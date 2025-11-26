कन्या राशिफल 26 नवंबर 2025: बड़े निवेश से बचें, ऑफिस में अपने मूल्यों से समझौता नहीं, लवलाइफ में रोमांस के सितारे मजबूत

संक्षेप: Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। बड़े निवेश से बचें, ऑफिस में अपने मूल्यों से समझौता नहीं, लवलाइफ में रोमांस के सितारे मजबूत

Virgo Horoscope Today 26 November 2025: आज कन्या राशि वालों को एनर्जी को चैनेलाइज करें। आज कन्या राशि वालों को रोमांटिक लाइफ में आपको ईमानदार रहना चाहिए, इसका आपकी लाइफ में गहरा असर होगा। ऑफिस में कन्या राशि वालों के चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अपनी हेल्थ के लिए भी आपको सभी खुशियां पलों की तलाश करें। कन्या राशि वाले रिश्ते को रोमांटिक बनाए रखें। ऑफिस में कन्या राशि वालों बेस्ट देना है, इस दिन अपना बेस्ट देने की आपकी इच्छाशक्ति आपके करियर को बढ़ाने में मदद करेगी। पैसों और हेल्थ के लिहाज से आपका दिन अच्छा रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कन्या लव राशिफल आज कन्या राशि वालों के रोमांस के सितार मजबूत हैं, आज रोमांस से जुड़े अपने कार्ड्स को दिल के और भी करीब रखें। आज कुछ बहुत ही अच्छे पल आपको लवलाइफ में देखने को मिल सकते हैं। हो सकते हैं। आपकी लवलाइफ आज बहुत खास रहने वाली है और फलदायी रहेगी। इस समय कोशिश करें कि लवलाइफ से ईगो को दूर रखें। आपको इस बात को समझना है कि लाइफ पार्टनर और आप एक-दूसरे को अच्छी तरह समझें और हमेशा अपने पार्टनर के इमोशंस का सम्मान करें। आज आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ ऐसा होगा, या ऐसी बातचीत होगी जो लवलाइफमें आपके धैर्य का इम्तिहान लेगी, इसलिए कोशिश करके जल्दी रिएक्ट ना करें और धैर्य रखें। प्यार की तलाश में सिंगल महिलाएं अपने इमोशंस को जाहिर करने के लिए किसी नए व्यक्ति से मिलने में सफल होंगी।

कन्या करियर राशिफल प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना है। आज आप अंडर प्रैशर रहेंगे, लेकिन हार न मानें। नई जिम्मेदारियां आपको और भी मजबूत बनाएंगी। अगर आपकी टीम मीटिंग होती है, तो मैनेजर आपके रिएक्शन और सजेशन को स्वीकार करेगा। एजुकेशनिस्ट, हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल्स, कॉपीराइटरों, बॉटनिस्ट और पुलिसकर्मियों का दिन सामान्य रहेगा। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेा चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को आज अच्छी खबर मिल सकती है। मीटिंग में नए विचारों और सुझावों के साथ तैयार रहें।

कन्या मनी राशिफल आज कन्या राशि वालों को खास सावधान रहना है, फाइनेंस के मामले में। आज कन्या राशि वालों का आर्थिक खर्च अधिक रहेगा। यह भी हो सकता है कि आपके परिवार में आज संपत्ति से जुड़े झगड़े हों या बढ़ जाएं। इस समय निवेश से थोड़ा दूर रहें, शेयर मार्केट में बड़े निवेश से बचना चाहिए। आज पैसा घर के किसी मंगलकार्य या आपके घर में कोई उत्सव होगा, उसमें भी जाएगा। इस समय आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप बड़ी राशि दान करें। इसी तरह, आपको एक वीक में वाहन या घर की मरम्मत के लिए भी पैसों की जरूरत होगी। बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप में बहस हो सकती है। इससे आज कैश फ्लो पर असर हो सकता है।

कन्या हेल्थ राशिफल आज कोई बड़ी हेल्थ से जुड़ी दिक्कत आपको परेशान नहीं करेगी, आप आज हेल्दी रहेंगे। आज गर्म पानी पिएं और ऐसी चीजों से दूर रहें जो गैस वाले ड्रिंक्स हैं। बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव रहें, इसके लिए आपको योग करना चाहिए। जिन लोगों को नसों और एसिडिटी की समस्या है, उन्हें आज खास तौर पर बेहद सावधान रहने की जरूरत है। वाहन चलाते समय भी आपको आज अलर्ट रहना होगा। आज कोशिश करें कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। एक दिन के लिए शराब को छोड़ दें तो अच्छा। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप ठीक से एक्सरसाइज करें। बजुर्गों कों को अपने खान-पान का ध्यान रखना चाहिए।