप हर मोर्चे पर प्रगति और संतोष का अनुभव करेंगे। नवम भाव के बुध की वजह से आपको भाग्य का पूरा संबल मिल रहा है, जिससे आपके सोचे हुए काम बिना किसी बड़ी बाधा के पूरे हो जाएंगे। एकादश भाव का चंद्रमा आपकी आर्थिक चिंताओं को पूरी तरह दूर कर रहा है, जिससे आपका बैंक बैलेंस सुधरेगा और आप भविष्य के लिए बेहतर निवेश की योजना बना पाएंगे। कार्यक्षेत्र में गुरु-शुक्र की युति आपको मान-सम्मान, नई पहचान और बड़ी व्यावसायिक सफलता दिलाएगी। प्रेम और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य के खूबसूरत सपने बुनेंगे। सेहत में हड्डियों के हल्के दर्द को छोड़कर बाकी सब दुरुस्त रहेगा। आज के दिन को और भी अधिक फलदायी और शुभ बनाने के लिए गणेश जी की आराधना करें और उन्हें दूर्वा (हरी घास) अर्पित करें।

Virgo Horoscope Love , कन्या लव राशिफल आपके प्रेम और आपसी संबंधों के मोर्चे पर यह समय बेहद खूबसूरत और खुशियों से भरा रहने वाला है। जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों की बात करें, तो तालमेल बहुत अच्छा बना हुआ है। इस समय जीवनसाथी के साथ आपका प्रेम दिन-ब-दिन और गहरा होता हुआ पनप रहा है। वहीं, जो लोग पहले से किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, वे अब उस प्रेम को महज एक रिश्ता न मानकर, उसे अपने जीवनसाथी के रूप में देखने के लिए पूरी तरह आतुर नजर आ रहे हैं। आप दोनों के बीच इस समय विवाह को लेकर या रिश्ते को एक परमानेंट नाम देने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है, जो कि बेहद सकारात्मक दिशा में है। इसके विपरीत, जो लोग सिंगल हैं और इस समय किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत करना चाहते हैं या नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, उनके लिए सलाह है कि उन्हें अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। ग्रहों का गोचर यह इशारा कर रहा है कि अभी इसके लिए पूरी तरह उपयुक्त समय नहीं है, इसलिए थोड़ा रुक करके इस चीज को करें या फिर परिस्थितियों के कारण आपको अभी ऐसा रुकना पड़ सकता है।

Virgo Horoscope Money, कन्या मनी राशिफल आपके करियर, बिजनेस और आर्थिक स्थिति के लिहाज से यह समय बेहद शानदार और धन-धान्य की वृद्धि कराने वाला साबित होगा। सबसे पहले आपकी धन की स्थिति को देखें, तो इस समय चंद्रमा आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि आपकी आय के लिए नए-नए स्रोत बनाएंगे। आपको कमाई के एक से अधिक रास्ते मिलेंगे और साथ ही जो आपके पुराने स्रोत या अटके हुए काम थे, वहां से भी रुक-रुक कर पैसे वापस आएंगे। इस वजह से धन का संचय बढ़ेगा और यह समय आपके लिए इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करने के दृष्टिकोण से काफी अच्छा और मुनाफे वाला साबित होगा।

Virgo Horoscope career, कन्या करियर राशिफल वहीं अगर आपकी व्यवसायिक दृष्टि से बात करें, तो आपके कार्यक्षेत्र के दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र जैसे दो परम शुभ ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। दशम भाव में गुरु और शुक्र का यह अद्भुत संयोग आपके करियर के लिए अति उत्तम समय दर्शा रहा है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या बड़ा पद मिल सकता है, और व्यापारियों के काम-धंधे में जबरदस्त तेजी आएगी।