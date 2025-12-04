कन्या राशिफल 4 दिसंबर: आज फालतू के खर्चों पर लगाएं लगाम, कोई कलीग मांग सकता है मदद

संक्षेप: Today Virgo Horoscope 4 December 2025: राशिचक्र में छठी राशि कन्या है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कन्या होती है। जानें आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है?

Virgo Horoscope Today 4 December 2025, Aaj ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल: आज आपकी सोच में क्लैरिटी रहेगी, जिससे पूरा दिन आसानी से निकल जाएगा। ऑफिस में भी आप अपनी सूझबूझ से सब ठीक से कर ले जाएंगे। व्यवस्थित तरीके से आप काम करने वाले हैं। साथ ही आपकी प्रैक्टिल सोच आपको आगे तक लेकर जाएगी। इससे आप मजबूत भी महसूस करेंगे। ऑफिस में सारी जिम्मेदारी को आप एक-एक करके निपटाते चले जाएंगे। ऐसे में आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। बाकी सारी चीजों को बारीकी से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

कन्या लव राशिफल आज आपकी लवलाइफ शांत और समझदारी से भरी रहेगी। आज आपके छोटे-छोटे जेस्चर बहुत मायने रखेंगे। पार्टनर के साथ खुलकर बात करें। ईमानदारी से की गई बातचीत आपको एक-दूसरे के करीब लेकर आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो आज कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें। यहां पर आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी चीजों को भी समझेंगे। ऐसे में दोस्ताना कदम के साथ किसी से बातचीत शुरू कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। धैर्य बना रखें और चीजों को नेचुरल तरीके से आगे बढ़ने दें।

कन्या करियर राशिफल आज आपका आराम से होने वाला है। आप ऑफिस में पूरी प्लानिंग के साथ काम करते जाएंगे। चीजों को प्लान के साथ-साथ प्रियॉरिटी में भी करना सही होगा। जरूरी काम आप तयशुदा समय पर पूरा कर लेंगे। आपकी सोच में क्लैरिटी दिखेगी, जिसकी वजह से आप सही फैसले ले पाएंगे। आप पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे और लोग आपकी इसी चीज की तारीफ करने वाले हैं। आज कोई कलीग आपसे मदद मांग सकता है क्योंकि उसे आप पर भरोसा होगा। ऐसे में समय निकालकर मदद जरूर करें। करियर से जुड़े फैसले सोच-समझकर ही लें।

कन्या आर्थिक राशिफल आज पैसों के मामले में आपका दिन सही जाने वाला है। आप पैसों से जुड़े सारे फैसले समझदारी से लेंगे। पैसों के मामले में आज समझदारी दिखेगी। आप सेविंग, बजट या खर्चों की समीक्षा पर ध्यान दे सकते हैं। जल्दी फायदा पाने वाले कामों से दूर रहें और लंबे समय की प्लानिंग करके ही सारी चीजें करें। बेवजह के खर्चों से बचें। आपकी स्थिर और प्रैक्टिकल सोच आज आपको सुरक्षित और बिना तनाव महसूस करवाएगी।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल आज आपकी सेहत सही रहने वाली है। बस अपने रूटीन को फॉलो करें। हल्की-फुल्की कसरत से आज आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तनाव महसूस हो तो हल्की सांस की प्रैक्टिस जरूर करें। इससे आपको फायदा मिलेगा। साथ ही आप दिन भर एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। आज फ्रेश और शाकाहारी खाना खाएं। शांति से दिन बिताने की कोशिश करें। किसी भी चीज की हड़बड़ी ना करें। आज शांत मन आपको सुकून देगा। स्क्रीन टाइमिंग सही करें। टाइम पर सोने की कोशिश करें। सोने का समय रोज एक ही रखें। पूरी नींद लें क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो आप दिन भर चिड़चिड़ा महसूस करेंगे।

कन्या राशि के गुण ताकत: दयालु, सुसंस्कृत, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा चुस्त, कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रखने वाली

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आंत

शासक ग्रह: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

सबसे अच्छी ट्यूनिंग: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

मध्यम अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com