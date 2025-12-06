Hindustan Hindi News
कन्या राशिफल 6 दिसंबर: ऑफिस रोमांस से बचें शादीशुदा लोग, लग्जरी चीजों पर आज करेंगे खर्चा

संक्षेप:

Today Virgo Horoscope 6 December 2025: राशिचक्र में छठी राशि कन्या है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कन्या होती है। जानें आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Dec 06, 2025 06:44 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Virgo Horoscope Today 6 December 2025, Aaj ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल: आज अपनी लव लाइफ को नॉर्मल रहने वाली है। हालांकि पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। कोशिश करें कि आज पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा समय दे पाएं। ऑफिस में कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। कुछ चुनौतियां परेशान कर सकती हैं। ऐसे में धैर्य बनाए रखें। पैसों के मामले में आज थोड़ा संभलकर चलें। अपने खर्चों पर ध्यान दें। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी।

कन्या लव राशिफल

आज आपको अपने रिश्ते में कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं। आपका दूसरों पर हावी होने वाला स्वभाव आज दिक्कत पैदा कर सकता है। पार्टनर के साथ टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में पार्टनर भी चिड़चिड़ा रहेगा। आज पूरी कोशिश करें कि पार्टनर का मूड सही रहे। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, उन्हें आज अपने रिश्ते पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ शादीशुदा महिलाएं आज थोड़ा सावधानी बरतें क्योंकि मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। ऑफिस रोमांस किताब और फिल्मों में अच्छा लग सकता है लेकिन असल जिंदगी में नहीं। शादीशुदा लोग इससे दूर ही रहें।

कन्या करियर राशिफल

आज काम के मामले में दिन प्रोडक्टिव जाएगा। टीम मीटिंग में ध्यान से अपनी बातों को सामने रखें क्योंकि यहां पर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड काफी काम आएगा। कुछ महिला जातक जो नई टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं, उन्हें आज अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। स्टूडेंट्स आज साइंस से जुड़े सब्जेक्ट्स पर थोड़ा ध्यान दें। जो लोग विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनकी बाधाएं आज कम होंगी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े लोगों को आज अच्छा मुनाफा मिलेगा।

कन्या आर्थिक राशिफल

आज आपके पास अलग-अलग जगहों से पैसा आएगा। ऐसे में आज आप लक्जरी चीजों पर खर्च करने के मूड में रहेंगे। महिला जातक आज ज्वेलरी खरीदने का मन बना सकती हैं। वहीं पुरुष जातकों के मन में आज प्रॉपर्टी और नए बिजनेस से जुड़े आइडिया आएंगे। आज कुछ पुराने कानूनी मामले भी सामने आ सकते हैं, जिनमें आपके पैसे खर्च होंगे। आज इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपने खर्चे पर थोड़ा लगाम लगाना है। अभी से बचत करके चलेंगे तो आगे सुकून से रह पाएंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को पेमेंट से जुड़ी कोई दिक्कत आ सकती है।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आगे सब ऐसे ही ठीक रहे इसके लिए आपको लगातार अपने रूटीन को फॉलो करना है। साथ ही सेहत को लेकर जागरूक भी रहें। सुबह की शुरुआत आज एक्सरसाइज से शुरू करें। आप चाहे तो वॉक भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को सांस से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर धूल-मिट्टी ज्यादा है तो आज बच्चों को मास्क पहनाकर ही बाहर ले जाएं। टू-व्हीलर चलाने वाले लोग आज हेलमेट जरूर पहनें। कुछ महिला जातकों को डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। जो लोग शराब और तंबाकू छोड़ना चाहते हैं, उनके के लिए आज बहुत अच्छा दिन है।

कन्या राशि के गुण

ताकत: दयालु, सुसंस्कृत, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा चुस्त, कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रखने वाली

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आंत

शासक ग्रह: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

सबसे अच्छी ट्यूनिंग: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

मध्यम अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
