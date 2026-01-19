Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal kanya rashi 19 January 2026 kaisa rahega
कन्या राशिफल 19 जनवरी 2026 :कन्या राशि वाले आज आर्थिक तौर पर अच्छी पॉजिशन में, जानें कैसा रहेगा दिन

कन्या राशिफल 19 जनवरी 2026 :कन्या राशि वाले आज आर्थिक तौर पर अच्छी पॉजिशन में, जानें कैसा रहेगा दिन

संक्षेप:

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वाले आज आर्थिक तौर पर अच्छी पॉजिशन में, जानें कैसा रहेगा दिन  

Jan 19, 2026 06:55 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Virgo Horoscope Today 19 January 2026 : आज कन्या राशि वालों को लगातार प्यार की बरसात करनी है। आपको रिलेशनशिप में भी प्यार दिखाना होगा। आपको काम में अपनी बेस्ट पर्फोर्मेंस देनी होगी। आज आपके पास पैसा है और आपको स्मार्ट फैसले लेने में पेरशानी नहीं है। आज छोटे हेल्थ इश्यूज भी आपके सामने आ सकते हैं। आज रिलेशनशिप में भी छोटी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन आपको चीजें थोड़ी देर में सही हो जाएंग। आर्थिक तौर पर आप अच्छी पॉजिशन में है। लेकिन आपके सामने हेल्थ इश्यूज हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कन्या लव राशिफल

आपको आज इगो से जुड़े चैलेंज फेस करने के लिए आज सावधान हो जाना चाहिए, इससे परिवार में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप रिलेशनशिप में देखेंगे कि परिवार के लोग और दोस्त दखल दे रहे हैं। इससे आपको परेशान नहीं होना है, आपको इसके लिए इसे कम करना है। आपको आज पार्टनर से किसी बात पर सहमति ना हो, तो भी अपना आपा नहीं खोना है, कोशिश करें कि उसकी बातों को ठंडे दिमाग से सोचें, अगर आप गुस्सा करेंगे, तो बात और भी बिगड़ सकतीहै। जो लोग दूर हैं, वो अपने पार्टनर से फोन पर कनेक्ट हो सकते हैं। आज परिवार बढ़ाने के लिए अच्छा दिन है, आप इस दिन का चुनाव आज कर सकते हैं।

कन्या करियर राशिफल

आज कन्या राशि वालों के पास नए काम आ सकते हैं। आपको किसी प्रोजेक्ट का चार्ज भी बनाया जा सकता है। आपको इसके लिए इमानदारी के साथ कमिटमेंट भी दिखाना होगा।आपको टीम के पास जाना पड़ सकता है। आज आपका काम के प्रति समर्पण आपके सीनियर्स को पसंद आएगा। स्टूडेंट्स आज एग्जाम क्लियर कर लेंगे। हेल्थकेयर, आइटी, एनिमेशन और एविएशन के लोग आज विदेश में नौकरी के मौके देखेंगे।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 19 जनवरी 2026: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 19 जनवरी 2026 :तुला राशि वाले शेयर मार्केट से रहें दूर, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:मिथुन राशिफल 19 जनवरी: लग्जरी आइटम में बहुत अधिक पैसा नहीं लगाना है,
ये भी पढ़ें:वृषभ राशिफल 19 जनवरी : प्रोफेशनल तौर पर सक्सेसफुल हैं, पिछले निवेश से पैसा आएगा

कन्या मनी राशिफल

आज कन्या राशि वालों के पास पैसा आएगा। आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। आपको निवेश को गोल्ड और प्रोपर्टी में करने के बारे में सोचना चाहिए। जिन लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को अपने पैरेंट्स से आर्थिक जरूरत होगी उन लोगों की फीस के लिए, इसलिए आपको इसका इंतजाम करने के लिए पैसे चाहिए होंगे। आज आपके लिए अच्छा दिन है कि आप ऑफिस का फर्नीचर खरीद लें। आज आप सभी पेंडिग ड्यूज क्लियर कर लेंगे। बिजनेसमैन के पास प्रमोटर्स के जरिए पैसा आएगा।

कन्या हेल्थ राशिफल

आज कन्या राशि वालों के सामने छोटे हेल्थ इश्यूज रहेंगे। जिन लोगों को कार्डिए इश्यूज से जुड़ी समस्याएं रहेंगी। इसके लिए आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत होगी। आपको अपनी डाइट पर भी खास ध्यान देना होगा। आपको जंक फूड को फिलहाल छोड़ देना चाहिए और खाने में सब्जियां और पोषक तत्व लेने चाहिए। महिलाओं को किचन में काम करते समय चोट लग सकती है। बच्चों को खेलते समय चोट लगने की संभावना है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Virgo Kanya Rashi Virgo Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने