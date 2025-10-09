Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 9 october future predictions कन्या राशिफल 9 अक्टूबर : आज कुछ लव अफेयर टॉक्सिक हो सकते हैं, इनसे बाहर आना ही आपके लिए अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 9 october future predictions

कन्या राशिफल 9 अक्टूबर : आज कुछ लव अफेयर टॉक्सिक हो सकते हैं, इनसे बाहर आना ही आपके लिए अच्छा है

Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कुछ लव अफेयर आज टॉक्सिक हो सकते हैं। आपके लिए अच्छा है कि आप ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आएं।  

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयThu, 9 Oct 2025 06:35 AM
Virgo Horoscope Today 9 October 2025: अशांत समुद्र में नाव चलाकर ही अच्छे नाविक बनते हैं। लव अफेयर में अधिक से अधिक कम्युनिकेशन की जरूरत होगी। ऑफिस शेड्यूल को प्रॉडक्टिव रखें। पैसों को स्मार्ट तरीके से संभालें। आपकी हेल्थ आज अच्छी रहेगी। प्यार और ऑफिस दोनों में आपको उम्मीदों पर खरा उतरना है। पैसा और हेल्थ आपके फेवर में है

कन्या लव राशिफल

आज रिलेशनशिप को बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। आपको अच्छे से पार्टनर की बातों को सुनना चाहिए। कुछ लव अफेयर आज टॉक्सिक हो सकते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आएं। लव अफेयर में आप आलोचना भी सुन सकते हैं। इससे आपका रिलेशनशिप कमजोर होगा। सिंगल लोग किसी खास से आज मिल सकते हैं। आपको किसी ऐसे शख्स से प्यार होगा, जिसे आप लंबे समय से जानते हैं।

कन्या करियर राशिफल

ऑफिस में आपका कमिटमेंट बहुत खास रहेगा। जो लोग टेक्निकल जिम्मेदारियां संभालते हैं, उन्हें अपने स्किल्स चमकाने की जरूरत है। जो प्रोफेशनल्स हेल्थकेयर, आईटी, एनिमेशन से जुड़े हैं, वो विदेश में नए मौके देखेंगे। कुछ लोग आज जॉब इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे। बिजनेस में नए मौके आ सकते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम को क्लियर कर खुश होंगे। कुछ बिजनेसमैन नए पार्टनरशिप को पाएंगे, लेकिन इसके अलग-अलग पहलुओं को बारे में सोच लेना चाहिए।

कन्या मनी राशिफल

समृद्धि के कारण आज आप सभी ड्यूज को क्लियर कर पाएंगे।आपको पुश्तैन जमीन भी मिल सकती है। आपको स्टॉक मार्केट में भी सफलता हासिल हो सकती है। व्यापारी फंड को बढ़ाने में सफल होंगे। महिलाओं को घर के किसी काम में मदद करनी पड़ सकती है, खासकर किसी समारोह के लिए आपको पैसा देना पड़ सकता है। आज आपको पैसा दान करने पर भी विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों का आज का दिन अच्छा है।

कन्या हेल्थ राशिफल

आप स्वास्थ्य के मामले में आज ठीक हैं कोई बड़ी हेल्थ समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन तनाव से बचना है तो आपको ऑफिस और ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखने की जरूरत है। ऑफिस का तनाव घर पर न लाएं। आज रसोई में काम करते समय सावधान रहें, क्योंकि सब्ज़ियां काटते समय छोटे-मोटे कट लग सकते हैं। कुछ बच्चों को आज ओरल हेल्थ इश्यूज भी हो सकती हैं। रात में, खासकर पहाड़ी इलाकों में, एडवैंटर्स गेम्स से बचें और कार चलाने से बचना भी अच्छा है। खान-पान का भी ध्यान रखें।

डॉ जे. एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)