कन्या राशिफल 24 सितंबर 2025: अगर दूसरों को पैसे देते हैं, तो खुलकर बोलें, उलझन से बचने के लिए सिंपल डील करें
Virgo Horoscope today AAJ KA Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। अगर आप दूसरों को पैसे देते हैं, तो खुलकर बात करें और उलझन से बचने के लिए सिंपल डील करें।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेWed, 24 Sep 2025 06:27 AM
Virgo Horoscope for Today 24 September 2025 : धैर्य और सिंपल प्लान आज आपकी मदद करेंगे। आप छोटी-छोटी चीजों तो पकड़ लेते है, इसलिए आप आसानी से किसी समस्या को हल कर सकते हैं। एक समय में एक काम पर फोकस करें। एक शांत शेड्यूल बनाएं और उसमें कुछ चीजें एड करें। घर और ऑफिस दोनों जगह प्यार से बोलेंगे तो आपका काम जल्दी होगा।

कन्या लव राशिफल

आप अपने पार्टनक की गहराई से केयर करते है, इसलिए आज छोटे-छोटे एक्ट से इसे दिखाने की कोशिश करें। इस बात को देखें कि आपके पार्टनर को क्या चाहिए। उसकी मदद साधारण तरीके से करें। एक सोचा समझा मैसेज और शांत जगह आपको सेफ रखने में मदद करेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो एक फ्रेंडली बातचीत आपको आगे धीरे-धीरे बढ़ाएगी। जरूरत से ज्यादा ना सोचें। अपनी अंदरूनी ताकत पर भरोसा करें।

कन्या करियर राशिफल

इस समय कन्या राशि वालों के लिए काम आपकी केयरफुल प्लानिंग का फोकस कर रहा है। छोटी लिस्ट बना लें और एक -एक करके काम को पूरा करें। कोई साथ काम करने वाला आपकी आज हेल्प कर सकता है। आपकी प्रैक्टिकल एडवाइज आज चीजों को बहुत अच्छे से चीजों को सोल्व करेगी। अपनी क्वालिटी पर फोकस करें, लेकिन स्पीड पर अधिक ध्यान ना दें। ये छोटी-छोटी कोशिशें आपकी रेपो बनाएंगी। इस तरह आपके लिए आगे बढ़ने के चांस आएंगे।

कन्या धन राशिफल

पैसों के मामले में आपको आदेश और स्पष्ट प्लान की जरूरत है। अपने बिल और रसीद चेक करें और सेविंग्स के लिए थोड़ा पैसा अलग रखें। अगर आपके बजट में फिट नहीं बैठ रही है, तो फिलहाल ऐसी खरीददारी को अवाइड करें। अगर आप दूसरों को पैसे देते हैं, तो खुलकर बात करें और उलझन से बचने के लिए सिंपल डील करें। छोटी-छोटी रोज की सेविंग्स सेफ्टी देती हैं।

कन्या हेल्थ राशिफल

रोज के रुटीन और छोटी-छोटी अच्छी हैबिट से आपकी हेल्थ को लाभ होता है। समय पर सोएं, सिंपल बैलेंड खाना खाएं। जब भी संभव हो धीरे-धीरे चलें। स्वस्थ रहने के लिए पास में पानी रखें और बार-बार हाथ धोएं। अगर आपको तनाव महसूस हो, तो थोड़ी देर टहलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें ।अगर कोई छोटी-मोटी समस्या बनी रहे, तो डॉक्टर से मिलें।

