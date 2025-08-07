Virgo Horoscope today Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal 7 august 2025 future prediction कन्या राशिफल 7 अगस्त 2025:ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, सीनियर्स के साथ बहस न करें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Virgo Horoscope today Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal 7 august 2025 future prediction

कन्या राशिफल 7 अगस्त 2025:ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, सीनियर्स के साथ बहस न करें

  Virgo Horoscope today Aaj Ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। सीनियर्स के साथ बहस न करें। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेयThu, 7 Aug 2025 06:34 AM
Virgo Horoscope Today 7 August 2025 : आज ईगो को लेकर कोई स्कोप नहीं है। अपने लवर के साथ टाइम बिताते समय एक्सप्रेसिव रहें। काम में नए टॉस्क लें, जिससे अपनी काबिलियत साबित कर सकें। आज छोटे इश्यूज से आपके खर्च प्रभावित होंगे। ऑफिस के प्रॉडक्टिविटी इश्यूज को सैटल करें। फाइनेंस का आज खास ध्यान रखें।

कन्या लव राशिफल

अपना रिलेशनशिप अपने पैरेंट्स को बताते हुए सावधान रहें। वे आपसे असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन चीजें जल्दी सही हो जाएगीं। महिलाएं आज अपने लवर के साथ रहकर खुशियां पाएंगी। आज आफ अपने लवर को प्रपोज भी कर सकते हैं, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगी। महिलाओं में गुस्से से जुड़े इश्यू हो सकते हैं। कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है।

कन्या करियर राशिफल

आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। सीनियर्स के साथ बहस न करें। जो लोग सेल्स प्रोफाइल हैंडल कर रहे हैं, उन्हें ट्रैवलिंग की जरूरत होगी। फ्रीलांस के मौके आ सकते हैं, यहां आप अपने काम को शोकेस कर सकते हैं और क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। अगर नौकरी बदलना चाहते हैं, तो अच्छा समय है। बिजनेसमैन नए कॉन्सेप्ट को लेकर सीरियस हो सकते हैं। नई पार्टनरशिप बनाने के लिए कल का दिन अच्छा है।

कन्या मनी राशिफल

आज छोटे आर्थिक इश्यू हो सकते है, लेकिन इससे रुटीन लाइफ प्रभावित नहीं होगी। पिछले निवेशों से भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज मेजर ऑनलाइन ट्राजेक्शन किसी अजनबी के साछ अवाइड करें। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो आज अच्छा दिन है। किसी इंसान से गाइडेंस लें, इससे अच्छा लाभ होगा। आज का दिन अपने भाई-बहन या किसी मित्र को आर्थिक सहायता देने के लिए भी अच्छा है। व्यापारी दिन के दूसरे भाग में अच्छा लाभ देखकर खुश होंगे।

कन्या हेल्थ राशिफल

कोई बड़ी हेल्थ समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। खान-पान का खास ध्यान रखना अच्छा रहेगा। आपको कोहनी से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। अस्पताल में भर्ती कुछ बुजुर्गों को छुट्टी मिल सकती है। एक्सरसाइज को अपने रुटीन का हिस्सा बनाएं। योग और मेडिटेशन आपको मानसिक और फिजिकल रूप से हेल्दी रखने में मददगार हैं। बच्चों को वायरल बुखार और गले में खराश हो सकती है।

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)