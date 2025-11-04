Hindustan Hindi News
Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 4 November 2025
कन्या राशिफल 4 नवंबर 2025: कन्या राशि वाले अधिक मात्रा में ना खरीदें, ऑफर्स की सभी शर्ते पढ़ें

संक्षेप: Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। अचानक अधिक मात्रा में कुछ ना खरीदें, टर्म और कंडीशन जरूर पढ़ें। 

Tue, 4 Nov 2025 06:35 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Virgo Horoscope Today 4 November 2025: छोटी डिटेलस को नोटिस करें, जेंटल ऑर्डर बनाएं। केयरफुल स्टेप्स से और क्लियर प्लान से आपकी चिंता कम हो सकती है। हर डिटेल पर फोकस करें। इससे आपके रिजल्ट बहुत क्लियर आएंगे। शांत तरीके से काम और रूटीन्, आप सक्सेस और इनर पीस पा सकते हैं। आपके स्किल्स आपकी प्लानिंग में मदद करें। चेक लिस्ट बनाएं। शांत फील करने के लिए चेक लिस्ट बनाएं। क्लियर स्टेप्स गलतियों को कम करें और आराम के लिए समय निकालें।

कन्या लव राशिफल

आज के दिन जरूरतों के बारे में क्लियर तरीके से बात करें। छोटे-छोटे कामों से आप केयर करें। बिना किसी हड़बड़ी के साथ बैठकर सुनने के लिए समय निकालें। अगर आप शादीशुदा हैं, तो खुद से सर्विस करें या किसी ऐसी क्लास में शामिल हों जहां आप स्थिर और दयालु लोगों से मिल सकें। इस समय कोशिश करें कि शार्प रिमार्क्स ना करें। अपने पार्टनर के साथ सॉफ्ट वर्डों का इस्तेमाल करें। घर के कामों को शेयर करके करें। एक साथ बैठकर चाय भी पिएंगे तो आप करीब आएंगे। धैर्य और ईमानदारी से आप रिश्तों में गर्माहट लाएंगे। लंबे समय के लिए कनेक्शन बनाने के लिए छोटे-छोटे इशारों को नोटिस करें।

कन्या करियर राशिफल

काम में आप क्लियर स्टेप्स पर फोकस करें। हर काम के लिए ब्रीफ प्लान बनाएं। हर काम के लिए प्लान बनाएं। सही फीडबैक के साथ टीम के लोगों की मदद करें। जब मदद की जरूरत लगे तो मदद करें। रोजाना के काम को आसान बनाने के लिए प्रोसेस में शुधार करें।अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, तो केयरफुल आइडियाज दें और खुद से मैनेज करने वाले पार्टस पर पहल करें। अपनी फाइल्स साफ रखें और अपडेट्स को स्पष्ट। आपकी विनम्र टोन आज दूसरों का विश्वास जीतेगी। इससे प्रैक्टिकल रिवारड मिलेंगे और ग्रोथ आएगी।

कन्या मनी राशिफल

मनी मैटर्स रेगुलर चेक लिस्ट और केयरफुल प्लानिंग से सही होंगे। अपने बिल्स को रिव्यू करें, रोज के खर्चों में से कुछ ना कुछ बचाएं। अचानक अधिक मात्रा में कुछ ना खरीदें, ऑफर्स की टर्म और कंडीशन जरूर पढ़ें। एकस्ट्रा इनकम अगर आपको चाहिए तो सिंपल तरीके देखें, जैसे फ्रीलांस काम या फिर टीचिंग स्किल्स देखें। अगर लाइफ में कोई बड़ी चॉइस लेना चाहते हैं, तो किसी विश्वसनीय दोस्त से बात करें। रेगुलर सेविंग्स के लिए मॉडेस्ट प्लान बनाएं, इससे आप कंफर्ट बनाएंगे।

कन्या हेल्थ राशिफल

अपने रूटीन को सिंपल रखें, जिससे आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें। अपने खान में वेजिटेबल्स, अनाज, फ्रूट्स, एनर्जी से मिला खाना खाएं। रोजाना अच्छे से वॉक करें, स्ट्रैच करें, जिससे स्टीफनेस ना रहे। रोजाना रेगलुर समय पर सोएं, सोते समय बहुत अधिक समय तक स्क्रीन देखने से बचें। शार्ट ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, अच्छे से पानी पिएं और लाइट स्नेक्स पर फोकस करें। अगर आप लो फील कर रहे हैं, तो किसी केयरिंग दोस्ते से बात करें। छोटी स्टडी आदतें आपकी ताकत में सुधार लाएंगी और शांति और स्माइल लाएंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
