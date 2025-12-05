Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़virgo horoscope today aaj ka kanya rashi ka rashifal 5 december 2025 daily future predictions
कन्या राशिफल 5 दिसंबर: पार्टनर को आज ऐसे स्पेशल फील करवाएं, ना करें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट

कन्या राशिफल 5 दिसंबर: पार्टनर को आज ऐसे स्पेशल फील करवाएं, ना करें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट

संक्षेप:

Today Virgo Horoscope 5 December 2025: राशिचक्र में छठी राशि कन्या है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कन्या होती है। जानें आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Dec 05, 2025 06:54 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Virgo Horoscope Today 5 December 2025, Aaj ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल: आज प्लानिंग के साथ पूरा दिन बिताएं। इससे आप समय पर सारी चीजें कर पाएंगे। आज जरूरी कामों की एक छोटी-सी लिस्ट बना लें। छोटे-छोटे काम पहले निपटा दें। अपने आसपास सफाई रखें। शांत मन से किया गया काम आज तारीफ भी दिलाएगा और आपके रूटीन को बैलेंस भी करेगा। आज आप खुद को फोकस्ड महसूस करेंगे। जैसे ही छोटे-छोटे काम निपटते जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अगर किसी बात पर कन्फ्यूज हो तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात कर लें या उनकी सलाह ले लें। बाकी सारी चीजों को विस्तार से जानने के लिए नीचे विस्तार से पढें...

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कन्या लव राशिफल

आज प्यार में साफ-साफ बात करना जरूरी है। पार्टनर के लिए छोटे-छोटे जेस्चर जरूर करें। अपनी जरूरतों को ईमानदारी से कहें। साथ ही सामने वाली की बातों को भी ध्यान से सुनना जरूरी है। इससे किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं होगी। आज पार्टनर की किसी काम में मदद जरूर करें। अगर वो दूर हैं तो मैसेज के जरिए उन्हें स्पेशल जरूर फील करवाएं। आज फालतू में कुछ भी ना सोचें। ओवरथिकिंग करने की जरूरत नहीं है।

ये भी पढ़ें:5 दिसंबर पंचांग: आज से पौष महीने की शुरुआत, जानें शुक्रवार के शुभ योग और मुहूर्त

कन्या करियर राशिफल

आज काम में प्लानिंग करेंगे तो सफलता मिलेगी। धीरे-धीरे ग्रोथ होगी लेकिन ये आपके लिए सही होगा। आज सुबह ही जरूरी काम की एक लिस्ट बना लें। सुबह जल्दी से दो काम जल्दी खत्म कर लें। इससे दिन भर के लिए आपके मन में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ऐसे में सारे काम सही से हो जाएंगे। अपने आइडिया टीम के साथ जरूर शेयर करें। गलतियों से बचने के लिए लोगों से सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं, तो टाइमलाइन चेक कर लें और टीम को अपडेट भी दे दें। आज कोई छोटी सी स्किल सीखना फायदेमंद रहेगा। फोकस के साथ काम करें। अपनी छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाना ना भूलें।

कन्या आर्थिक राशिफल

आज पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा, बस आप सही रिकॉर्ड रखें। हाल के सारे खर्च नोट कर लें। बड़े इन्वेस्टमेंट फिलहाल अभी के लिए टाल दें जब तक पूरा भरोसा न हो जाए। जरूरत पड़े तो किसी भरोसेमंद सलाहकार से पूछ लें। थोड़ सी बचत के मौके खोजें क्योंकि आगे चलकर ये काम आने वाला है।अगर कोई खर्च घरवालों के साथ शेयर करना है, तो आराम से बात करके हिसाब साफ कर लें। इससे आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा-सा पैसा सेविंग में डाल देंगे तो मन तनावमुक्त रहेगा। बचत के लिए वीकली सेविंग प्लान शुरू कर दें।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल

आज आपकी सेहत ठीक रहने वाली है। अपने रूटीन को जरूर फॉलो करें। रात में जल्दी सोने की आदत डाल लें। आज पानी खूब पिएं। काम के बीच में छोटे ब्रेक जरूर लें। आज सुबह हल्की स्ट्रेचिंग से आपको फायदा मिलेगा। जकड़न खत्म होगी और आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करेंगे। स्क्रीन टाइमिंग कम करें। फोन कम चलाएं। वहीं ऑफिस में अपने लेपटॉप स्क्रीन से थोड़ी-थोड़ी देर में नजरें हटाएं और अपनी आंखों को कुछ पल का आराम जरूर दें। तनाव होने पर अपने विचारों को डायरी में लिख डालें। खाना हल्का ही लें। रात में हर्बल चाय पीने से अच्छी नींद आएगी।

कन्या राशि के गुण

ताकत: दयालु, सुसंस्कृत, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा चुस्त, कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रखने वाली

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आंत

शासक ग्रह: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

सबसे अच्छी ट्यूनिंग: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

मध्यम अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Virgo Horoscope Kanya Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने