कन्या राशिफल 21 मई 2026: आज कन्या राशि पर मेहरबान होंगे चंद्रमा, दिखेंगे ये बदलाव, पढ़ें आज का राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal Horoscope 21 May 2026, Virgo Horoscope Today: राशि चक्र की यह 6ठवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन…
Virgo Horoscope Today, कन्या राशिफल 21 मई 2026: कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है। आर्थिक स्थिति मजबूत और नए मौके मिलने की पूरी संभावना है। लव लाइफ में सब कुछ सही ट्रैक पर आगे बढ़ेगा। सामाजिक संबंध मजबूत होंगे और लोगों का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही ट्रैवलिंग और किसी गुड न्यूज के मिलने का भी योग बन रहा है जिससे मन खुश रहेगा। जानें आज का दिन आपके लिए लव, करियर, मनी और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा होगा?
ग्रहों की स्थिति
आज गुरु और शुक्र की स्थिति आपके लिए शुभ संकेत दे रही है। इन ग्रहों के प्रभाव से इनकम के नए सोर्स बनने की संभावना है। वहीं चंद्रमा आपके सामाजिक संबंधों को मजबूत करेगा। लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और आपके कई काम दूसरों के सपोर्ट से पूरे हो सकते हैं।
कन्या राशि का लव राशिफल
लव लाइफ में आज आप पॉजिटिव बदलाव देख सकते हैं। अगर आप रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ आपसी समझ और भरोसा बढ़ेगा। कई लोगों के लव लाइफ अब आगे बढ़ सकती है जोकि शादी की दिशा की ओर जाएगी। जो लोग सिंगल हैं उनकी जिंदगी में किसी खास व्यक्ति के आने की संभावना है। रिश्तों में ईमानदारी और खुलापन बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पार्टनर से अपनी बात दिल खोलकर शेयर करें।
कन्या राशि का करियर राशिफल
काम के मामले में दिन अच्छा रहने वाला है। नौकरी करने वाले लोगों को आज हर काम में सफलता मिलेगी। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और आपकी मेहनत की आज तारीफ भी हो सकती है। बिजनेस से जुडे़ लोगों के लिए आज का दिन लकी साबित हो सकता है। नए लोगों से जुड़ने की संभावना दिख रही है जो आगे चलकर काम आएंगे। किसी जरूरी काम के आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आज के दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने फैसले लें।
कन्या राशि का मनी राशिफल
आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं। किसी पुराने सोर्स से धन लाभ मिलने की संभावना है। पहले की गई कोशिशों का आज अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। कुछ लोगों को इनकम बढ़ाने के नए मौके मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। हालांकि फालतू के खर्चों से बचना बेहतर रहेगा। पैसों के मामलों में समझदारी से लिए गए फैसले आपको लाभ दिला सकता है।
कन्या राशि का स्वास्थ्य राशफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। मेंटल बैलेंस बना रहेगा और मन पॉजिटिव रहेगा।। टेंशन कम होने से कामों में भी मन लगेगा। रोजमर्रा के रूटीन में सही बैलेंस बनाएं। बैलेंस्ड खानपान आपकी एनर्जी को बनाए रखेगा। आराम करने और समय पर भोजन करने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
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