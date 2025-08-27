Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 27 august 2025 future prediction कन्या राशिफल 27 अगस्त 2025: आज किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देने से बचें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 27 august 2025 future prediction

कन्या राशिफल 27 अगस्त 2025: आज किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देने से बचें

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज आपको पार्टनर की बात सुनने और समझने की जरूरत है जानें करियर , लव और मनी लाइफ के बारे में

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयWed, 27 Aug 2025 07:03 AM
share Share
Follow Us on
कन्या राशिफल 27 अगस्त 2025: आज किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देने से बचें

Virgo Horoscope Today 27 August 2025 इस समय दवाब से आपको हार नहीं माननी है। अपने लव अफेयर को प्रॉडक्टिव रखें। प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंज आएंगे, लेकिन इसका असर रोजमर्रा की लाइफ पर ना पड़ने दें। हेल्थ में छोटे इश्यू हो सकते हैं। पैसों को सावधानी से संभालें। छोटे हेल्थ इश्यू को लेकर भी आपको सावधान रहना है। ऑफिस में नए चैलेंज आपको बिजी रखेंगे।

कन्या लव राशिफल

आज अपने लवर की पसंद पर खास ध्यान दें। इससे आप दोनों के बीच रिश्ता मजबूत होगा। आपको पार्टनर की बात अच्छे से समझने की जरूरत हैं। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट करने की जररूत है। दिन का दूसरा भाग आपके लिए महत्वपूर्णरहेगा, सिंगल लोगों को इस समय कोई प्रपोज कर सकता है और आपको रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव मिल सकता है। शादीशुदा लोगों को किसी तीसरे शख्स की दखलअंदाजी से चिड़चिड़ाहट होगी। इससे आपकी लवलाइफ और अधिक बातचीज की जरूरत होगी।

कन्या करियर राशिफल

अपने क्लाइंट्स से बातचीत करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। जो मैनेजेरियल प्रोफाइल पर हैं, उन्हें इनोवेटिव आइडियाज के साथ आना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को सीनियर्स से तगड़ा दवाब झेलना पड़ सकता है। जिनका इंटरव्यू है आज वो लोग ऑफर लेटर पाने की उम्मीद कर सकते हैं। हेल्थकेयर और आईटी प्रोफेशनल जॉब के कारण विदेश की यात्रा करेंगे। जो स्टूडेंट्स किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं, वो भी सक्सेसफुल होंगे। बिजनेसमैन को किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करके समय अच्छे से सावधान रहना चाहिए, आपके लिए छोटी परेशानियां आ सकती हैं, जिसकी वजह से रिटर्न सही नहीं मिलेगा।

कन्या मनी राशिफल

छोटी-मोटी आर्थिक समस्याएं आज आपके सामने आ सकती हैं। इसका आपकी रोज की लाइफ पर असर नहीं होगा, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। आप पाएंगे कि आज का दिन इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने और दोस्तों के साथ आर्थिक इश्यूज को सुलझाने के लिए भी बेहतर है। कुछ महिलाएं विदेश में छुट्टी मनाने के लिए प्लानिंग करेंगी। आज आप किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देने से बचें, बड़ी रकम के वापस मिलने के चांस कम हैं।

ये भी पढ़ें:सिंह राशिफल 27 अगस्त 2025 :पुरानी बातों को फिर से ना खोदें, लवर अपसेट हो सकता है

कन्या हेल्थ राशिफल

छोटी-मोटी हेल्थ समस्याएं आपको रहेंगी। जिन लोगों को हार्ट या लंग्स से जुड़ी दिक्कत है, उन्हें आज भारी सामान उठाने से बचने की जरूरत है। बच्चों में कुछ मामूली कट और खरोंच लग सकती है, इस समय वायरल बुखार भी हो सकता है। महिलाओं को स्किन में इंफेक्शन या मामूली एलर्जी हो सकती है जो उनके रोज की लाइफ पर असर सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)