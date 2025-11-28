कन्या राशिफल 28 नवंबर: कपल्स पैरेंट्स को लड़ाई में ना लाएं, ऑफिस में चैलेंज आएंगे, पार्टनर की कद्र करें,

संक्षेप: एं Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या राशि वाले कपल्स पैरेंट्स को लड़ाई में ना लाएं, ऑफिस में चैलेंज आएंगे, पार्टनर की कद्र करें।

Virgo Horoscope Today 28 November 2025 : कन्या राशि वालों को इस समय ईगो से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अपनी लवलाइफ को खास रहेंगे। इस समय कन्या राशि वालों को कमिटमेंट और अनुशासन के जरिए प्रोफेशनल चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से आप इनका सोल्यूशन कर लेना चाहिए। आज आप पैसा कहीं भी इधर-उधर खर्च ना करें, इस पर कंट्रोल रखें। सकारात्मक नजरिए के साथ प्रोफेशनल लाइफ की जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। लवलाइफ में इस समय आपको हर प्रॉब्लम को सोल्व करना है। आज कन्या राशि वालों की लाइफ छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं। आपकी हेल्थ पर आपको खास फोकस करे की जरूरत है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कन्या लव राशिफल कन्या राशि वालों को इस समय अपने रिलेशनशिप की और अपने पार्टनर की कद्र करनी चाहिए। अगर आपसे वो नाराज हैं, तो आपको उन्हें समझना चाहिए और उनसे गिले शिकवे दूर करें। कोशिश करें कि बिना शर्त उन पर प्यार बरसाएं। आफके रिलेशनशिप में छोटी-मोटी खटास दिखाई दे सकती है, लेकिन उन्हें ठीक करने के लिए आपको ही कदम उठाने होंगे। रिलेशनशिप के साथ पुराने इश्यूज को भी सुलझा लेंगे तो आपको लाभ होगा। आप एक रोमांटिक डिनर या देर रात की ड्राइव पर जाने पर सोच सकते हैं। आपको भविष्य पर चर्चा करनी चाहिए। कपल्स को परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच किसी बात पर लड़ाई हो भी गई है, तो अपने माता-पिता को इसमें न घसीटें क्योंकि इससे बात बिगड़ सकती है।

कन्या करियर राशिफल प्रोफेशनल लाइफ में आपके सामने चैलेंज आ सकते हैं। इस समय आपको ऑफिस में आपको नैतिकता पर दवाब रहेगा, इस समय आप भटक सकते हैं। आज का दिन सरकारी विभागों और न्यायपालिका, आईटी, हेल्थ सर्विस, एचआर, अकाउंटिंग, एजुकेशनलिस्ट और विकास से जुड़े क्षेत्रों में और भी अधिक दिखाई देगा। आज कन्या राशि वालों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कुछ बिजनेसमैन को पैसों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन पार्टनरशिप में ये आपके लिए फायदमंद साबित होंगी। छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई पर फोकस करने की जरूरत है।

कन्या मनी राशिफल आज आर्थिक समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। इसके लिए आपको अपने खर्चे कंट्रोल करने होंगे। आर्थिक विवाद अगर कहीं होता है, तो आपको फिलहाल इससे दूरी बनानी चाहिए,इससे आप दोनों में अशांति रहेगी, जिसका असर आपकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ेगा। दोपहर का समय वाहन या नई संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा है। आप शेयर में निवेश पर भी विचार कर सकते हैं। कुछ बिजनेसमैन को इनकम टैक्स से संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बिजनेसमैन को पार्टनरशिप से फाइनेंस में मदद मिलेगी।

कन्या हेल्थ राशिफल आज कन्या राशि वालों को अपने लाइफसटाइळ पर खास ध्यान देना है। आपको एक्सरसाइज करनी है, चाहे आप सुबह करें या फिर शाम को। अगर किसी वजह से आपको तनाव हो रहा है, तो आप योग और ध्यान के माध्यम से मानसिक तनाव को कंट्रोल करें। जिन लोगों को शुगर है या हार्ट से जुड़ी कोई दिक्कत है, उन लोगों को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इसके लिए आपको अपने खानपान पर खास ध्यान रखना है। अपनी स्किन का भी खास ध्यान रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com