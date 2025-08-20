कन्या राशिफल 20 अगस्त 2025: ऑफिस के किसी विवाद में ना पड़ें, पार्टनर की फिलिंग्स को अपनाने में इच्छा दिखाएं

Virgo Horoscope today Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। ऑफिस के किसी विवाद में ना पड़ें, पार्टनर की फिलिंग्स को अपनाने में इच्छा दिखाएं

Virgo Horoscope Today 20 August 2025 : लवलाइफ में रोमांस को जिंदा रखें और लवलाइफ में खुश रहें। आज काम में कंट्रोवर्सीज को अवाइड करें। आपकी हेल्थ नॉर्मल है। आपका फाइनेंस और हेल्थ दोनों पॉजिटिव है। अपने रिलेशनशिप को मजबूत रखें। आज ऑफिस, काम और करियर में नया आइडिया लेकर आएं। आर्थिक जीवन में समृद्धि बनी हुई है।

कन्या लव राशिफल आज किसी बहस में ना पड़ें। अपने पार्टनर की फिलिंग्स को अपनाने में अपनी इच्छा दिखाएं। इससे आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। कुछ लंबी दूरी के रिलेशनशिप में आज परेशानी हो सकती है। महिलाएं दोपहर के समय प्रपोजल पा सकती हैं। पुरुष जातक लवलाइफ में पजेसिव हो सकते हैं, जिससे आपकी पार्टनर घुटन महूसस कर सकती है। जो लोग लव रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, वो दोपहर का समय चुन सकते हैं। शादीशुदा लोगों को ऑफिस रोमांस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इससे आपकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सकती है।

कन्या करियर राशिफल आज ऑफिस में नई जिम्मेदारी लेने के लिए पहुंचे। आपको टीम सेशन के दौरान वोकल होना चाहिए, नया कॉन्सेप्ट अगर ला रहे हैं, तो बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं। आज काम में कंट्रोवर्सीज को अवाइड करें। आपके सीनियर्स बिजनेसमैन जो बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्सम में हैं, वो लोग अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पहला ऑफर लेटेर पाने में सफल होंगे। बैंकिंग, फाइनेंस. अकाउंटिंग, फाइनेंस प्रोफेशन को ज्यादा सावधान रहना होगा।

कन्या मनी राशिफल आज कन्या राशि वालों के पास समृद्धि आएगी और इससे पैसा आएगा और आपको पुराने सभी आर्थिक मसले सुलझाने में मदद मिलेगी। आप रियल एस्टेट में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ महिलाओं को अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार से जुड़ा कोई आर्थिक मसला सुलझाने का सौभाग्य मिलेगा। आज आप कोई वाहन खरीदने पर विचार कर सकते हैं। आप शेयर, बिजनेस में निवेश की योजना पर भी आगे बढ़ सकते हैं। उद्यमी भी आज नए आर्थिक डील पर साइन करके खुश हो सकते हैं।

कन्या हेल्थ राशिफल कोई गंभीर हेल्थ से जुड़ी दिक्कत आपको नहीं होगी। महिलाओं को रसोई में सब्जियां काटते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि छोटे-मोटे कट लग सकते हैं। एथलीटों को मामूली चोटें लग सकती हैं, लेकिन इनका कोई गंभीर प्रभाव नहीं होगा। बुजुर्गों को कान या आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। खेलते हुए बच्चों को चोट लग सकती है, और कुछ लोगों को वायरल बुखार भी हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com