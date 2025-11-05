कन्या राशिफल 5 नवंबर 2025: किसी दूसरे को लेकर जल्दी में जजमेंट ना दें, लवलाइफ में अपने पार्टनर से खुलकर बात करें

Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 5 november 2025 future predictions
संक्षेप: Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। किसी दूसरे को लेकर जल्दी में जजमेंट ना दें, लवलाइफ में अपने पार्टनर से खुलकर बात करें

Wed, 5 Nov 2025 05:45 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Virgo Horoscope Today 5 November 2025 : प्रैक्टिकल स्टेप्स के जरिए आपको ग्रोथ भी मिलेगी। छोटी आदतें आपमें बड़ा बदलाव ला सकती है। अपने काम पर और क्लियर प्लान पर फोकस करें। आज सुबह आप जिस पर विश्वास करेंगे, वो आपके लिए मदद करने लायक आइडिया लाएगा। आज केयरफुल प्लानिंग और सिंपल आर्डर के लिए रिवार्ड पाएंगे। गलतियों को कम करने के लिए आप रूटीन को फॉलो करें।आज कन्या राशि वाले अपने खास पेपर्स को सेफ रखें। अपने लंबे गोल्स के लिए कदम उठाएं। लगातार काम करने से आपको रेगुलर चांस मिलेगा।

कन्या लव राशिफल

रिलेशनशिप आपके और भी बेहतर होंगे, अगर आप लगातार रिश्तों की केयर करते हैं। आज छोटे और सोचे समझे एक्शन आपको, आपके पार्टनर को खुशी देंगे और आप दोनों में विश्वास बढ़ाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो विनम्र होकर बात करें और कोई ग्रुप एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां आप अपने तरह के लोगों से मिल सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी दूसरे को लेकर जल्दी में जजमेंट ना दें। किसी को दोष ना दें और अपनी जरूरतों के लिए खुलकर बोलें। अगर आपको अपने लवर के साथ फीलिंग्स शेयर करनी हैं, तो एक कंफर्टेबल मीटिंग्स के लिए प्लानिंग करें। एक छोटा धैर्य आपके समय के साथ गहरे कनेक्शन बनाएगा।

कन्या करियर राशिफल

आज का दिन आर्गनाइज्ड और केयरफुल मूव्स का फेवर करते हैं। आज आपको शार्ट और क्लियर प्लान बनाएं और इसको लगातार फॉलो करें। आपको नंबर्स को डबल चेक करना चाहिए। अगर किसी को कुछ मैसेज भेज रहे हैं, तो भी एक बार अच्छे से चेक करें। अपने साथ काम करने वालों की हेल्प करें। आज बहुत अधिक ड्यूटीज को लेने से बचें। अगर कोई लीडर आपसे किसी चीज में अपडेच मांग रहा है, तो ईमानदारी से सही अपडेट दें। आगे के लिए नोट्स बनाएं। अपने ऑफिस स्पेस को आर्गनाइज्ड रखें ताकि आइडियाज का फ्लो बना रहे और गलतियां कम से कम हों और हर शाम एक शार्ट में रिव्य करने के लिएसमय तय करें।

कन्या मनी राशिफल

पैसों से जुड़े मामलों में आपको अधिक सावधानी बरतनी है और प्लानिंग बनानी है। अपने मासिक बजट पर फिर से विचार करें और आने वाले बिल्स पर नजर रखें। गिफ्ट या गैजेट्स पर जल्दबाजी में और अधिक पैसा खर्च ना करें। खरीदने से पहले कीमतों की तुलना करें और किसी दोस्त से तुरंत राय लें। भुगतान और रसीदों का रिकॉर्ड रखें।सावधानी से एक छोटा सा वीक सेविंग का टारगेट बनाएं।

कन्या हेल्थ राशिफल

अच्छी हेल्थ नियमित छोटे-छोटे कदमों से आती है। पाचन को सही करने के लिए सुबह हल्की स्ट्रेचिंग और भोजन के बाद वॉक की शुरुआत करें। दिन भर फ्रेश फ्रूट्स, हल्का सात्विक भोजन और गर्म पानी पिएं। अगर थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो पहले आपको अच्छे से आराम करना चाहिए। सोने से पहले देर तक स्क्रीन पर न बैठें। किसी बात पर कंफ्यूज हैं, तो परिवार के किसी बुजुर्ग से सलाह लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
