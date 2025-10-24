Hindustan Hindi News
कन्या राशिफल 24 अक्टूबर 2025: बड़ी खरीददारी तब तक ना करें, जब तक आपके पास पूरा प्लान ना हो

संक्षेप: Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।    

Fri, 24 Oct 2025 06:54 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Virgo Horoscope for Today 24 October 2025: शांत तरीके से अगर प्लानिंग केंगे, तो प्रैक्टिकल तौर तरक्की मिलेगी। ऐसे कदम उठाएं जो वास्तविक नतीजे दें। क्लियर निर्देशों के बारे में पूछें, छोटी गलतियों को ओवरकरेक्ट ना करें, इन्हें शांति से फिक्स करें। आपका काम सही नतीजे लाएगा और आपको पहचान दिलाएगा।

कन्या लव राशिफल

रिलेशनशिप में केयर करने से लाभ होगा। अगर आपका पार्टनर है तो छोटी-छोटी जरूरतों का ध्यान रखें। प्रैक्टिकल तरीके से मदद करें। इससे आप दोनों में विश्वास बढ़ेगा। अपने पार्टनर की छोटी गलतियों को इस समय जरूरत से ज्यादा आलोचना ना करें। आपके सुझाव आपके आप दोनों के काम को आसान और बहतर बना सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर की कोशिश की तारीफ करेंगे, तो इससे आप दोनों के बीच आपसी समझ, सम्मान तो बढ़ेगा साथ ही आप दोनों में लंबे समय के लिए एक दूसरे के प्रति प्यार भी बढ़ेगा।

कन्या करियर राशिफल

आज काम में सावधानी से रिव्यू करने की जरूरत है, स्थायी तौर पर प्रॉडक्टिविटी भी जरूरी है। एक सही तरीके से प्लान बनाएं और उसकी डेडलाइन छोटी रखें, इससे आप जरूरी काम समय से निपा लेंगे। आर्गनाइजेशन के काम पर फोकस करें और जो काम दूसरों को भेज रहे हैं, उसकी डिटेल्स चेक करें। क्युनिकेशन के लिए टाइमलाइन देखें। अग मदद चाहिए तो लें, जिससे काम में देरी ना हो। अगर समस्या लगे तो काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें।

कन्या मनी राशिफल

इस समय मनी मैटर्स को क्लियर ट्रैकिंग की जरूरत होगी। इनकम और खर्च की आज शॉर्ट लिस्ट बनाएं, इसके बाद अपनी प्राथमिकताएं तय करें। बड़ी खरीददारी तब तक ना करें, जब तक आपके पास पूरा प्लान ना हो और आप अफोर्ड ना कर सकें। फिजूलखर्ची कम करने के छोटे-छोटे तरीके निकालें, जैसे कि जिन सब्सक्रिप्शन को इस्तेमाल नहीं कर रहे, कैंसल कर दें। अभी बचत के लिए एक छोटा सा हिस्सा अलग रखें,छोटी-छोटी सेविंग्स, जो जल्द ही और अचानक होने वाले खर्चों को संभालना आसान बना देंगी।

कन्या हेल्थ राशिफल

एनर्जी इस समय अच्छी है। उसे आर्गनाइज्ड रखने की जरूरत है। रोजाना अच्छे से नींद लें। छोटी सुबह के रूटीन से शुरुआत करें। जोड़ों और मांसपेशियों को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए चलने या हल्का योग जैसे हल्के व्यायाम शामिल करें। साबुत अनाज और सब्जियों वाला सादा बैलेंस भोजन करें। अगर आपको तनाव महसूस हो रहा है, तो कुछ मिनटों के लिए धीमी सांस लेने की कोशिश करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल:djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
