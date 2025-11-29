कन्या राशिफल 29 नवंबर: बन रहे हैं आपकी शादी के योग, ऑफिस में आज जरूर करें ये काम

संक्षेप: Today Virgo Horoscope 29 November 2025: राशिचक्र में छठा नंबर कन्या राशि का है। इस राशि के जातकों का ग्रह स्वामी बुध है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर करता है, उन लोगों की राशि कन्या होती है। जानें आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?

Virgo Horoscope Today 29 November 2025, Aaj ka Kanya Rashifal, कन्या राशिफल: आज कन्या राशि के जातक अपने पार्टनर पर खूब प्यार लुटाएं। आज लव लाइफ को मजबूत बनाने का दिन है। आज पार्टनर से बात करते वक्त शब्दों का ध्यान रखें। ऑफिस में भी फोकस के साथ काम करें ताकि सारी जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा किया जा सके। आज आपकी सेहत भी सही रहने वाली है। पैसों के मामले में आज सतर्क रहने का दिन है। इसे सोच-समझकर ही खर्च करें। इन चीजों को विस्तार से जानने के लिए नीचे डालें एक नजर...

कन्या लव राशिफल आज लव लाइफ को और भी अच्छा बनाने का समय है। आज आपकी क्रिएटिविटी की ज्यादा जरूरत होगी। पार्टनर के साथ अच्छे से पेश आएं क्योंकि आज आपका रवैया बहुत मायने रखने वाला है। पार्टनर हर कदम पर आपका साथ देने वाला है। ऐसे में आपको भी अपना सौ प्रतिशत देने की जरूरत है। आपकी शादी के योग बन रहे हैं। आज कुछ लोग अपने क्रश से दिल की बात कह पाने में सफल रहेंगे। आपको जवाब पॉजिटिव ही मिलेगा। शादीशुदा महिलाओं को आज कुछ दिक्कत हो सकती है। जरूरी है कि आप पार्टनर से इस बारे में खुलकर बात करें क्योंकि चीजें आसानी से सुलझ जाएंगी। जो लोग सिंगल हैं, आज उनकी मुलाकात किसी खास शख्स से होने वाली है।

कन्या करियर राशिफल ऑफिस में आज आप अपनी काबिलियत को साबित कर पाएंगे। कुछ लोग आज आपके काम में खलल डालने की कोशिश करेंगे। धैर्य ना खोएं और अपने हिस्से की मेहनत ईमानदारी से करते रहें। मीटिंग में अपनी बात बेझिझक सामने रखें। आज ऑफिस में काम जरूर करें क्योंकि लोगों को आपके आइडिया काफी पसंद आने वाले हैं। कलाकारों, लेखकों, संगीतकारों और डिजाइनर्स के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, आज उनके रास्ते में आने वाली हर अड़चन खत्म होने वाली है। आपके सपने जल्दी ही पूरे होंगे। बिजनेस से जुड़े लोग आज नई पार्टनरशिप पा लेंगे। किसी भी तरह की डील साइन करनी है तो इसे दिन के पहले हिस्से में कर लें।

कन्या आर्थिक राशिफल आज आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं रहेगी। ऐसे में अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना जरूरी है। अपने बचत प्लान को फोकस के साथ बनाएं ताकि आगे चलकर मुसीबत पड़ने पर आप मजबूती के साथ खड़े रहें। कुछ पुरुष जातक आज लोन चुकाने में मुसीबत का सामना कर सकते हैं। आज आपको स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में पैसा लगाने से बचना है क्योंकि इसके लिए आज का दिन सही नहीं है। आपको नुकसान होना तय है, ऐसे में इस चीज से बचें। किसी को उधारी चाहिए तो बड़ी रकम देने से बचें। ये पैसा आपको वापस मिलने में काफी दिक्कत आएगी। बड़े-बुजुर्ग लोग आज बच्चों में प्रॉपर्टी का बंटवारा आराम से कर लेंगे।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल आज आप अपने दिन की शुरुआत हल्की फुल्की वॉक या फिर एक्सरसाइज से करें। आप ऑप्शन में योग भी रख सकते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस बनाएंगे तो तनाव कम होगा। ऑफिस की टेंशन को घर पर कभी ना लाएं। आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय पॉजिटिव लोगों के साथ ही बीतें। चीनी की मात्रा कम करें। पानी खूब पिएं। नशे से दूर रहें। आज कुछ लोगों को वायरल फीवर हो सकता है। वहीं कुछ लोगों को गले में दर्द की भी समस्या रहेगी। काम के बीच आंखों को आराम दें क्योंकि इससे जुड़ी समस्या होने की भी संभावना है।

कन्या राशि के गुण ताकत: दयालु, सुसंस्कृत, परफेक्शनिस्ट, विनम्र, दृढ़ इच्छाशक्ति वाली

कमजोरी: ज़रूरत से ज़्यादा चुस्त, कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ रखने वाली

प्रतीक: कन्या

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: आंत

शासक ग्रह: बुध

शुभ दिन: बुधवार

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 7

शुभ रत्न: नीलम

सबसे अच्छी ट्यूनिंग: वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर

अच्छी अनुकूलता: कन्या, मीन

मध्यम अनुकूलता: मेष, सिंह, तुला, कुंभ

कम अनुकूलता: मिथुन, धनु

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com