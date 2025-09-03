Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 3 september 2025 future prediction कन्या राशिफल 3 सितंबर 2025: ऐसे रिस्क भरे ऑफर से बचें जो बहुत जल्दी मचाएं या बहुत बड़े लगें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 3 september 2025 future prediction

कन्या राशिफल 3 सितंबर 2025: ऐसे रिस्क भरे ऑफर से बचें जो बहुत जल्दी मचाएं या बहुत बड़े लगें

Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। ऐसे रिस्क भरे ऑफर से बचें जो बहुत जल्दी या बहुत बड़े लगें, जानें कैसा रहेगा आपका दिन

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे एन पांडेयWed, 3 Sep 2025 06:56 AM
share Share
Follow Us on
कन्या राशिफल 3 सितंबर 2025: ऐसे रिस्क भरे ऑफर से बचें जो बहुत जल्दी मचाएं या बहुत बड़े लगें

Virgo Horoscope Today 3 September 2025, कन्या राशिफल 3 सितंबर 2025: आज कन्या राशि वालों को शांति से फोकस करना चाहिए,इससे प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलेंगे। छोटी लिस्ट बनाएं, छोटे गोल्स बनाएं और कोई बोलें तो उसकी मदद करें। स्पष्ट फैसले और कदम जब आप उठाते हैं, तो आपकी चिंता कम हो जाती है, इसलिए पहले एक काम खत्म करें और फिर दूसरा शुरू करें,इससे हल्का महसूस करेंगे।

कन्या लव राशिफल

आज केयर और सोचसमझकर बात करने से आपकी लवलाइफ अच्छी रहेगी। छोटी तरीकों से अपनी केयरजाहिर करें, जैसे कोई छोटा सा नोट लिखकर जाएं और एकस्ट्रा टाइम पार्टनर को दें। अगर सिंगल हैं, तो कोई ग्रुप ज्वाइन करें और किसी काम में अपने फ्रेंड की मदद करें। अगर आप पार्टनरशिप में हैं, तो सिंपल प्लान के बारे में बात करें। धैर्य से अपने पार्टनर की बात को सुनें, इससे आप दोनों में विश्वास बढ़ेगा।

कन्या करियर राशिफल

अपने काम की एक छोटी सी लिस्ट बना लें और छोटे और आसान काम को पहले खत्म करें। अपने साथ काम करने वालों की मदद करें। किसी सिंपल प्लान के बिना को बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में ना लें। आज को नया छोटा स्किल सीखें या को स्मार्ट सवाल पूछें। इस वीीक आपकी शांत और केयरफुल अप्रोच आपके पार्टनर का विश्वास जीतेगी। जाने से पहले अपने वर्कस्पेस को साफ रखें।

कन्या मनी राशिफल

आज का दिन पैसों की प्लानींग बनाने और एक सरल बजट बनाने के लिए अच्छा है। इनमक और रोज के खर्चों की लिस्ट बनाएं, इसके बाद देखें कि आप हर वीक कहां थोड़ी बचत कर सकते हैं। ऐसे रिस्क भरे ऑफर से बचें जो बहुत जल्दी या बहुत बड़े लगें, ये आपको फंसाने का तरीका हो सकते हैं, इनसे दूर रहें। अगर आपको एकस्ट्रा पैसों की जरूरत है, तो कोई छोटा-मोटा काम करें । छोटी-छोटी सेविंग्स और सोच-समझकर किए गए फ़ैसले आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल

आज आपका शरीर कोमल केयर की मांग करता है। रोजाना नींद, सादा भोजन और मूड को बेहतर बनाने के लिए थोड़ी देर टहलने की कोशिश करें। अक्सर स्ट्रेचिंग करें और पानी पिएं, खासकर अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं। मिठाइयों से बचें और अपनी आंखों को स्क्रीन से आराम दें। अगर तनाव है, तो कोशिश करें या अपने दिमाग को शांत करने के लिए एक छोटा नोट लिखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)