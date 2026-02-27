Hindustan Hindi News
कन्या राशिफल 27 फरवरी 2026: अचानक होने वाली घटनाओं से रहे सावधान, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेना होगा फायदेमंद

Feb 27, 2026 06:29 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
Virgo Horoscope today 27 February 2026 Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज कन्या राशि वाले अचानक होने वाली घटनाओं से रहे सावधान, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लें।

कन्या राशिफल 27 फरवरी 2026: अचानक होने वाली घटनाओं से रहे सावधान, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी लेना होगा फायदेमंद

Virgo Horoscope today 27 February 2026 Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन हर मायने में बेहद शुभ साबित होने वाला है। वो चाहे ऑफिस में कामकाज की बात हो या फिर लव लाइफ की। दोनों ही जगहों पर जीवन सामान्य और अच्छा रहेगा। लेकिन आज अचानक होने वाली घटनाओं से सावधान रहने की जरुरत है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही समस्या बढ़ा सकती है। आज धैर्य रखना बहुत जरूरी है। कोई भी काम जल्द बाजी से नहीं करना है। परिवार का माहौल सामान्य रहेगा और कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। नीचे लव, करियर, मनी और हेल्थ का हाल भी जान लेते हैं।

कन्या लव राशिफल
आज अपने साथी की पसंद का ध्यान रखें, इससे रिश्ते में खुशियां आएंगी। बातचीत में स्पष्टता रखें और सहयोगी बनें। कोई भी बात हो उसे सच्चाई से कहे, इससे रिश्ता और भी मजबूत होता है। कुछ रिश्तों में हल्की अनबन हो सकती है, लेकिन पहल करके आप स्थिति संभाल सकते हैं। आज आप अपने लव रिलेशनशिप के बारे में माता-पिता को बता सकते हैं, इसके लिए आज का दिन अच्छा है। आज दिन के दूसरे हिस्से में अपने पार्टनर संग घूमने की योजना बना सकते हैं। बेकार की बहस से बचें और साथी को व्यक्तिगत स्पेस दें।

कन्या करियर राशिफल
आज करियर के लिहाज से आपका दिन सही साबित होने वाला है। आपकी ईमानदारी और अनुशासन वाली गुण प्रमोशन की चर्चा में आपके काम आएंगे। सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें और एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहें, इससे लाभ मिलेगा। मशीन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जुड़े लोगों को अतिरिक्त समय काम करना पड़ सकता है। व्यापार में साझेदारी से अच्छा लाभ मिलेगा। जूनियर कर्मचारी नए और रचनात्मक विचार रखें, जिन्हें मैनेजमेंट पसंद करेगा। जो लोग नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनकी बाधाएं आज दूर हो सकती हैं।

कन्या मनी राशिफल
परिवार में कुछ आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। पैसों से जुड़ी परेशानी दोस्ती पर भी असर डाल सकती है। शेयर बाजार में निवेश करते समय सावधानी बरतें। बैंक चेक साइन करते समय ध्यान रखें और यदि संभव हो तो बैंक का कर्ज चुकाएं। फिजूलखर्ची से बचें। व्यवसायियों को व्यापार के लिए धन प्राप्त हो सकता है।

कन्या हेल्थ राशिफल
आज कन्या राशि वालों को अपने सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है। महिलाओं को माइग्रेन या त्वचा से जुड़ी समस्या हो सकती है। पुरुषों को तेल और मीठा कम खाना चाहिए। अधिक पानी पिएं। भारी सामान सिर के ऊपर उठाते समय सावधानी रखें। यदि पहाड़ी क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं, तो दवाइयां साथ रखना न भूलें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
