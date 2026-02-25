कन्या राशिफल 25 फरवरी 2026:कन्या राशि आज ओवर प्रोमिसिंग से बचें, पढ़ें कन्या राशि का पूरा राशिफल
Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।कन्या राशि आज ओवर प्रोमिसिंग से बचें
Virgo Horoscope for Today 25th February 2026 :आज छोटी चीजों पर अटेंशन दें और सभी की हेल्प भी करें। अपनी जगह को साफ रखें और एक समय में एक काम करें, शांत रहें, अससे आप लगातार सफल होंगे और आपका इनर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जब जरूरी हो तो बोलें और अधिक से अधिक सुनें। फ्रेंड्स और कोवर्कर आपके लगातार काम को नोटिस करेंगे। आज जल्दी बाजी ना दिखाएं, स्लो प्रोग्रेस से अच्छे रिजल्ट आते हैं।
कन्या लव राशिफल
आज कन्या राशि का केयरिंग नेचर आपके रिलेशनशिप में शाइन करेगा। आपको ईमानदारी से पार्टनर की मदद करनी है और उनकी बातों को सुनना है, वो भी धैर्य से। अगर आप सिंगल हैं, तो कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और किसी खास से मिलते समय स्माइल करें। अगर किसी रिलेशनशिप को लेकर कमिटेड हैं, तो सोच समझकर मैसेज करें एक छोटा सा टोकन और हाथ से लिखा मैसेज करें। आपकी लगातार की अटेंशन और छोटी जरूरतों पर ध्यान देने से आप दोनों के बीच, विश्वास बढ़ेगा और आप एक दूसरे के करीब आएंगे। आपका बॉन्ड भी सेफ फील करेगा।
कन्या करियर राशिफल
आज कन्या राशि वालों का काम अच्छा चलेगा, आप हर काम को क्लियरली आर्गनाइझ करेंगे। आपको शार्ट प्लान बनाना चाहिए और जो छोटे काम हो, उन पर टिक करें। इससे आपको काम की प्रोग्रेस का फील होगा। आपको साथ काम करने वालों की मदद करनी है। टीमवर्क में सिंपल टास्क में उन्हें हेल्प करें। मीटिंग्स में साफ बोलें और अपने पास आइडियाज और फैक्ट रखें। आज ओवर प्रोमिसिंग से बचें, आपको रिअल टाइमलाइन रखनी है। नोट्स और फाइल को साफ रखें।
कन्या मनी राशिफल
आज कन्या राशि वाले पैसों के मामले में कोई भी कदम बेहद सावधानी से बढ़ाने की जरुरत है। अपने नियमित छोटे-छोटे खर्चों की चेक करें और सब्सक्रिप्शन इस्तेमाल में नहीं है, उसे बंद करें। रोजमर्रा के खर्च से थोड़ा सा पैसा बचाएं और इस बात का सख्ती से ध्यान रखें कि रुपये कहां खर्च हो रहे हैं, ताकि छोटी फिजूलखर्ची पकड़ में आए। अगर कुछ खरीदने का मन हो, तो एक दिन रुककर अलग-अलग विकल्पों की तुलना करें। परिवार के साथ मिलकर साझा खर्चों पर बात करें, ताकि आगे कोई अचानक परेशानी न हो। साधारण हिसाब-किताब और छोटी बचत मिलकर बड़ा सहारा बनती है। इससे मन शांत रहेगा और भविष्य के लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता साफ होगा। हर छोटी सक्सेस पर एक छोटा सा मीठा खाकर खुशी मनाएं।
कन्या हेल्थ राशिफल
सेहत पर ध्यान देने की जरुरत है। हल्की और रोजाना की केयर आज आपका शरीर अच्छा महसूस करेगा। दिन की शुरुआत सिंपल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करें और थोड़ी सैर से करें, ताकि मांसपेशिया एक्टिव हों। आज आप हल्का शाकाहारी भोजन और फल का सेवन करें। साथ ही पर्याप्त पानी लें, इससे एनर्जी बैलेंस रहेगी। अगर लंबे समय तक बैठना पड़े, तो बीच-बीच में खड़े होकर स्ट्रेचिंग करें। देर रात भारी नाश्ते और सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन से बचें। थोड़ी देर आंख बंद करके आराम करने से ताजगी महसूस करें। छोटी-छोटी नियमित आदतें, जैसे स्ट्रेचिंग और ध्यानपूर्वक विराम लेना, समय के साथ आपकी ताकत और शांति दोनों बढ़ाएंगी। संभव हो तो रोज थोड़ी देर धूप में टहलें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां