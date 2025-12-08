कन्या राशिफल 8 दिसंबर 2025: लवलाइफ में बेस्ट रोमांटिक पल आएंगे, प्रोपर्टी से जुड़ी दिक्कत भी आज रहेगी

संक्षेप: Virgo Horoscope today 8 December 2025 kanya Rashifal: राशिचक्र में छठी राशि कन्या है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कन्या होती है। लवलाइफ में बेस्ट रोमांटिक पल आएंगे, प्रोपर्टी से जुड़ी दिक्कत भी आज रहेगी

Virgo Horoscope Today 8 December 2025 : आपकी लवलाइफ आज बहुत अच्छी क्रिएटिव और प्रॉडक्टिव रहेगी। बड़े निवेश को भी आप फिलहाल टाल दें। आपको अपनी हेल्थ को लेकर भी खास धयान देना चाहिए। आप सभी परेशानियों को सोल्व करने का हुनर रखते हैं। आप आज लवलाइफ में बेस्ट रोमांटिक पलों को जिएंगे। आज काम में आपको नई जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचना चाहिए। आपको यह भी समझना चाहिए कि करियर को बढ़ाने में ये बहुत जरूरी हैं। आज किसी भी तरह के बड़े खर्चे को टालें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कन्या करियर राशिफल अगर अपनी टीम के लिए आप जिम्मेदार हैं, तो आपके लिए यह अच्छी खबर है। आपकी टीम के मेंबर्स अच्छा काम करेंगे और अच्छे नतीजे आएंगे। इससे आपकी ऑफिस में वाहवाही होगी। क्लाइंट के साथ आपके चीजों को नेगोशिएट करने के स्किल्स काम करेंगे और क्लाइंट सेशन में आप छा जाएंगे। दोपहर के समय में आपको नौकरी के लिए इंटरव्यू भी देना पड़ सकता है। कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले दो बार जरूर सोचें। बिजनेसमैन के लिए कुछ पार्टनरशिप अच्छी नहीं होगीं। हायर एजुकेशन के ऑपशन देख रहे हैं, तो स्टूडेंटस को प्रवेश मिल सकता है।

कन्या लव राशिफल लवलाइफ को आज आपको ईगो से जुड़ी दिक्कतों और झटकों से बचाना है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपको लवर का अच्छे से साथ देना है। आपको अपनी अतीत की बातों में ना उलझकर अभी की लाइफ में ध्यान देना है, इसलिए कोई ऐसी बात ना करें कि आपको पुरानी बातों को बीच में लाना पड़े। आज आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी है, जिससे आपका लवर आपका लवर परेशान हो। जो लोग सिंगल हैं, उन लोगों को नया प्यार मिल सकता है। आज इसकी संभावना ज्यादा है। अपने लवर को खूब प्यार करें और आज आपको अपनी लवलाइफ को और आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर संभव हो तो आज ही लवर को अपने माता-पिता से मिलवाएं, आप शादी के लिए मंजूरी भी मांग सकते हैं।

कन्या मनी राशिफल आज अगर लग्जरी आइटम पर पैसा खर्च करने की सोच रहे हैं, तो आपको बड़ा अमाउंट खर्च नहीं करना है। आपको अपने बुरे समय के लिए भी पैसा बचाना है। आपको अगर आप निवेश की सोच रहे हैं, तो दोपहर के समय में निवेश कर सकते हैं। आज आपकी लाइफ में प्रोपर्टी से जुड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। आपको आपका लाइफ पार्टनर आर्थिक मामलों में साथ देगा। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ आर्थिक मुद्दों को सुलझाना अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन को नए एरिया में बिजनेस को बढ़ाने करने के लिए पैसों को जुटाने में सफल रहेंगे।

कन्या हेल्थ राशिफल कन्या राशि वालों को हेल्थ पर आज खास ध्यान देने की जरूरत है। डाइजेशन संबंधी समस्याओं के लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों के हाथों में कट भी लग सकता है। फैट का इस्तेमाल कम करें और उसकी जगह प्रोटीन और विटामिन लें। ऑयली और चिकनाई वाली चीजों से दूर रहें और एक्सरसाइज को अपने रुटीन का हिस्सा बनाएं। बच्चों को गले में दर्द या इंफेक्शन की शिकायत हो सकती है, जिससे आज स्कूल की छुटटी हो जाएगी। खूब पानी पिएँ, इससे आपकी त्वचा में चमक आ सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com