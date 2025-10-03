Virgo Horoscope today aaj ka kanya Rashi Ka Rashifal 3 october 2025 future predictions कन्या राशिफल 3 अक्टूबर 2025: अपने पार्टनर की छोटी-छोटी गलतियों को ना देखें, इसकी जगह उसे सपोर्ट करें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
धर्म न्यूज़Virgo Horoscope today aaj ka kanya Rashi Ka Rashifal 3 october 2025 future predictions

कन्या राशिफल 3 अक्टूबर 2025: अपने पार्टनर की छोटी-छोटी गलतियों को ना देखें, इसकी जगह उसे सपोर्ट करें

Virgo Horoscope today aaj ka kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। अपने पार्टनर की छोटी-छोटी गलतियों को ना देखें, इसकी जगह उसे सपोर्ट करें

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयFri, 3 Oct 2025 06:25 AM
Virgo Horoscope today aaj ka kanya Rashi Ka Rashifal , Virgo Horoscope :आपको काम को आर्गनाइज करने और सावधानी से पूरा करने में फोकस करना चाहिए। तीन छोटे कामों को प्राथमिकता दें, उन्हें आराम से खत्म करें। दूसरों के करेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा विनम्र होकर बोलें। एक एकस्ट्रा मिनट के जरिए आप आगे का प्लान बना सकते हैं। आज नए आइडियाज को सुनें और सीखें। सिंपल देखरेख से आपके सामने नए आइडियाज आ सकते हैं।

कन्या लव राशिफल

अगर आप सिंगल है, को छोटी मदद या छोटी सी बातचीत किसी खास से मिलवा सकती है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं, तो प्रैक्टिकल तरीके से पार्टनर को सपोर्ट करें। एक दूसरे के लिए घर के कामों में मदद करें। अपने पार्टनर की छोटी-छोटी गलतियों को ना देखें। इसकी जगह उसे सपोर्ट करें। स्पष्ट और धैर्य से पार्टनर के साथ बात करें। इससे आप दोनों में असहमतियां दूर हो जाएंगी। एक शेयर्ड टास्क और एक दूसरे के साथ शाम बिताकर आप प्यार की गर्माहट महसूस कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ छोटी से छोटी जीत को सेलिब्रेट करें।

कन्या करियर राशिफल

आपका प्यार सावधानी से की गई प्लानिंग से आएगा। एक छोटे से काम को करें और हर काम को एक के बाद एक पूरा करें। अपने साथ काम करने वालों की मदद करें और टीमवर्क के जरिए आप सम्मान पाएंगे। कुछ नया करने की कोशिश मत करें। एक स्पष्ट और ब्रीफ रिपोर्ट से आपके सीनियर्स इंप्रेस होंगे। छोटे स्किल्स सीखें, तुरंत दिशा निर्देश पढ़ें और काम आने वाले सभी टूल्स सीख लें।

कन्या मनी राशिफल

आज का दिन काम को आर्गनाइज करने और सेविंग करने के लिए अच्छा है। मंथली काम के कॉस्ट की एक लिस्ट बना लें। बिना स्पष्ट शर्तों के उधार देने से बचें। अगर आपके पास एकस्ट्रा पैसा है, तो बड़े रिस्क के बजाय सेविंग्स का रास्ता चुनें। आज रात अपनी बजट शीट अपडेट करें। किसी टारगेट को पूरा करने के बाद मिलने वाला रिवार्ड आपको प्रेरित करेगा। प्लानिंग की स्पष्टता के साथ रिव्यू करने में मदद करती है।

कन्या हेल्थ राशिफल

स्थिर डेल रुटीन से हेल्थ अच्छी होती है। सुबह उठकर शरीर को जगाने के लिए हल्के स्ट्रेचिंग और थोड़ी सैर से शुरुआत करें। अनाज, सब्जियों और फलों वाला खाना खाएं। हैवी खाने और देर रात के नाश्ते से बचें। काम के दौरान बार-बार पानी पिएं और सांस लेने के लिए थोड़े समय के लिए रुकें। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो थोड़ा आराम करें ।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)