कन्या राशिफल 29 दिसंबर 2025: लवर पर शक ना करें, ऑफिस में बहस ना करें, जानें कैसा है कन्या राशि वालों का दिन

संक्षेप: Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। लवर पर शक ना करें, ऑफिस में बहस ना करें, जानें कैसा है कन्या राशि वालों का दिन

Virgo Horoscope Today 29 December 2025 : लवलाइफ को अच्छा बनाएं और रोमांस को लवलाइफ में कम ना होंने दें। काम में एक के बाद एक नए चैलेंज आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। आपको सेफ आर्थिक फैसले लेने के बारे में भी सोचना चाहिए। आज कन्या राशि वालों के सामने हेल्थ इश्यूज रहेंगे। आज ऐसे काम को सावधानी से करें, जिनमें शेड्यूल टाइट है, आपको रिलेशनशिप को और अधिक मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए। आपकी फाइनेंस और हेल्थ दोनों इस समय सेफ रहेंगे।

कन्या लव राशिफल आज रिलेशनशिप को विवादों और परेशानियों से दूर रखने की कोशिश करें। आज लवर पर शक की उंगली ना उठाएं, इससे आपके रिलेशनशिप पर गहरा असर हो सकता है, आपको इसके लिए परेशानी उठानी पड़ सकती है। पैसों को लेकर कपल्स में आज विवाद हो सकता है, इसलिए इस विवाद को आपको खास तौर पर सुलझाना है। आप आज रोमांटिंक डिनर पर जा सकते हैं। आज कुछ महिलाओं को अपने पिरवार का सपोर्ट भी मिल सकता है। शादीशुदा लोगों को इस समय परिवार को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी तीसरे इंसान का दखल आपके परिवार में ना रहे।

कन्या करियर राशिफल ऑफिस में आज किसी भी तरह की बहस से बचें, कोशिश करें कि सभी से पोलाइट होकर रहेंं। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें आज आपको ऑफिस गॉसिप से दूर रहने की जरूरत है, इससे आपकी परेशानी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आज नया प्रोजेक्ट ऑफिस में शुरू होगा और आपको इसमें असिस्ट करना होगा। आज क्लाइंट्स को लेकर आपको काम करना होगा, खाकर आपको नेगोशिएट करने के लिए स्किल्स अच्छे से आने चाहिए। कुछ लोग आज जॉब के सिलसिले में विदेश भी जाएंगे।

कन्या मनी राशिफल आज कन्या राशि वालों के सामने आर्थिक इश्यूज रहेंगे, इस राशि के लोगों को अपनी रूटीन लाइफ में खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। आज अगर प्रोपर्टी से जुड़ी कोईदिक्कत है, तो वो ख्तम हो सकती है। आज पैसा कम खर्च करें, खासकर जिन चीजों की जरूरत नहीं है, उन पर पैसा ना खर्च करें, आपको लग्जरी चीजों पर पैसा नहीं लगाना है। आज बिजनेसमैन के लिए अच्छा दिन है, टैक्स से जुड़ी चीजों में लाभ मिलेगा, साथ ही फंड बढ़ाने में भी आपको आज सफलता मिलेगी। आज प्रमोटर्स सभी बताया का भुगतान कर देंगे। आपके लिए दोपहर का समय दान में पैसा देने के लिए अच्छा है

कन्या हेल्थ राशिफल आज कन्या राशि वालों के सामने हेलथ इश्यूज आएंगे। जिन लोगों को कार्डिएक अरेस्ट की हिस्ट्री है, उन लोगों को आज खास सावधानी बरतनी चाहिए। भारी सामान अपने सिर पर ना उठाएं। आपको हड्डियों से जुड़ी दिक्कतें भी आज परेशान कर सकती है। बुजुरगों में आंखों से जुड़ी दिक्कत भी हो सकती है। आप लोगों को एल्कोहल और तंबाकू से दूर रहना चाहिए। बच्चों को खेलते समय आज चोट लग सकती है, इसलिए सावधान रहें। महिलाएं आज आंखों से जुड़ी दिक्कत से परेशान रह सकती है। आपको टूव्हीलर पर चढ़ते समय या फिर बैठते हुए सावधान रहना है।