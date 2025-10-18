कन्या राशिफल 18 अक्टूबर 2025 : आज कन्या राशि वालों को सरप्राइज मिलेगा, इनकम भी बढ़ेगी

संक्षेप: Virgo Horoscope today aaj ka Kanya Rashi Ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह छठी राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कन्या मानी जाती है। आज कन्या राशि वालों पर पास पैसों की बरसात होगी।

Virgo Horoscope Today 18 October 2025: इस समय कन्या राशि वालों को बहस नहीं करनी है। आज लव अफेयर आपका अच्छा लगेगा। इमोशंस को फने ऊपर हावी ना होनें दें, क्यों प्रोफेशनल फैसले इनसे गलत होते हैं। आर्थिक मामलों को इस सैटल कर लेना चाहिए। आज पैसों के मामले में सेफ लाइफस्टाइ अपनाएं।

कन्या लव राशिफल कन्या राशि वालों को ईगो से दूरी बनाकर रखनी होगी। खासकर अगर लवर के साथ हैं, तो ईगो को छोड़ दें। आज आपका पार्टनर जिद्दी या गुस्सा कर सकता है। लेकिन आपको आज के दिन लड़ाई नहीं करनी है। शांति से चीजों को सुलझा लें। अगर लड़ाई करेंगे तो चीजें कॉम्पिलीकेट होंगीं और आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। ऑफिस रोमांस से इस समय बचना चाहिए। आपकी शादीशुदा जिंदगी इससे प्रभावित हो सकती है। अपने फैसले अपने लर पर थोपें नहीं, उसके साथ डिस्कशन करके ही कोई काम करें।

कन्या करियर राशिफल प्रोफेशनल लाइफ में छोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज किसी सरप्राइज की उम्मीद कर सकते है, खासकर ऑफिस में आपको सरप्राइज मिल सकता है। कॉपीराइटर, डिजाइनर. एनिमेटर, आईटी प्रोफेशनल विदेश के क्लाइंट्स का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। वर्कप्लेस में नएरोल्स के लिए जिम्मेदार रहें। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कई बड़े बदलाव आ रहे हैं। बिजनेसैमन अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव देखेंगे।

कन्या मनी राशिफल अगर पहले समय में आप पैसों को लेकर परेशान थे तो आर्थिक परेशानियां आज सुलझ जाएंगी। आपको इस समय अच्छी इनकम भी होगी। हो सकता है कि आपके भाई-बहन या दोस्त के साथ पैसों की दिक्कत हों। खुश रहने के लिए इसे सुलझा लें। जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उन्हें ट्यूशन फीस भरने के लिए पैसों की जरूरत होगी। बिजनेसमैन के पास को दोपहर तक धन का आगमन होगा, और इससे आपको प्रमोशन में मदद मिलेगी।

कन्या हेल्थ राशिफल आज कन्या राशि वालों हार्ट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। शुगर रोगियों को खान-पान का ध्यान रखना चाहिए। ऑयली और चिकनाई वाले भोजन से बचें और उसकी जगह सब्जियां और फल खाने चाहिए। पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, और बाहर का खाना खाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, और बच्चों को वायरल बुखार, गले में संक्रमण और दांतों की समस्या भी हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com