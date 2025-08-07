Virgo Horoscope today aaj ka kanya rashi ka rashifal 8 august 2025 future prediction कन्या राशिफल 8 अगस्त 2025: कोई प्रपोज करेगा, जिसे लंबे समय से जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कन्या राशिफल 8 अगस्त 2025: कोई प्रपोज करेगा, जिसे लंबे समय से जानते हैं

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वालों के पास आज पैसा कई जगह से आएगा। आज कोई प्रपोज कर सकता है, जिसे लंबे समय से जानते हैं। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 10:02 PM
Virgo Horoscope Today 8 August 2025, कन्या राशिफल 8 अगस्त 2025: आप हर रोज नए चैलेंज को प्यार करते हैं। लवरिलेशनशिप में आपको ईगो को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। आपको पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए। पैसा आपके पास एक जगह से नहीं कई जगह से आ रहा है, आपकी हेल्थ भी आड नॉर्मल रहेगी। अपने पार्टनर पर प्यार और लगाव की बरसात करें। आपको अपने स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा। आर्थिक तौर उतारचढ़ाव नहीं आएंगे।

कन्या लव राशिफल

अपने पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। आपका पार्टनर भी आपकी कंपनी पसंद कर रहे है। आज का दिन अपने रिलेशनशिप को अगले लेवल पर ले जाने के लिए अच्छा है। महिलाओं को आज किसी खास से प्रपोजल मिल सकता है, आपके लिए यह सरप्राइज की बात होगी, क्योंकि आप उसे लंबे समय से जानते हैं। आज आपके प्यार को आपके पैरेंट्स का सपोर्ट भी मिलेगा। कुछ लकी लोगों को उनका खोया हुआ फ्यार मिल सकता है। इससे उनकी लाइफ में खुशियां आज जाएंगी।

कन्या करियर राशिफल

आज प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए कई चीजों का मिक्स रहेगी। टीम में डिस्कशन करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपके सजेशन आपके सीनियर्स को अपसेट ना कर दें। जो लोग क्रिएटिव इंडस्ट्री से हैं, उन्हें पैसा कमाने का मौका मिलेगा। बिजनेस में नएमौके आ सकते हैं। अगर आप किसी टैक्निकल प्रोफेशन में हैं, तो अपने स्किल्स को फिर से चमकाएं। बिजनेसमैन आज नए कॉन्टेक्ट साइन कर लेंगे।

कन्या मनी राशिफल

आज समृ्द्धि आपकी साथी रहेगी। पैसों के कारण आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद पाएंगे। आप घर को रेनोवेट करा सकते हैं या फिर नया घर भी खरीद सकते हैं। किसी दोस्त या रिश्तेदार से जुड़े किसी आर्थिक मुद्दे को सुलझाने के लिए पहल करें। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो किसी से गाइडेंस लें। इससे अच्छा लाभ होगा। व्यवसायी आज प्रमोटरों के जरिए से पैसा जुटाने में सफल रहेंगे।

कन्या हेल्थ राशिफल

आज ऑफिस का तनाव घर पर ना लाएं।आप प्रोटीन और विटामिन से भरपूर बैलेंस डाइट लें आप आज जिम जा सकते हैं। लापरवाही से भारी सामान न उठाएं, क्योंकि दुर्घटनाएं हो सकती हैं। महिलाओं को स्किन पर चकत्ते हो सकते हैं, और कुछ बच्चों को वायरल बुखार, खांसी और सिरदर्द भी हो सकता है। आज रात वाहन चलाते समय आपको शराब का सेवन न करने का भी ध्यान रखना चाहिए।

कन्या राशि के गुण-

ताकत: दयालु, शिष्ट, पूर्णतावादी, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाला

कमजोरी: नकचढ़ा, अति-अधिकारवादी

प्रतीक: कुंवारी कन्या

तत्व: पृथ्वी

शारीरिक भाग: आंत

राशि स्वामी: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

कन्या राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

औसत अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

किस राशि से कम जमेगी: मिथुन, धनु

