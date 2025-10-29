कन्या राशिफल 29 अक्टूबर : करियर में आगे बढ़ने के लिए रिस्क जरूरी, पैसा फेवर में ,सही जगह लगाएं

संक्षेप: Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। करियर में आगे बढ़ने के लिए रिस्क जरूरी, पैसा सही जगह लगाएं

Virgo Horoscope Today 29 October 2025, Virgo Horoscope : आपकी लवलाइफ अच्छी रहे, इसके लिए आप कई मौके देखेंगे। आज काम में रिस्क लें, जो आपके करियर में आगे बढ़ने के लिएजरूरी है। Look for आज अगर आपके पास पैसा है तो आपको पैसों को सही जगह पर निवेश करना चाहिए। आज स्मार्ट निवेश के तरीके देखें। आज छोटे हेल्थ इश्यू हो सकते हैं।

कन्या लव राशिफल आज लवलाइफ में आप सेंसिबल रहें। आज का दिन अच्छा है जब आप पुराने मामलों को सुलझा लेंगे। आज आपका प्यार में कमिटमेंट काम आएगा औक आपको बदले में अपने लवर से भी सेम इमोशंस मिलेंगे। आप दोनों को एक दूरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताने के बारे में भी सोचना चाहिए। दोपहर का समय अच्छा है उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में नए हैं। जिन लोगों ने किसी को प्रपोज किया है, वो रिएक्शन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। शादीशुदा लोगों को अपने एक्सलवर के पासफिर से नहीं जाना चाहिए।

कन्या करियर राशिफल आज क्लाइंट्स को अच्छे से जिम्मेदारी के साथ हैंडल करें, इस बात का ध्यान रखें कि आपके टारगेट्स पूरे हों। नए चैलेंज लेने पर विचार करें। पर्सनल और प्रोफेशनल ईगो से जुड़े मामले आज होंगे। आपकी प्रोफेशनल काबिलियत साबित करने के लिए आपको चैलेंज का सामना करना होगा। सेल्स और मार्केटिंग के लोगों को बहुत ट्रेवल करना होगा। बिजनेसमैन नया वैंचर लॉन्च कर सकते हैं। यह सक्सेसफुल होगा। जो स्टूडेंट्स विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की सोच रहे हैं, वो सफल होंगे।

कन्या मनी राशिफल आज पैसा आपके फेवर में है, आज आपको पार्ट टाइम जॉब से एडिशनल इनकम भी हो सकती है। यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपका कोई रिलेटिव और सिबलिंग पैसों से जुड़े चीजों को आर्थिक मदद के लिए आपसे बोल सकता है और आप मना नहीं कर पाएंगे। आपको पुशतैनी जमीन भी मिलेगी। लेकिन आपको अभी आर्थिक मामलों को सुलझाने के लिए काम करना होगा। बिजनेसमैन सभी पेंडिग राशि का पेमेंट करने में सफल होंगे। आप भी टैक्स से जुड़े मामले निपटा लेंगे।

कन्या हेल्थ राशिफल महिलाओं में गले में इंफेक्शन और वायरल फीवर हो सकता है। इसके लिए आप अच्छे से पानी पिएं। आपकी सकिन चमकेगी। बुजुर्गों को जंक फूड से बचना चाहिए। अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करनी चाहिए। ड्राइविंग करते समय आपकी स्पीड लिमिट में होनी चाहिए। सभी यातायात के नियमों का पालन करें औरगाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनें।