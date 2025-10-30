Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal in hindi 30 october 2025 future predictions
कन्या राशिफल 30 अक्टूबर : पैसा आपके पास कई जगह से आएगा, लवलाइफ में ईगो नहीं, लवर के साथ समय बिताएं

कन्या राशिफल 30 अक्टूबर : पैसा आपके पास कई जगह से आएगा, लवलाइफ में ईगो नहीं, लवर के साथ समय बिताएं

संक्षेप: Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। पैसा आपके पास कई जगह से आएगा, लवलाइफ में ईगो नहीं, लवर के साथ समय बिताएं

Thu, 30 Oct 2025 07:14 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Virgo Horoscope Today 30 October 2025 : कन्या राशि के लोग गॉसिप से नहीं डरते। आज लवलाइफ में किसी ईगो की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां आपको अच्छे रिजल्ट देगी। पैसा आपके पास कई जगह से आ रहा है। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी। आज नई प्रोफेशनल टॉस्क आपको बिजी रखेगीं। आज प्रोफेशनल लाइफ से दूर हठकर आपको आज अपने लवर के साथ समय बिताना चाहिए। अपने पार्टनर को खुश रखें। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों आज अच्छी रहने वाली हैं। आइए जानें कन्या राशि का करियर,लवलाइफ, मनी और हेल्थ लाइफ आज कैसी रहने वाली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कन्या लव राशिफल

आज ऐसा कोई काम ना करें, कि लवर आप पर किसी बात पर गुस्सा हो, आपको करना बस इतना है कि अगर आप दोनों में कोई झगड़ा चल रहा है, तो आखिर में सब चीजे सही हों, इस बात की कोशिश करें। शादीशुदा लोगों का सबसे पहला काम होना चाहिए कि वो अपने परिवार को बढ़ाने के बारे में सीरियस होकर सोचें। जो लोग रिलेशनशिप में नए हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। आज शाम को खुशनुमा बनाएं? आप कहीं हिल स्टेशन पर वीकेंड ट्रिप पर भी जा सकते हैं। यहा से भी आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी।

कन्या करियर राशिफल

आज अपनी पर्फोर्मेंस पर खास ध्यान रखें। कुछ महिलाएं आज चैलेंज फील करेंगी, क्योंकि उनके सामने नई जिम्मेदारियां हैं। आज अपनी पर्फोरमेंस का खास ध्यान रखें। जबकि एकाउंटेंट, बैंकर और फाइनेंस मैनेजर को बैलेंस शीट में फाइनल अमाउंट के संबंध में एकस्ट्रा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप चाह रहे हैं, कि आप नौकरी चेंज करें, तो दोपहर में पेपर लिखने और जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करने का समय चुनें। आज आपका शेड्यूल भी बिजी रह सकता है।

ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 30 अक्टूबर: आंख बंद करके पैसा ना लगाएं, शादीशुदा लोगों को होगा प्यार

कन्या मनी राशिफल

आज पैसा आपके फेवर में रहेगा, आपको धन लाभ होगा और आपके पास इतना पैसा आएगा कि इससे आपको बकाया राशि चुकाने में मदद मिलेगी। आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी आज खरीद सकते हैं। परिवार में कुछ छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं होंगी जिन्हें सुलझाने के लिए आपको बीच में आकर चीजों को सुलझाना होगा। अगर पैसा है तो शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं, फिलहाल निवेश की प्लानिंग से दूर रखें। अगर आप रियल एस्टेट की कोई डील कर रहे हैं, तो दोपहर का समय किसी प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत करने के लिए अच्छा है।

कन्या हेल्थ राशिफल

आपकी हेल्थ आज बिजी रहेगी। आपको ऑफिस का तनाव घर पर लाने से बचने की जरूरत है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। कुछ महिलाएं कंसीव कर सकती हैं, इसलिए एडवैंचर्स एक्टिविटी से आपको बचना जरूरी है। जिन बुजुर्गों को सांस संबंधी समस्याएं होती हैं, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। चीनी का इस्तेमाल कम करें और जंक फ़ूड को अपनी डाइट से दूर रखें। हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं।

डॉ जे. एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.com, फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Kanya Rashi Virgo Virgo Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने