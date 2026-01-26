Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal 26 january 2026 daily future predictions
कन्या राशिफल 26 जनवरी 2026 : कन्या वाले आज निवेश और नई डील को साइन करते समय सावधान रहें, जानें कैसा है कन्या राशि का दिन

संक्षेप:

Kanya Rashifal in hindi : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। कन्या वाले आज निवेश और नई डील को साइन करते समय सावधान रहें, जानें कैसा है कन्या राशि का दिन

Jan 26, 2026 06:37 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Virgo Horoscope Today 26 January 2026 : आज अगर आपको दवाब का सामना करना है, तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इससे लड़ना होगा। आपको प्यार भरा लव रिलेशनशिप बनाए रखना है, जहां आप अधिक से अधिक बात कर सकें। आज कन्या राशि वालों की ऑफिस लाइफ प्रॉडक्टिव रहेगी। आपके सामने आर्थिक दिक्कतें आएंगी, लेकिन आप रिलेशनशिप में सफल होंगे। आपको काम में नए रोल्स देखने है, जो आपके प्रोफेशनल काबिलियत को साबित कर सकें। हेल्थ को लेकर भी आपको आज दिक्कत हो सकती है।

कन्या लव राशिफल
आज कन्या राशि के लोगों को लवअफेयर में पॉजिटिव रहना है। आज जिन महिलाओं को आज घर में लवअफेयर के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही थी, उन लोगों को आज पैरेंट्स का सपोर्ट मिल सकता है। आपको शादी के डिस्कशन का रास्ता भी आज खुल सकता है। सिंगल लोग आज का दिन अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए चुन सकते हैं। आपके लिए रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा। आज कुछ लव रिलेशनशिप टॉक्सिक रहेंगे। आज पुराना रिलेशनशिप भी आपके पास वापस आएगा, लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं, उन लोगों के लिए यह रिस्की साबित होगा, इसलिए फिलहाल इससे बचें।

कन्या करियर राशिफल

कॉम्पलेक्स टास्क को संभालते समय भी शांत रहें। आपके सीनियर्स आपकी क्षमता पर भरोसा करेंगे और आपको नए चैलेंज वाले काम भी सौंपेंगे।आईटी, हेल्थ सर्विस, एचआर, फाइनेंस, कॉमर्स, सेल्स कानूनी फील्ड से जुड़े प्रोफेशनल्स को विदेश में नए मौके मिलेंगे।टीम सेशन में आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज को लेकर आना है और सिंपल भाषा में इन्हें समझाना भी है। जिन लोगों ने रिजाइन कर दिया है और नोटिस पीरियड चल रहा है, उन्हें दिन के पहले भाग में ऑफर लेटर मिलने की उम्मीद है। कुछ बिजनेसमैन को आज लोकर अधिकारियों से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और दिन समाप्त होने से पहले उनका डिप्लोमेटिक तरीके से समाधान निकालना बहुत जरूरी है।

कन्या मनी राशिफल

आज भाई बहनों के साथ कुछ आर्थिक इश्यूज हो सकते हैं। आपको आर्थिक इश्यूज को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैंडल करना चाहिए। आज निवेश के लिए अच्छा दिन है, लेकिन आपको अपनी आंखों को खोलकर और सेलेक्टिव रखना होगा। आज अगर किसी नई फाइनेंशियल डील को साइन करने की सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, इसे अच्छे से पढ़ें या जिस पर आप विश्वास करते हैं ऐसे किसी की सलाह लें। आज कुछ परिवार के लोग भी प्रोपर्टी के जो इश्यूज परिवार में चल रहे हैं, उन्हें सोल्व करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। इसलिए खास ध्यान रखें।

कन्या हेल्थ राशिफल

आज कन्या राशि वालों गले में खराश, खांसी, फ्लू और छींक आना जैसी मामूली दिक्कतें रहेंगी। इस समय अपनी सेहत से खिलवाड़ और समझौता न करें। दिन की शुरुआत जल्दी एक्सरसाइज से करें और प्रोटीन और पोषण वाली चीजों के साथ बैलेंस डाइट लें। कुछ बुजुर्गों को नींद संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेना उचित रहेगा। आज जिन लोगों को डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत रहे, वो लोग बाहर का खाना ना खाएं। इसका खास ध्यान रखें।

जे एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
