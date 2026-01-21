Hindustan Hindi News
कन्या राशिफल 21 जनवरी 2026:कन्या राशि वाले सरप्राइज को फिलहाल अवाइड करें, लव लाइफ में होगा बदलाव

संक्षेप:

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है।कन्या राशि वाले सरप्राइज को फिलहाल अवाइड करें, लव लाइफ में होगा बदलाव

Jan 21, 2026 06:17 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Virgo Horoscope for Today 21 January 2026: आज शाम तक क्लियर प्लानिंग आपके लिए रिवार्ड लाएगी। इससे आप काम को समय पर पूरा कर सकेंगे। केयरफुल तरीके से आप नोट्स बनाएंगे, तो आपके लिए गलतियां होने के चांस कम होंगे। इस समय छोटी हेल्पफुल चॉइस आपके लिए तनाव को कम करेंगी। फ्रेंडली फीडबैक आपके लिए रिजल्ट को आसान करेंगे। आपकी मेथेडिकल अप्रोच आपको काम को पूरा करने में मदद करेगी और सिंपल लिस्ट और स्टडी स्टेप्स आपकी गलतियों को कम करेंगे, और आपको लिए रिजल्ट को बूस्ट करेंगें।

कन्या लव राशिफल

इस समय आपके विचार रिलेशनशिप को केयरिंग और स्टडी बनाएंगे। छोटे काम जैसे ध्यान से बात को सुनना और एक प्यार भरा मैसेज भेजना और हेल्प ऑफर करना आपके लिए गहरे सम्मान को दिखाएगा। अगर आप सिंगल हैं, तो आप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी जॉइन करके आप माइंडेड पर्सन फील करेंगे। ईमानदार रहना और सिंपल जरूरतें रखना आपको आलोचना से दूर करेगा। इस समय छोटे इश्यूज को आपको सिंपल बात और शांत रहकर सही करना है। डेली के रुटीन के लिए सिंपल प्लान बनाएं। इससे आपकी दोस्ती गहरी होगी और आप एक दूसरे के करीब आएंगे।

कन्या करियर राशिफल

इस समय एक्यूरेसी और आदेश दोनों आपके काम में मदद करेंगे। आपको काम शार्ट लिस्ट बनाकर शुरू करना है। एक के बाद एक टास्क को चेक करें। आपको टाइमलाइन को भी टीम के साथ अच्छे से शेयर करें। जहां भी लगे आपको मदद करनी है। किसी रिपोर्ट को अच्छे से और सावधानी से पढ़कर आप आज काम में होने वाली देरी से बच सकते हैं। इस समय कोशिश करें कि परफेक्शन को लेकर चिंता ना करें। आपके लिए इस समय स्टडी प्रोग्रेस बहुत जरूरी है। आपको अपने साथ काम करने वालों और सीनियर्स की सालह माननी चाहिए। इसकेहिसाब से ही आप अपने अगले स्टेप को लेकर प्लान करें। इससे आप काम को अच्छे से कर पाएंगे और आपको सही इंप्रूवमेंट भी दिखाई देंगे। विश्वास पाने के लिए आपको हर छोटी अपडेट शेयर करनी है।

कन्या धन राशिफल

प्रैक्टिकल चॉइस से आपका फाइनेंस स्टडी रहेगा। इनकम और आउटफ्लों का आपको क्विक चार्ट बनाना है।अगर कुछऐसी चीज खरीदने जा रहे हैं, जो आपके लिए अभी किसी काम की नहीं है, तो आपको फिलहाल इसके लिए प्राइज को कंपेयर करना चाहिए, इसकी खरीददारी फिलहाल टाल दें। इस समय छोटी सेविंग तभी आएंगी, जब आप वीकली छोटे अमाउंट को बचाएगें। अगर आपके बिल आते हैं, तो आपको पहले जो बहुत जरूरी है, उसको आपको पे करना है। आपको एकसिंपल तरीका देखना है अर्निंग को बढ़ाने का,इसके लिए आपको एक घंटे फोकस करके काम करना है। आज आपको छोटे सेविंग गोल शेयर करने हैं। आपकोअपनी रसीद रखनी हैं और बैलेंस को चेक करना है और सरप्राइज को फिलहाल अवाइड करें।

कन्या स्वास्थ्य राशिफल

रोज देखभाल से आपके शरीर को अच्छे रिजल्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। इस समय हेल्थ पर खास ध्यानदेना है। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज से शुरुआत करें और मूड और ब्लड सरकुलेशन को बेहतर बनाने के लिए छोटी-छोटी सैर करें। रोजाना अच्छे से पानी पिएं और एनर्जी बनाए रखने के लिए हल्का शाकाहारी भोजन चुनें। काम से थोड़ी देर का ब्रैक लेकर आंखों को आराम दें। तनाव महसूस हो, तो धीमी सांस लेने और हल्के खिंचाव की कोशिश करें। दिन के आखिर में अधिक मेहनत करने से बचें। पर्याप्त नींद लेने का प्रयास करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
