कन्या राशिफल 5 जनवरी: आज गैरजरूरी खर्चे टाल दें, लवलाइफ में बहस ना करें, तो अच्छा, जानें कैसा है कन्या वालों का दिन

संक्षेप:

Virgo Horoscope 5 January 2026: राशिचक्र में छठा नंबर कन्या राशि का है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। आज गैरजरूरी खर्चे टाल दें, लवलाइफ में बहस ना करें, तो अच्छा, जानें कैसा है कन्या वालों का दिन    

Jan 05, 2026 06:35 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Virgo Horoscope for Today 5 January 2026:सावधानी से प्लानिंग आपके लिए प्रोग्रेस कराएगी, क्लैरिटी दिलाएगी। आज आप अपना काम आर्गनाइज करें। आपको क्लियर स्टेप्स रखने होंगे। आपको सभी परेशानियों और बाधाओं को हटाना है। इसके अलावा आपको शांत रहना है। आपको आपको दूसरों का मूड को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। आपको सभी काम शांति से भी काम करने हैं, स्माइल करनी है।कोई काम बड़ा है तो इसे क्लियर स्टेप्स में तोड़ना है। एक -एक करके इसे समाप्च करना है। आपको परिवार और साथियों की मदद करनी होगी। उनका फीडबैक आपको गाइड करेंगा। छोटे इंप्रूवमेंट आपको स्टडी रिवार्ड लाएगा, इससे आपमें कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको आराम का स्पेस भी मिलेगा।

कन्या लव राशिफल

आज रिलेशनशिप आपको केयर करने से लाभ देंगे, आपको सोच समझकर पार्टनर के लिए काम करने हैं। अपने पार्टनर को बताएं, क्यों वो आपकी लाइफ में वैल्यू रखता है। उसकी उम्मीदों को अच्छे से सुनें। आपको सिंपल शेयर्ड टास्क करना है, जैसे एक साथ खाना बनाने की प्लानिंग करें या एक साथ छोटी वॉक पर जाएं, इससे आप दोनों में क्लोजनेस बढ़ेंगी। सिंगल लोगों को दोस्तों की मदद करनी है। आपको छोटी बातों पर बहस करने से बचना है, आपको शांत तरीके से प्लानिंग करनी है। आपको अपने पार्टनर के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, इससे आप दोनों में विश्वास बढ़ता है। आज रात कोशिश करें कि ऐसी बातें करें, जिससे आप हंसे?

कन्या करियर राशिफल

काम में आपकी अटेंशन और डिटेल्स आपके लिए विजिबल रिजल्ट लाएंगी। आपको प्लान को दो बार चेक करना है। एक काम को एक बार में करें और इससे पहले दूसरा स्टार्ट ना करें, इससे मोमेंटम बना रहेगा। मदद करें,जहां तक कर सकते हैं। अगर कोई नया आइडिया आता है, तुरंत नोटस बना लें। आज अगर टीम जीते तो तारीफ करें। आपको आर्गनाइज्ड रहना है और शांत रहकर दूसरों को नोटिस करना है। दूसरे आपके लगातार स्किल्स को नोटिस करेंगे। प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए तैयार रहें।

कन्या मनी राशिफल

आर्थिक लाइफ में अगर आप सिंपल और छोटे स्टेप्स लेंगे और खर्चें पर पैनी निगाह रखेंगे, तो आपका मनी मैनेजमेंट बेहतर होगा। आपको ऑनलाइन पेमेंट की एक लिस्ट बनानी है। कोशिश करें कि आज ऐसे खर्चों को ना करें, जिनकी आपको जरूरत नहीं है। इस समय इनकम बढ़ाने के लिए आपको कोई अच्छा तरीका देखना है। जैसे कि कोई सर्विस देना करना या किसी एकस्ट्रा आइटम की सेल्स। बड़े खर्चों अगर करने की सोच रहे हैं, तो पहले परिवार से बात करें ताकि अचानक खर्चों से बचा जा सके। प्रत्येक रिसिप्ट से थोड़ी-थोड़ी राशि सेव करें। सावधानीपूर्वक इन चीजों का रिकॉर्ड रखना है। बिलों की वीकली रिव्यू करें।

कन्या हेल्थ राशिफल

सोच समझकर लिए फैसलों से हेल्थ में सुधार होता है। पूरी रात की नींद से शुरुआत करें और आराम से जागें। आपको ब्लड सरकुलेशन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करनी है। थोड़ी देर टहलना या स्ट्रेचिंग करना। आपको बैलेंस वेजिटेरियन मील खाना होगा। फ्रूट्स और वोल ग्रेन खाने होंगे।आपको स्क्रीन देखने से शार्ट रुकना चाहिए, आपको आंखों को आराम देना चाहिए। आपको इस समय लेट नें हैवी स्नेक्स से को अवाइड करना चाहिए। शाम को कम से कम कैफिन लें। अगर आप टेंस फील कर रहे हैं, तो जेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज ट्राई करनी चाहिए। आपको फिर से एनर्जी पाने के लिए आराम करना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
