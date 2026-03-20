कन्या राशिफल 20 मार्च 2026: कन्या राशि वालों को आज हो सकता है प्यार, फाइनेंशियल लाइफ भी अच्छी
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वालों को आज हो सकता है प्यार, फाइनेंशियल लाइफ भी अच्छी
Virgo Horoscope Today 20 March 2026: आज अच्छे पलों को एजॉय करें। आपको आज किसी से प्यार हो सकता है, इससे आपका दिन अच्छा होगा। आपको ऑफिस में प्रॉडक्टिव बने रहना है, सभी दिए गए कामों को समय पर करें। आपकी हेल्थ और फाइनेंशियल लाइफ थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। रिलेशनशिप में आज किसी भी तरह की बहस से बचें, अगर कोई बात है, कोशिश करें कि चुप रहकर काम चला लें, वरना बहस बड़ा रुप ले सकती हैं। अपने काम पर फोकस करें और बेस्ट रिजल्ट दें।
Virgo Love Horoscope Today, कन्या लव राशिफल
आज कन्या राशि वालों को लवलाइफ में बड़े चैलेंज देखने को मिल सकते हैं, आज जो सिंगल लोग हैं, उन्हें प्यार हो सकता है, लेकिन लवअफेयर को अच्छे से देख लें, खासकर आपको इसके हर पहलू को समझ लेना है। आपको रिलेशनशिप में थोड़ा धैर्य रखना होगा। रोमांटिक लाइफ में आज रोमांटिक रहें और चेहरे पर मुस्कान रखें। अगर आप दोनों अपने रिलेशनशिप को अच्छा और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो वेकेशन का प्लान बना सकते हैं। आज लव अफेयरमें महिलाओं को पैरेट्स की सपोर्ट मिलेगी। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं।
Virgo Career Horoscope Today, कन्या करियर राशिफल
आज आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में शामिल किया जा सकता है, इसलिए ऐसे मामले में डिप्लोमेटिक रहें। आपके पास इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं। आपको मोटिवेशन की कमी रह सकती हैं। आपके पास रिसोर्से नहीं है, जिसके कारण आप इसे काम में लागू करने में आपको दिक्कत हो सकती है। आपके प्रमोशन और अप्रेजल होने के चांस भी ज्यादा हैं। आपको विवादों से दूर रहना चाहिए। आपको टीम के साथ वर्वल फाइट भी नहीं करनी हैं। कुछ कन्या राशि के लोग विदेशमें जाने का योग बन रहा है, आप नौकरी बदलेगे और अच्छा पैकेज भी मिलेगा। बिजनेसमैन को आज बिजनेस में नया पार्टनर मिल सकता हैं।
Virgo money Horoscope Today, कन्या मनी राशिफल
आज आपको दिन के पहले भाग में आर्थिक दिक्कतें हो सकती हैं। आप आज जितनी भी पेमेंट हैं, उनका सैटलमेंट कर लेंगे। आपको आज आर्थिक इश्यूज हो सकते हैं, खासकर परिवारमें प्रोपर्टी को लेकर, जिसका आपको समाधान निकालना होगा। इसके परिवार के रिश्तों में दरार ना पड़े, इसका ध्यान रखें। आज आप एक वाहन खरीदने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो खरीद सकते हैं। आपको अजनबियों से ऑनलाइन कुछ खरीदने से पहले सावधान रहना होगा। अगर दान करना का मन है, तो आप दोपहर में कर सकते हैं।
Virgo health Horoscope Today, कन्या हेल्थ राशिफल
आज कन्या राशि वालों को छोटे हेल्थ से जुड़े इश्यूज हो सकते हैं, आपको इसको लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। आज एथलीट में चोट लग सकती है, इसलिए खास ध्यान रखें। महिलाओंमें आज उंगलियों में दर्द हो सकता है। घर के बुजुर्गों को आज नींद से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। महिलाओं में आज ओरल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए बच्चों का ध्यान रखना होगा। आपको भी रात में टूव्हीलर चलाते समय खास ध्यान देना होगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट