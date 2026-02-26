कन्या राशिफल 26 फरवरी: पुराने निवेश से होगा धन लाभ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रहें दूर नहीं तो होगा नुकसान
Virgo Horoscope today 26 February 2026 Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज कन्या राशि वाले नए रिस्क लें और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें
Virgo Horoscope today 26 February 2026 Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : आज का दिन जिम्मेदारी लेने का है। आज आप अपने कामकाज की जगह पर नए रिस्क लें और अपनी पेशेवर क्षमता साबित करें। लव लाइफ की बात करें, ते आज का दिन काफी यादगार रहने वाला है। साथ ही आज प्रेम संबंध में आपकी प्रतिबद्धता रंग लाएगी। सेहत के मामले में कोई लापरवाही न करें। हल्की-फुल्की परेशानियों के बावजूद करियर में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों को सुलझाने की कोशिश करें। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
कन्या लव राशिफल
आज वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाए रखें। कुछ महिलाओं का अपने जीवनसाथी से विवाद हो सकता है। गुस्से पर नियंत्रण न रखने से स्थिति बिगड़ सकती है। आज आपको एक अच्छा श्रोता बनने की जरूरत है। रिश्ते में सबकी बातें ध्यान से सुनें और फिर सोच-समझकर अपनी बात रखें। जो लोग नए प्रेम संबंध में हैं, उन्हें भी साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, खासकर तब जब आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ले रहे हैं। आज एक ही प्रेम संबंध के प्रति वफादार रहें, क्योंकि विवाहेतर संबंध (extramarital) रिश्ते को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक ही रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें। अपने साथी का सम्मान करें, बदले में आपको भी सम्मान मिलेगा।
कन्या करियर राशिफल
आज कामकाज पर आत्मविश्वास बनाए रखें। दिन के दूसरे हिस्से में नौकरी का ऑफर लेटर मिलने के योग बन है, इसलिए अगर चाहें तो इस्तीफा दे सकते हैं। कुछ लोग विदेश में नौकरी के अवसर तलाश सकते हैं और नए मौके मिल सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को क्लाइंट्स से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, उद्यमी नया व्यापार शुरू कर सकते हैं और नई साझेदारी के समझौते कर सकते हैं। निर्माण, उत्पादन, मनोरंजन और परिवहन से जुड़े व्यवसायियों को आज सरकारी अधिकारियों से जुड़े मामलों में सावधानी रखनी चाहिए।
कन्या मनी राशिफल
पुराने निवेश से धन लाभ हो सकता है, जिससे आप शेयर बाजार में और निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। परिवार में संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। किसी मित्र या भाई-बहन की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। हालांकि, कुछ पुराने निवेश से उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिल सकता। कुछ महिलाएं इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकती हैं। व्यवसायी अपने बकाया भुगतान निपटा सकते हैं।
कन्या हेल्थ राशिफल
कन्या राशि वालों को सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। फेफड़ों या हृदय से जुड़ी परेशानी हो सकती है। जिन लोगों को पहले से हृदय रोग है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। शुगर के मरीजों को भी दिक्कत हो सकती है। खानपान पर ध्यान दें। कुछ बच्चों को वायरल बुखार, गले में खराश या खांसी की समस्या हो सकती है। आज शराब और तंबाकू छोड़ने के लिए अच्छा दिन है, जो लंबे समय में लाभदायक रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान