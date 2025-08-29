Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 29 august 2025 future prediction कन्या राशिफल 29 अगस्त 2025: आज बड़े प्रोफेशनल फैसले लेने से बचें, नए लवर्स सावधान रहें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कन्या राशिफल 29 अगस्त 2025: आज बड़े प्रोफेशनल फैसले लेने से बचें, नए लवर्स सावधान रहें

Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज बड़े प्रोफेशनल फैसले लेने से बचें, नए लवर्स सावधान रहें, जानें करियर , लव और मनी लाइफ के बारे में  

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयFri, 29 Aug 2025 07:23 AM
Virgo Horoscope today, कन्या राशिफल 29 अगस्त 2025:हर समस्या को पूरे आत्मविश्वास के साथ सोल्व करें।अपनी लवलाइफ को आज इंगेजिंग रखें। आर्थिक तौर पर आप अच्छे हैं, और आपकी हेल्थ भी अच्छी है। आज रिलेशनशिप के लिए सही फैसले लें, प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे रिजल्ट दें। हेल्थ आपकी अच्छी है।

कन्या लव राशिफल

नए लवर्स के लिए समय चैलेंज से भरा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। कुछ लोगों को शादीशुदा जिंदगी में सीरियस समस्या रहेंगी, जिससे आप रिश्ता खत्म कर देंगे। जो लोग नए -नए किसी लव अफेयर में आए हैं, उन्हें एक दूसरे को लेकर सावधान रहना चाहिए। शादीशुदा महिलाओं को आज पति के घरवालों से समस्या होगी, उन्हें बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए।जो लोग एक्स लवर से वापस मिलना चाहते हैं, वो शाम के समय में मिल सकते हैं।

कन्या करियर राशिफल

बड़े और महत्वपूर्ण प्रोफेशनल फैसले ले रहे हैं, तो आपको सेंसिबल रहना होगा। आज बड़े फैसले लेने से बचें। अपने टीम मैंबर में अपनी अच्छी इमेज बनाएं। आज आपके सीनियर्स आपको ऐसी जिम्मेदारी दे सकते हैं, जो वास्तविक नहीं लगेगी। लेकिन आप उसको पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। एकेडमिक्स, मीडिया, क्रिएटिव पर्सन को इस समय सावधान रहना चाहिए। बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ान के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फाइनल फैसला लेने से पहले थोड़ा इंतजार करेंगे तो बेहतर होगा।

कन्या मनी राशिफल

इस समय आर्थिक तौर पर आप अच्छे है, कोई सीरियस समस्या अभी नहीं आने वाली। अपने खर्चों को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो किसी आर्थिक एक्सपर्ट से आपको बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ ले सकते हैं। आज कोई लीगल इश्यू सोल्व हो जाएगा, जिससे आपका पैसा बचेगा।

कन्या हेल्थ राशिफल

आप किसी बड़ी बीमारी से आज फ्री हो जाएंगे। दोपहर के समय जिम जॉइन करने के लिए अच्छा है। कुछ महिलाएं खुश होंगी, क्योंकि उन्हें ओरल हेल्थ से राहत मिलेगी। तनाव से दूर रहना और पॉजिटिव सोच वाले लोगों की संगति में रहना अच्छा है। आपको सही खान-पान पर ध्यान देना चाहिए और रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने खान-पान का ध्यान रखें और तंबाकू और शराब दोनों से परहेज़ करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

