Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 30 december 2025 daily future predictions
कन्या राशिफल 30 दिसंबर 2025: लवलाइफ में उतार-चढ़ाव, पैसों को लेकर ये सलाह, जानें कैसा है कन्या राशि वालों का दिन

कन्या राशिफल 30 दिसंबर 2025: लवलाइफ में उतार-चढ़ाव, पैसों को लेकर ये सलाह, जानें कैसा है कन्या राशि वालों का दिन

संक्षेप:

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। लवलाइफ में उतार-चढ़ाव, पैसों को लेकर ये सलाह, जानें कैसा है कन्या राशि वालों का दिन   

Dec 30, 2025 07:32 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Virgo Horoscope Today 30 December 2025: कन्या राशि वालों उन लोगों को परवाह करते हैं, जो लोग अुनके आसपास रहते हैं। आज लवअफेयर में जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें आप पूरा करें, आपका ऑफिशियल शेड्यूल आज बिजी रहेगा। आपकी वेल्थ और हेल्थ दोनों आज अच्छी रहेगी। लवलाइफ में चल रही परेशानियों को सुलझाएं और अपने पार्टनर के हर काम में सपोर्ट दें। स्वास्थ्य और धन दोनों में आज आप अच्छे हैं। लवलाइफ में आप आज प्यार भरे खुशी के पल देखेंगे। जानें कैसा रहेगा आज कन्या राशि वालों का दिन

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कन्या लव राशिफल

आज कन्या राशि वालों की रोमांटिक रिश्ते में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए कि कोई है जो आपकी लवलाइफ में फैसला ले रहा है। । जो लोग रिश्ते में नए हैं, उन्हें अपने मन की बात अपने पार्टनर से करनी चाहिए, अपनी फीलिंग्स खुलकर बताएं, इससे आप दोनों एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपको अपने एक्स से भी इस समय रिलेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी अभी की लवलाइफ खराब हो सकती है। कुछ महिलाएं जो अपनी लवलाइफ को आगे ले जाने की प्लानिंग करेंगी, आप शादी करना चाहेंगी, लेकि आपको परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वे लोग आपके लव अफेयर को विरोध करेंगे।

कन्या करियर राशिफल

आज आपका काम के प्रति जो कमिटमेंट है, वो पॉजिटिल आउटकम लाएगा। आपको किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन के तौर पर आज चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। आपको आज कोई ऐसा काम भी मिल सकता है, जिसमें आपको टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड करना होगा, तभी आपका काम चलेगा। कुछ बिजनेसमैन जो टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, फूड प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से जु़ड़े हैं, उनहें आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। स्टूडेंट्स आज एग्जाम में आसान पाएंगे, वहीं कुछ लोगों को आज पहली नौकरी भी लग सकती है।

ये भी पढ़ें:कभी गृहिणी थीं खालिदा, पति की हत्या के बाद बनीं 'आयरन लेडी'; हसीना से थी दोस्ती
ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 30 दिसंबर 2025: आज रोमांस में ध्यान से, कैसा है तुला वालों का दिन
ये भी पढ़ें:मकर राशिफल 30 दिसंबर : पैसों को लेकर समृद्ध, जानें कैसा रहेगा मकर वालों का दिन

कन्या मनी राशिफल

आज आपके पास पैसा आएगा। आपके लिए जरूरी है कि आपको अपने खर्चों को लेकर खास ध्यान देना है। दिन का दूसरा भाग आर्थिक तौर पर जो दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं, उन्हें सुलझाने के लिए अच्छा है। आज आपके घर के बुजुर्गों की मेडिकल परेशानियों के लिए चलते आपका पैसा खर्च करने की जरूरत होगी। आज कोशिश करें कि लग्जरी चीजों पर पैसा धिक से अधिक खर्च ना करें। आप पैसा कहीं लगाना चाहते हैं, तो म्यूअचल फंड में लगा सकते हैं। इसके अलावा फिकस्ड डिपॉजिट में भी पैसा लगा सकते हैं।

कन्या हेल्थ राशिफल

आज कन्या राशि वाले अपनी हेल्थ को आराम से नहीं गंभीरता से लें। सांस संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतें, आपको आज इस बारे में सोचना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आज ऐडवैंचर्स खेलों से बचें और वाहन चलाते समय सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है और महिलाओं को दांतों में आज दर्द हो सकती है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान पाचन या वायरल बुखार का ध्यान रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Virgo Zodiac Virgo Horoscope Kanya Rashi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने