Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope today aaj ka kanya rashifal 20 january 2026 daily future predictions
कन्या राशिफल 20 जनवरी 2026:आज किसी बात का मतलब निकालेगा लवर, फाइनेंशियल स्टेटस हैप्पी

कन्या राशिफल 20 जनवरी 2026:आज किसी बात का मतलब निकालेगा लवर, फाइनेंशियल स्टेटस हैप्पी

संक्षेप:

Virgo Horoscope today aaj ka kanya rashifal: 12 राशियों के राशिचक्र में छठे नंबर पर कन्या है। इस राशि का ग्रह स्वामी बुध है।  जानें आज दिन कन्या राशि वालों के लिए लव, करियर, मनी और हेल्थ कैसा होगा।आज किसी बात का मतलब निकालेगा लवर, फाइनेंशियल स्टेटस हैप्पी

Jan 20, 2026 06:40 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Virgo Horoscope Today 20 January 2026 : कन्या राशि वालों को अपने आदर्शों को लेकर बिल्कुल झुकना नहीं है। ऑफिस में आज क्रिएटिव रहें, रिलेशनशिप के मामलों को सोल्व करने को लेकर एक बाद एक चीजें करें। आपकी फाइनेंशियल लाइफ सक्सेसफुल रहेगी। आपकी हेल्थ नॉर्मल रहेगी। फाइनेंशियल स्टेटस आज हैप्पी रहेगा। हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कन्या लव राशिफल

आज कन्या राशि वालों को अपने शब्दों को लेकर खास ध्यान देना है, आपको अपने शब्दों और इशारों को लेकर थोड़ा देखना है, क्योंकि आपकी किसी बात का मतलब आपका लवर या पार्टनर गलत समझ सकता है, इससे आपकी लवलाइफ में परेशानियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए कोशिश करें कि जो भी बोलें या इशारा करें, सोच समझकर करें। किसी शख्स का लवलाइफ में दखल ना होने दें, कोशिश करें कि आपकी लवलाइफ सेफ रहें। किसी तीसरे से आपकी लवलाइफ खराब हो सकती है। आज महिलाओं में अधिक चांस होगा कि आप गर्भवती हो सकती है, इसके अलावा अगर आप गर्भवती हैं, तो मिसकैरिज के चांस भी इस समय बहुत अधिक हैं। इसलिए खास ध्यान रखें। आज महिलाओं को अपने पति पर भी खास नजर रखनी है, जिससे आपका परिवार सेफ रह सके।

कन्या करियर राशिफल

आज टीम मीटिंग्स में एक्सप्रेसिव रहें, यह आपके फेवर में काम करेगा। आइटी प्रोफेशनल, फोटोग्राफर, म्यूजिशियन, लेखक, वकील, ऑटोमेशन एक्सपर्ट, बैंकर, अकाउंटेंट, एथलीट, एकेडमिशियन का आज टफ टाइम रहेगी। इन लोगों की पर्फोर्मेंस आज देखी जाएगी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नहीं होगी। कुछ महिलाओं को आज पॉजिटिव नतीजे मिलेंगे, खासकर अगर उनके हाथ में नया प्रोजेक्ट होगा। आज स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर कर लेंगे, आपको साइंस पर खास ध्यान देने की जरूरत है।

ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 20 जनवरी 2026: तुला राशि वालों की एनर्जी और खुशियां दोनों प्लस में

कन्या मनी राशिफल

आज कन्या राशि वालों के पास पैसा आएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप आंख बंद करके खर्च करें। आपको अपनी प्रोपर्टी को लेकर परिवार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको स्मार्ट निवेश करने की जरूरत है, शाकर आप स्टॉक, जमीनस और बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, इससे आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा। आपको अच्छा रिटर्न देगा। आज आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है या फिर आप कानूनी जीत पा सके हैं। इस समय अगर किसी दोस्त के साथ या परिवार में किसी के साथ पैसो को लेकर झगड़ा है, तो आज का दिन अच्छा है, दोपहर को बात करके आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आप सभी इश्यूज को आज सोल्व कर लेंगे।

कन्या हेल्थ राशिफल

आपको दिन एक्सरसाइज से शुरू करना है और खाने में विटामिन मिनरल वाली डाइट लेनी है। आज कुछ महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी दिक्कत दोपहर में हो सकती है। बच्चों को आज बाहर खेलते समय चोट लग सकती है। अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो आपको अपने साथ मेडिकल किट लेकर जानी चाहिए, इससे आप कहीं भी अपनी दवाओं के लिए परेशान नहीं होते हैं। आज आपके साथ दुर्घटना होने का योग बन रहा है, इसलिए कोशिश करें कि वाहन को अधिक स्पीड पर ना चलाएं, इसके अलावा रात को खास तौर पर ध्यान से कार चलाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Virgo Horoscope Virgo Zodiac Kanya Rashi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने