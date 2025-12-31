Hindustan Hindi News
virgo horoscope today aaj ka kanya rashi ka rashifal 31 december 2025 daily future predictions
कन्या राशिफल 31 दिसंबर: आज कन्या राशि वाले पार्टनर पर ना थोपें अपनी बात, उधार में ना दें बड़ी रकम

संक्षेप:

Virgo Horoscope 31 December 2025: राशिचक्र में छठे नंबर पर कन्या है। इस राशि का ग्रह स्वामी बुध है। जानें आज यानी 31 दिसंबर का दिन कन्या राशि के लिए लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से कैसा जाने वाला है?

Dec 31, 2025 06:15 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
Virgo Horoscope Today 20 December 2025: आज कन्या राशि वालों के लिए 31 दिसंबर का दिन खास होने वाला है। अगर आपकी राशि कन्या है तो आज आपकी लव लाइफ एकदम ट्रैक पर रहेगी। प्यार में खुद को साबित करने के लिए आज आपको कई मौके मिलने वाले हैं। अगर रिश्ते में कोई दिक्कत आती है तो उसे पूरी समझदारी के साथ ही सुलझाएं। प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। काम को समय पर पूरा कर लें। बस आज आपको अपनी सेहत पर थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है क्योंकि आज थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी आज की पूरी राशिफल विस्तार से नीचे पढ़ें...

कन्या लव राशिफल 31 दिसंबर

कन्या राशि के जातक आज रिश्ते में छोटी-छोटी बातों को भी नजरअंदाज ना करें। पार्टनर के साथ मिलकर किसी क्रिएटिव काम में समय बिताने की कोशिश करें। कोई पुरानी समस्या हो सकती है, जिसे अब सुधारने की जरूरत है। अगर पार्टनर के साथ किसी भी तरह की दिक्कत चल रही है तो आज दिन के दूसरे हिस्से में आप उनके साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। कन्या राशि के कई जातक आज अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम भी बिताएंगे। बस आप पार्टनर पर अपनी बात थोपने से बचने की कोशिश करें। शादीशुदा लोगों को आज कोई गुड न्यूज मिल सकती है। वहीं जो लोग सिंगल हैं वो आज अपने क्रश को प्रपोज कर सकते हैं।

कन्या करियर राशिफल 31 दिसंबर

आज कन्या राशि वालों की प्रोफेशनल लाइफ सही जाने वाली है लेकिन कुछ चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। आज काम के बीच ईगो को ना आने दें। आज आपकी मेहनत रंग लाएगी क्योंकि क्लाइंट्स खुश रहने वाले हैं। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को आज आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलने वाला है खासकर आर्ट और म्यूजिक से लोगों को। लीगल, हॉस्पिटैलिटी, आईटी, बैंकिंग और हेल्थकेयर से जुड़े लोगों का दिन आज बिजी रहने वाला है। स्टूडेंट्स को आज गुड न्यूज मिल सकती है। कुछ लोगों को आज इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है।

कन्या धन राशिफल 31 दिसंबर

कन्या राशि वाले आज किसी को उधार देने से बचेंगे तो सही होगा। दरअसल आज दिए गए उधार के वापस मिलने में दिक्कत आ सकती है। कुछ महिला जातक आज पैसों से जुड़े पुराने मामले को सुलझा सकती हैं। ये मामला किसी दोस्त या फिर भाई-बहन से जुड़ा रह सकता है। अगर बहुत दिन से कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का विचार कर रहे थे तो आज का दिन उसे लेने के लिए सही है। बिजनेस से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है। कुछ लोग विदेशी क्लाइंट्स से फंड जुटा पाने में सफल हो जाएंगे। वहीं आज घर में किसी सेलिब्रेशन पर कन्या राशि वाले खर्चा करेंगे।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल 31 दिसंबर

आज कन्या राशि वालों को सेहत से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी नहीं होने वाली है। बस अपने रूटीन का ध्यान रखें। दिन की शुरुआत हल्की-फुल्की एक्सरसाइज के साथ करें। खानपान सही करें। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल से भरपूर खाना खाएं। बच्चों को आज वायरल फीवर होने की संभावना है। ऐसे में वो आज स्कूल नहीं जा पाएंगे। जो लोग किसी भी तरीके के नशे को छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन सही है। आज प्रेग्नेंट महिलाएं अपना ख्याल रखें।

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
