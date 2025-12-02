Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़virgo horoscope today aaj ka kanya rashi ka rashifal 3 december 2025 daily future predictions
कन्या राशिफल 3 दिसंबर: बॉस को मेल भेजने से पहले करें ये काम, जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें खर्चा

कन्या राशिफल 3 दिसंबर: बॉस को मेल भेजने से पहले करें ये काम, जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें खर्चा

संक्षेप:

Today Virgo Horoscope 3 December 2025: राशिचक्र की छठी राशि कन्या है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। जिनके जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कन्या होती है। जानें आज यानी 3 दिसंबर का दिन कन्या राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Tue, 2 Dec 2025 08:56 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान, डॉ जे. एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Virgo Horoscope Today 3 December 2025, Aaj ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल: आज आपका मन शांत रहने वाला है। आप फोकस होकर छोटे-छोटे काम आराम से पूरा कर पाएंगे। काम को छोटे-छोटे स्टेप्स में बांटें। व्यस्तता के बीच-बीच में गहरी सांस लें। आज आप हर छोटे नतीजे पर खुद को चुपचाप शाबाशी दें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। काम शुरू करने से पहले आज एक लिस्ट बना लें। इससे आप प्रियॉरिटी की चीजों को समय पर खत्म कर पाएंगे। मीटिंग में आज अपने आइडिया शेयर करते समय विनम्रता के साथ बोलें। धीरे-धीरे आप अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। बाकी सारी चीजों को बारीकी से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर..

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कन्या लव राशिफल

आज समझदारी से लिया गया फैसला आपके रिश्ते को और भी मजबूत बनाएगा। आज आपके छोटे-छोटे जेस्चर बहुत मायने रखने वाले हैं। पार्टनर का छोटे-छोटे काम में हाथ जरूर बटाएं। उन्हें प्यार भरा मैसेज भी भेज सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी एक्टिविटी ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इससे आपको अपनी तरह शौक रखने वाले लोग मिल जाएंगे। लोगों के साथ ईमानदार रहें। ईमानदारी से बात करें क्योंकि तभी एक सच्चे रिश्ते की नींव पड़ती है। कपल्स आज एक-दूसरे को सपोर्ट करें। एक दूसरे को ध्यान से सुनें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। एक दूसरे का सपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे ही रिश्ता मजबूत होगा। छोटी-छोटी खुशियों को साथ में सेलिब्रेट करें।

ये भी पढ़ें:मंदिर में करें इन 3 चीजों का गुप्तदान, खुल जाएगा भाग्य

कन्या करियर राशिफल

आज ऑफिस में पूरी प्लानिंग कर लें। मेहनत के साथ चीजों को करेंगे तो फायदा मिलेगा। काम शुरू करने से पहले एक छोटी सी लिस्ट बना लें। सबसे जरूरी काम को पहले निपटा लें। बॉस को मेल भेजने से पहले सब चेक कर लें। अगर किसी चीज को लेकर कन्फ्यूजन है तो दूसरों से सलाह लेने में हिचक ना महसूस करें। जो आपकी मदद करें, आज दिल खोलकर उनका शुक्रिया अदा करें। आज सावधानी से उठाया गया कदम आपको आगे काम आने वाला है। मीटिंग में आसान भाषा का इस्तेमाल करके अपने आइडिया को शेयर करें। अपने डेस्क के आसपास सफाई रखें।

कन्या आर्थिक राशिफल

आज पैसों के मामले में समझदारी से फैसला लें। इससे आपको फायदा मिलेगा। अपनी जरूरतों की लिस्ट बनाएं। खर्चे को प्रियॉरिटी के हिसाब से बांटें। इसके बाद देखें कि कहां-कहां आसानी से बचत की जा सकती है। जल्दबाजी में खर्चा करने से बचें। बिल समय पर भरने की कोशिश करें। थोड़ा पैसा बचत में भी डालें। आज अपने खर्चे और बचत का एक प्लान भी बना लें। इससे फ्यूचर में किसी भी तरह का तनाव नहीं होगा।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल

आज अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो अच्छा होगा। आज के दिन हल्का और शाकाहारी खाना ही खाएं। खाने में हरी सब्जियां, दाल, और गरम अनाज जरूर शामिल करें। इससे आपको एनर्जी मिलेगी। आज दिन की शुरुआत थोड़ी सी वॉक के साथ करें। हल्की स्ट्रेचिंग से शरीर की जकड़न कम होगी। आज आप गुनगुना पानी पिएं। थकान हो तो आराम जरूर करें। इसमें हिचकने की जरूरत नहीं है। तनाव हो तो धीमी सांस लें। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। अगर काम ज्यादा है तो बीच-बीच में ब्रेक जरूर लें। रूटीन को जरूर फॉलो करें।

ये भी पढ़ें:फेंगशई टिप्स: चाहिए बढ़िया प्रमोशन तो ऑफिस डेस्क पर रख लें ये 3 चीजें

कन्या राशि के गुण

ताकत: दयालु, सुसंस्कृत, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा चुस्त, कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रखने वाली

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आंत

शासक ग्रह: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

सबसे अच्छी ट्यूनिंग: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

मध्यम अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Virgo Horoscope Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने